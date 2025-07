Sheinbaum confía en frenar aranceles: “seguimos platicando” con EU

EXPANSIÓN

A cuatro días de que entren en vigor los aranceles de 30% a las importaciones mexicanas que anunció el presidente Donald Trump , la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que hay un buen escenario para frenar esas tarifas impositivas y afirmó que su gobierno sigue en conversaciones con Estados Unidos. “Esta semana, el viernes es primero de agosto y todavía estamos en pláticas, seguimos platicando. Esperamos un buen resultado de estas pláticas”, afirmó.

En su conferencia matutina de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que así como el gobierno estadounidense llegó a acuerdos con otras naciones, espera que también se alcance uno con México. “Hay un acuerdo que firmaron con Japón, con la Unión Europea ayer, con otros países y nosotros esperamos un acuerdo esta semana. Entonces lo vamos a seguir informando”, añadió. De no alcanzarse un acuerdo con la administración de Donald Trump , este 1 de agosto entrarían en vigor aranceles de 30% a productos mexicanos, los cuales fueron anunciados el pasado 12 de julio por el mandatario estadounidense al considerar que México no ha hecho lo suficiente para frenar el tráfico de fentanilo. Al preguntarle qué estaría deteniendo alcanzar un acuerdo con Trump, la presidenta explicó que ambas partes están fijando sus posiciones, pero confía en que se dará. “Son las pláticas que estamos teniendo. Obviamente Estados Unidos tiene su posición, nosotros nuestra posición, pero creemos que vamos a llegar a un acuerdo”, aseguró. La mandataria federal subrayó que el tráfico de fentanilo bajó 50%, lo cual ya ha sido reconocido por el gobierno de Estados Unidos. Comentó que en la reunión que sostuvo hace unos días con el embajador de Estados Unidos, Ron Jonhson, y unos congresistas estadounidenses, sí se tocó el tema de aranceles, pero aclaró que la entrada en vigor de estos no depende de ellos.

Ante las versiones de una presunta presión por parte del gobierno de Estados Unidos para que México entregue a “peces gordos” para que enfrenten la justicia por sus presuntos vínculos con el crimen, la presidenta aseguró que es falso. “Absolutamente falso de toda falsedad…primero porque nosotros no aceptamos injerencias. Hay convenios de colaboración relacionada el convenio de extradición”, señaló. Agregó que en ninguna llamada que ha sostenido con el presidente Trump se le ha planteado la entrega de alguna personal. Añadió que hay tres temas que se trabajan con el gobierno de Estados Unidos: migración, seguridad y comercial.