Javier Blake platica de “Cuenta a Dios tus planes”, su segundo álbum como solista

Actualmente se presenta con gran éxito en toda la república mexicana con la gira homónima de dicho disco.

Se presentará con su banda este viernes 11 de julio en Sala Forum en Puebla.

Por Mino D’Blanc

Javier Blake, el guitarrista e integrante fundador de División Minúscula continúa a la par con su carrera como solista y actualmente está realizando su gira precisamente en solitario acompañado de su propia banda y que lleva por título “Cuenta a Dios tus planes”, que es el nombre de su segundo disco en dicho formato.

Dicho álbum contiene las canciones “Bomba atómica”, “Talismán”, “Cosas de granes”, “Romeo”, “Mudanza”, “Tiempo al tiempo”, “Río Grande”, “Piénsame”, “Diciembre 22” y “Afterparti”.

Javier Blake llega precisamente con su tour “Cuenta a Dios tus planes” este viernes 11 de julio a Sala Forum en Puebla ubicada en Avenida Ávila Camacho No. 1224 en San Andrés Cholula. Los boletos tienen un costo de General: $800 más cargo y Meet & Greet: $1,500 más cargo. Estos últimos incluyen la experiencia VIP con Javier Blake más la entrada al concierto.

Platicamos precisamente con Javier Blake, gracias a las finas atenciones del licenciado Mauricio García, de Warner Music.

MD’B: “Cuenta a Dios tus planes” es un disco que ha causado sensación no solamente entre tu público, sino en propios y extraños.

JB: Sí, la verdad es que estoy muy contento, muy satisfecho con la forma en que ha penetrado el disco a la gente que lo ha escuchado. Es un disco que siento que de alguna manera se sigue expandiendo y eso me da oportunidad ahorita de emprender la gira que estoy haciendo. Siento que es un disco que habla mucho de mí, habla mucho de dónde vengo, habla mucho de la etapa en mi carrera y en mi vida que estoy ahorita viviendo, entonces me siento bien con este periodo de “Cuenta a Dios tus planes” y la gira hasta el día de ahora.

MD’B: ¿Cómo surgió este disco?

JB: Es un disco que me llevó un tiempo grabarlo. Tenía la mitad grabado y con eso hice una gira; luego terminé el resto. En este tiempo yo andaba en una gira con mi banda División Minúscula y después ya terminado todavía lo guardé un tiempo y decidí lanzarlo en diciembre del año pasado, pensando yo que era muy ad hoy a la época en la que la gente lo iba a escuchar. Una época donde es fin de año y donde sentimos que nos faltaron cosas por hacer, que se nos quedaron planes a la mitad, que hicimos cosas que no debimos haber hecho, otras que nos faltaron hacer, otras que no hicimos suficiente. Entonces pensé que era como un disco que iba a representar mucho la época y creo que estuve en lo correcto porque en el momento que yo lo liberé la reacción fue muy bonita, muy palpable para mí ver que las canciones estaban llegando a dónde tenían que llegar. Entonces me siento muy a gusto con cada una de las canciones que están en ese disco. Ahorita tocándolas en vivo da el círculo completo de poder ver a la gente cómo las recibe. Entonces como artista es un disco que me representa mucho al día de hoy.

MD’B: ¿No hubo mucho cambio en relación al sonido, letras y demás entre la primera etapa que habías grabado a la segunda etapa, ya que habías regresado de la gira con División Minúscula?

