Destaca Rectora Lilia Cedillo pertinencia y trabajo del ICGDE BUAP

Jorge Luis Castillo Durán rindió Segundo Informe de Labores

Desde Puebla

El Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico (ICGDE) de la BUAP se caracteriza por su crecimiento e impulso a la investigación a través de sus posgrados, lo que se refleja en la calidad de sus estudiantes, así lo destacó la Rectora Lilia Cedillo Ramírez, durante el Segundo Informe de Labores del doctor Jorge Luis Castillo Durán.

Al escuchar las acciones realizadas en el último año, refirió que las universidades tienen la responsabilidad de transformar e innovar constantemente por el entorno demandante en el que se encuentran; por eso celebró el trabajo del instituto, el cual enfoca sus esfuerzos académicos en la gobernanza y en otros aspectos fundamentales para la sociedad.

Asimismo, subrayó el impulso a los diferentes eventos académicos que organizan, porque fortalecen la colaboración entre investigadores y fomentan la vocación por la ciencia y la investigación entre el alumnado: “Es un instituto que cada día se consolida más y llena de orgullo a la universidad”.

Por su parte, el director Jorge Luis Castillo Durán agradeció a la doctora Lilia Cedillo el apoyo que brinda al ICGDE y por su capacidad para mostrar a los universitarios que una cultura de paz es posible mediante el diálogo. Como parte de su informe, destacó los avances en cinco ejes estratégicos: investigación, docencia, gestión, vinculación y fortalecimiento al trabajo colegiado.

Señaló que cuentan con cinco proyectos de investigación vinculados a cuerpos académicos, además de contar con apoyo de la VIEP. Precisó que el 81 por ciento de la planta académica pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII).

De igual forma, destacó la actualización de sus programas para que dos de sus cuatro posgrados mantengan continuidad. La coordinación también revisó las normas complementarias para clarificar los procedimientos de ingreso y permanencia, entre otros lineamientos académicos.

Otro aspecto a resaltar son los reconocimientos a docentes, como Mario Miguel Carrillo Huerta, investigador Emérito del SNII, quien recibió un homenaje por parte del Colegio de Puebla y del Gobierno del Estado. Asimismo, los doctores Martín Rodrigo Echeverría Victoria y Arnoldo González Macías obtuvieron el premio Knudson Latin America Prize 2025, otorgado por la Association for Education in Journalism and Mass Communication, por la publicación de su libro. Además, el doctor Arnoldo González y la doctora María Grisel Salazar Rebolledo recibieron el premio a la mejor publicación 2025 por parte de la Latin American Studies Association.

Por éstos y otros logros, el ICGDE se mantiene a la vanguardia del conocimiento, con el compromiso de seguir formando perfiles que abonen a la construcción de una nueva cultura universitaria, basada en la innovación, la ética y el impacto social.

Actualmente este instituto ofrece cuatro posgrados: Doctorado en Ciencias de Gobierno y Desarrollo; Maestría en Ciencias de Gobierno y Desarrollo Sostenible; Maestría en Auditoría Gubernamental, Rendición de Cuentas y Gestión Estratégica; y Maestría en Política y Opinión Pública.