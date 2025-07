Desde 2023 las autoridades de EU protegieron a Chávez Jr: Gertz

LA JORNADA

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, acusó ayer que las autoridades de Estados Unidos protegieron a Julio César Chávez Jr pese a que sabían desde 2023 que en México existía una orden de aprehensión. Además, reveló que el boxeador ya promovió cinco o seis amparos en tribunales mexicanos para evitar su detención al regresar al país.

En conferencia en la sede de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, explicó que ese mismo año el boxeador entró a EU con visa de turista y vivió libremente allá, protegido por las leyes americanas. Ellos sabían perfectamente que estaba esta orden. Se estableció en Estados Unidos, se casó allá, actuaba libre y absolutamente en ese territorio y ha estado ahí mientras hemos estado haciendo requerimientos para que nos lo entreguen.

Gertz señaló que esa información fue ratificada tanto por el gobierno estadunidense como por el padre del boxeador, y reclamó que pese a ello ahora se cuestione por qué no fue detenido antes. Hemos hecho durante un año y medio solicitudes y notificaciones y no nos han hecho parte hasta que lo detuvieron.

Recordó que, cuando se anunció la reciente detención, fue el propio gobierno estadunidense al que confirmó que Chávez tenía una orden de captura en México. Nosotros lo ratificamos y dijimos que desde 2023 esa orden de aprehensión existía.

La investigación se deriva de una denuncia presentada en 2019 por el Departamento del Interior de EU a través de su embajada, por delitos como delincuencia organizada, tráfico de personas, armas y drogas, relacionados con el grupo de los Guzmán, en Sinaloa.

La carpeta identificó responsabilidades para 13 personas, entre ellas Ovidio Guzmán, Néstor Ernesto Pérez Salas, El Nini, y otros operadores. Varios fueron detenidos y extraditados; Chávez Jr fue incluido entre las órdenes pendientes desde 2023.

Sobre su situación actual, Gertz Manero dijo que el abogado del acusado informó que hoy habrá una audiencia clave en EU. A partir de esa fecha, y de lo que dijo su defensa, se han presentado cinco o seis amparos por cuenta de esta persona para que se le ponga en libertad en cuanto llegue a México, comentó.

–¿Pero ya se le concedió suspensión provisional?

No, hemos negado el amparo porque el amparo no procede, porque nosotros no lo tenemos en nuestro poder, contestó Gertz Manero.