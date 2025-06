Puebla en el “ojo del huracán” por la Ley de Ciberseguridad

En pocas palabras

Por Jesús Contreras Flores

Pero qué necesidad, diría el desaparecido Juan Gabriel. También hay una frase en la biblia que refiere que existen personas que “tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen” y no son capaces de percibir la realidad.

Y esto encaja en lo que ocurre con la llamada Ley Ciberseguridad, que aprobada el pasado fin de semana por la LXII Legislatura local, y publicada ´ipso ya´ en el periódico oficial poblano, que pronto fue conocida, en las oposiciones políticas, medios periodísticos y organismos defensores de Derechos Humanos, como la Ley Censura, Suceso que tiene en el centro de la tormenta no solo entre los poblanos, sino también a nivel nacional e internacional.

A inicios de la semana el asunto llego a “la mañanera” que tuvo a su cargo la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, en ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien manifestó: “Estamos en contra de cualquier intento (de censura)”, y pidió la revisión de la mencionada Ley. Quiero ser muy tajante en el tema de la libertad de expresión. El Gobierno de México está en contra de cualquier tipo de censura”, expuso y añadió “nosotros nos preciamos de seguir las líneas de las libertades y los derechos, entonces de ninguna manera el , cuatroteísta, está por cuestión de censura de medios…” Mas adelante refirió que el gobernador, Alejandro Armenta Mier, ya había solicitado a los legisladores poblanos abrir foros con la CEDH, periodistas, organismos de derechos humanos y colegios de abogados, para analizar la Ley de Ciberseguridad, en lo correspondiente al ciberacoso, que cualquier momento es bueno para corregir y estuvo de acuerdo con los consensos que se realizarán. Dejó claro que “en México no debe haber censura; libertad, libertad y derecho, en México no a la censura”.

Las protestas aumentaron en estos días en los principales medios de comunicación nacionales y en las redes sociales. La presidenta Sheinbaum Pardo, al reanudar su presencia en las “mañaneras”, fue clara: “No vamos a estar de acuerdo con un artículo que promueva la censura”, al referirse a la ley aprobada por los diputados locales que consideran delito el ciberasedio. Asimismo reconoció el anuncio del ejecutivo poblano de abrir un parlamento para discutir la ley. Por cierto ya en operación y que alcanza penas que van de 11 meses hasta 3 años de prisión.

Ante todo esto, el alboroto ocasionado por la llamada ley censura, Armenta Mier, emitió un comunicado en el que refrenda su compromiso de defender la libertad de expresión de los medios de comunicación y de todos los poblanos. Expuso que tiene muy claro: “que el servidor público necesita del comunicador, y que, como ciudadano mandatado por la población, tiene la obligación de cumplir y garantizar el cumplimiento de la ley”.

Así concluye la semana que desató las voces de comunicadores, en las redes sociales, de petición de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y es que no es para menos. Está en vigor una ley que para expertos tiene muchas ambigüedades, y, mientras, preparan los foros, los legisladores, ante el clamor ciudadano … requerirán otros asesores para hacer leyes, darán marcha atrás en las reformas al Código Penal, tomarán en cuenta las observaciones de los participantes en los foros que anunció el mandatario Armenta Mier… Solo son preguntas, no más, solo preguntas. Y ahora quien podrá salvarnos, comentan los afectados: “Yo”, diría el Chapulín Colorado. Por cierto que en estos días, en MAX, se estrenó la serie “Chespirito, sin querer queriendo” .

A OTRA COSA MARIPOSA

Únicamente para reiterar sobre los avisos que las autoridades federales, estatales, municipales y educativas, han emitido a la población en general para tomar las medidas necesarias y protegerse de las torrenciales lluvias ocasionadas por tormentas y huracanes que tienen asoladas las costas mexicanas y dejan mucha agua en toda la entidad…Es y todo y Hasta la próxima. D.M.