JB: No, en realidad no porque las canciones prácticamente ya estaban. Yo ya tenía las canciones escritas, sin embargo no había podido meterlas al estudio. Las estábamos haciendo de alguna manera como por track. Sacaba dos tracks y los dejaba dos meses y luego sacaba otros dos tracks y así, y eso me daba oportunidad de andar de gira. Otra de las cosas es que desde que empecé a escribir las canciones para el disco yo me di cuenta y ubiqué qué tipo de disco y qué concepto de disco estaba yo por producir y estaba escribiendo, entonces de ahí que yo ya estaba muy consciente de que la idea de cada canción que yo tenía simplemente el tiempo las iba a madurar e iban a estar mejor; yo ya estaba muy consciente de eso. Yo soy una persona muy creyente de estirar la obra lo más posible; no sacar una canción y estar grabando otra porque en dos semanas tengo que sacar otra, y otra. Tanto que este disco “Cuenta a Dios tus planes” me está dando para dos giras, ya hice una gira y ahorita es la segunda parte de la gira. Con División Minúscula igual, el último disco que hicimos nos dio para dos años y medio de trabajo, entonces sí creo mucho en que como artistas tenemos que de alguna manera educar a nuestro público a darle el valor y el tiempo a lo que les estamos entregando. Somos artistas muchos que nuestro oficio sigue requiriendo tiempo, trabajo, dinero, no hacemos todo en una computadora en un día; entonces a eso hay que darle el lugar y el tiempo, que si hay que promocionarlo dos o tres veces pues lo promocionamos dos o tres veces, si hay que hacer dos giras hacemos dos giras. Lo que hay que pelear siempre es que no pasen desapercibidas las cosas.

MD’B: ¿Por qué le pusiste “Cuenta a Dios tus planes” si ninguna canción del disco se llama así?

JB: Dentro de la canción “Diciembre 22” se incluye la frase “Cuenta a Dios tus planes y reirá”, entonces es un dicho popular que conocemos todos que dice “Cuenta a Dios tus planes y lo harás reír” o “si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes”. Entonces la canción “Diciembre 22” incluye esta frase y todo el disco es un disco muy cargado de un sentimiento de separación, de algo que se rompió, algo de empezar de cero, de empezar de nuevo, del cambio de planes, de realmente valorar las cosas y retomar cosas que a veces teníamos perdidas. Entonces el título de las canciones para mí representaba perfectamente el concepto del disco. La canción “Diciembre 22” en un principio tenía el nombre de “Cuenta a Dios tus planes” y cuando dije “esa frase me gusta como para título del disco” fue cuando ya le modifiqué el título a “Diciembre 22” a la canción, que habla de alguien que regresa a su casa en un diciembre 22 para pasar Navidad con su familia y se topa con una imagen distinta a lo que era, de cómo pasa el tiempo no solo en tu casa, sino con tu familia, con tus amigos, con tu ciudad. Entonces el título “Cuenta a Dios tus planes” encerraba muy bien todo el sentimiento del disco.

MD’B: ¿Con qué canción te sientes más identificado? ¿Con qué canción de este disco te ves reflejado?

JB: Creo que todas son muy personales y muy íntimas. Siento que hay canciones que son como tranquilas en el disco. “Romeo” creo que es una canción muy transparente en la historia. Creo que también “Diciembre 22” es muy apegada a mí; obviamente “Bomba atómica”, todas. Es un disco muy personal, es un disco con el cual al momento que lo empecé a escribir me di cuenta que si yo quería lograr el efecto que esperaba de ese disco tenía que tomar esa pausa y realmente como vulnerarme a escribir lo que quería escribir y creo que eso se logro porque hoy escucho el disco y me siento a gusto el haberlo hecho.

MD’B: Así fuera con División Minúscula, así fuera en tu faceta como solista, tuvieras los discos o las canciones que tuvieras, ¿qué es lo que nunca cambiaría de tu sonido?

JB: Más que no quisiera cambiar, creo que por necesidad no sé si pueda separarme como de mi aliada, mi compañera de toda la vida que me ha dado todo y que es la guitarra; la guitarra es algo con lo que yo compongo, escribo, produzco, inclusive aunque haya canciones que a veces no la grabo o la quitamos de la mezcla o algo, esa canción fue escrita con una guitarra, entonces mi carencia de conocer otros instrumentos con cuáles trabajar, creo que la guitarra es lo que siempre está presente en lo que hago.

MD’B: ¿Le has compuesto alguna canción a tu guitarra?

JB: Creo que alguien que descubrió un instrumento en su vida es como muy dichoso. No le he escrito ninguna canción a mi guitarra, pero sí la he incluido en canciones, digamos. Hablo en algunas canciones de la guitarra, pero una tal cual así no se la he escrito, pero siempre está presente.

