De la calle a Noruega, estudiante BUAP representará a México en copa mundial de street soccer

Tras coronarse campeón con su equipo, pasó a integrar la selección nacional

Desde Puebla

El fútbol transforma y deja huella más allá de la cancha. Ese es el caso de Irving Brandon Escobar Cosme, estudiante de noveno semestre de la Licenciatura en Administración de Empresas de la BUAP, quien representará a México en la Homeless World Cup 2025, de street soccer, copa mundial avalada por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), que se realizará del 24 de agosto al 1 de septiembre en Oslo, Noruega.

El pase lo obtuvo luego de coronarse campeón nacional con su equipo en el torneo “De la Calle a la Cancha”, realizado en febrero en San Luis Potosí, donde los mejores jugadores fueron seleccionados para integrar a este equipo representativo.

“Estuve en una situación muy vulnerable al momento de perder a mi mamá, hace un año. Justo en el aniversario de su fallecimiento, se me dio la oportunidad de ser convocado a un mundial. Este deporte hizo que no me rindiera en absoluto y ser seleccionado nacional significa mucho para mí: es el sueño de cualquier niño”, expresó Irving, quien aseguró que no hay límite de edad y nunca es demasiado tarde para alcanzar tus sueños.

Su pasión por el fútbol inició a los tres años, por influencia de su hermano. A partir de entonces, los entrenamientos y torneos de balompié formaron parte de la vida de Irving, quien a los 16 años debutó en la segunda división de Lobos BUAP y, posteriormente, se incorporó a otros equipos; ha participado en torneos nacionales universitarios del Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE).

Hace seis años el exjugador de tercera y segunda división incursionó en una modalidad distinta al fútbol común: el street soccer, cuyos equipos están integrados por un máximo de ocho jugadores, pero sólo cuatro pueden estar al mismo tiempo en la cancha; la duración de los partidos se divide en dos tiempos de 7 minutos cada uno, con un intervalo de un minuto entre éstos.

Para el estudiante de la Facultad de Administración el deporte es una herramienta de cambio. “Para mí el deporte significa todo, me ayuda física y mentalmente. En particular, el fútbol me ha ayudado a cambiar mi vida por completo, a ser protector y valorar los esfuerzos de las personas que me rodean”, refirió.

Su aspiración deportiva es ser campeón mundial; en el ámbito educativo, terminar su carrera. A futuro, no descarta continuar con su preparación académica.

Previo a su participación internacional, Irving Brandon Escobar Cosme se integra al staff nacional del programa “De la Calle a la Cancha”, una iniciativa de Fundación Telmex-Telcel. La Máxima Casa de Estudios en Puebla será sede de la fase estatal de street soccer, del 1 al 3 de agosto.