Video: Transportistas están entre dos fuegos con el crimen organizado y la corrupción de autoridades, acusó Martínez Delgadillo

Transportistas se manifiestan en Puebla por seguridad y el fin de la corrupción en carreteras

Maricela Allende

La Alianza Mexicana de organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) realizó este lunes una manifestación en diversos puntos de la ciudad de Puebla como parte de una protesta nacional por la falta de seguridad en las carreteras y los constantes actos de extorsión por parte de autoridades.

En entrevista, Andy Rossini Martínez Delgadillo, delegado estatal de AMOTAC en Puebla, explicó que la movilización se debe a la creciente inseguridad en los tramos carreteros de la entidad, que incluyen vías federales, estatales y municipales.

“Ni la federación, ni el estado, ni mucho menos los municipios han atendido nuestras solicitudes. Los transportistas están siendo golpeados, asaltados e incluso privados de la vida”, denunció.

La exigencia central del gremio es que se garantice la seguridad en las carreteras.

Sin embargo, Martínez Delgadillo también señaló que los cuerpos policiacos, lejos de brindar apoyo, se han convertido en otro factor de riesgo. “Nos paran para extorsionarnos, no para ayudarnos”, afirmó.

El representante de AMOTAC también criticó a la Fiscalía del Estado y a las áreas de seguridad vial por participar en actos de corrupción al condicionar trámites a pagos indebidos.

De igual forma, hizo un llamado a la secretaría de Movilidad para que deje de implementar normativas meramente recaudatorias y realmente apoye a quienes desean regularizarse.

Una de las denuncias más graves se refirió al manejo del sistema de grúas en Puebla, donde, aseguró, opera una red de corrupción. “Hay una mafia en las grúas.

Si no te ‘mochas’, no estás en el rol. Las que no pagan las sacan, aunque estén en regla. Las que sí pagan, aunque tengan doble concesión en un solo corralón (algo que el reglamento prohíbe) siguen operando”, indicó.

Martínez Delgadillo concluyó que los transportistas viven bajo una doble amenaza: La del crimen organizado y la de las propias autoridades, quienes deberían protegerlos pero que, en muchos casos, se han vuelto parte del problema.

La movilización de este lunes es solo una muestra del hartazgo en el sector transportista, que reclama condiciones mínimas para trabajar con seguridad y dignidad.