MD’B: ¿No has pensado hacer o tener colaboraciones?

JB: Me encantaría. No tengo nombres tal cual ahorita que pueda decir, pero ya pienso estrenar canciones mías que estoy escribiendo con alguna voz de mujer, me encantaría hacer eso. Me gustaría también experimentar con algunos ritmos un poco fuera de lo que yo hago, no tan alejados, no voy a hacer regional ni nada de eso, simplemente arriesgarme un poquito más a divertirme; simplemente por el hecho de divertirme y pasar un buen rato, pero sí creo que las colaboraciones están en puerta en el futuro.

MD’B: Te presentas este viernes 11 de julio en la Sala Forum en Puebla. ¿Qué vas a interpretar, además de las canciones del disco “Cuenta a Dios tus planes”?

JB: Sí, voy a estar este viernes 11 de julio en Sala Forum presentando prácticamente todo mi material en solitario. Mi carrera como solista al ser relativamente corta, cuento con dos discos y algunas cuantas canciones, entonces me aviento casi todas las canciones de mi proyecto en solitario. Voy a estar ahí con mi banda completa. Este es el sexto show de la gira, la comenzamos hace apenas unos meses y cada show ha ido en subida. Creo que todo va mejorando y desde el primer día las cosas han estado realmente bonitas cada noche. Ya he estado presente en este recinto de Sala Forum y las veces que he estado ahí han sido noches memorables, entonces no espero algo menos que eso este viernes. Entonces vamos a tener una noche llena de rock and roll, de bohemia, de muchas cosas, de mucha intimidad también, que es algo que me gusta tener en mis shows; tener la energía de una banda de rock and roll tocando y todo esto, pero también tener esos momentos de introspección y de realmente estar prácticamente desnudo yo con mi guitarra enfrente del público.

MD’B: ¿Cuántos integrantes conforman tu banda?

JB: Somos cuatro en el escenario ahorita.

MD’B: ¿Por qué el público tiene que ir este viernes 11 de julio a Sala Forum a disfrutar de tu concierto “Cuenta a Dios tus planes”?

JB: Porque aunque soy un artista que estoy trabajando todo el tiempo, ya sea que estoy con División Minúscula o en lo mío, la gente siempre piensa de “no pude ir esta vez, pero la próxima vez que venga…”. No todos los días se vuelve más fácil poder hacer una gira en un país como México por muchas razones, entonces si ahorita tenemos la oportunidad de estar visitando cada ciudad y tienen la posibilidad de ir, el tiempo, creo que lo deberían de hacer. Creo que también es importante que cuando hay un artista que te gusta y que admiras y puedes ir siguiendo los pasos de él desde el principio, de cómo va creciendo la carrera, cómo va creciendo el show; ahorita es Sala Forum, esperemos que en un futuro sea una sala más grande, una producción más grande. Yo la primera vez que fui a Sala Forum fue en acústico, fui solo con mi guitarra porque no tenía banda, la segunda vez fui ya con banda, esta tercera vez voy otra vez con banda y es una banda mejor, suena inclusive mejor. Entonces este crecimiento es bonito poderlo tener y que la gente diga “yo estuve desde la primera vez que veniste” o “yo he estado todas las veces que has venido”. Eso me gusta al menos a mí el saber cuando algo te gusta el poder estar en todos los pasos que va dando dicho proyecto.

MD’B: Ya estamos en el segundo semestre del 2025. ¿Cómo viene para ti?

JB: Estaré aquí en Ciudad de México en un recinto grande que es el Auditorio BlackBerry el sábado 8 de noviembre, el viernes 21 de noviembre estaré en el C3 Stage en Guadalajara, Jalisco. Cerramos el año con festivales, ahorita estamos agregando festivales para este año y para el próximo vienen planes para Centro y Sudamérica y también para Estados Unidos, nomás que se componga un poco la situación ahí, pero ya nos están pidiendo por allá. Ahorita estamos muy enfocados en la gira local, entonces la gente que pueda ir a Sala Forum en Puebla ahí los espero.