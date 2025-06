Hoy se presentan en Puebla el productor y músico Miki y la banda San Venus

-Son importantes referentes y creadores actuales del pop punk y sus variadas fusiones.

Este viernes 20 de junio se presentan en la Sala Sonar ubicada en la avenida 15 poniente No. 309, colonia El Carmen en Puebla en el exitoso productor y músico mexicano Miki y la banda San Venus, quienes son referentes actuales de la ola del pop punk y sus variadas fusiones.

-Sobre Miki:

Ha logrado destacar en la escena de la música en dicho género, con su estilo energético al que le llama “Pop-Punk Gen Z”. Sus principales influencias son las bandas Blink-182 y Green Day. Ha creado un sonido auténtico en el que fusiona la energía del punk con la sensibilidad del pop y a los que añade referencias a la cultura japonesa y al fútbol.

En el 2023 lanzó su EP “Crisis”, el cual fue un rotundo éxito. Para celebrarlo ofreció un concierto gratuito en Frikiplaza donde más de 400 personas se reunieron para disfrutar de su música. En dicho evento anunció su presentación en el Foro Indie Rocks!.

Este año 2025 ha sido muy importante trascendental en su carrera al convertirse en el artista “Rompe” de Amazon Music, con lo que se abrió camino para presentarse como “la promesa de la escena nacional del 2025” en el emblemático Festival “Vive Latino”.

Actualmente tiene más de 2,000,000 plays en plataformas digitales, más de 4,000,000 de likes en TikTok, 13.5 K en YouTube, 50.3 K en Instagram, 14,000 seguidores en Facebook, 27,507 K en Spotify y 318,1 K y 4,7M likes en TikTok.

En su trabajo como conductor ha estado en ExaTV y en Amazon Music News. Fue Host de TikTok Streaming por los 20 años de TAF MX y host en X Trem México.

-Sobre San Venus:

Agrupación formada en Guadalajara, Jalisco en el año 2019. Integrada por Uziel “Uxi” Hernández en la guitarra y voz, Alex Sedando en la guitarra principal, Raúl “Boogie” Pérez en el bajo y Josué Rodríguez en la batería.

Con una fusión única de pop punk, emo, midwest y grunge. San Venus ha logrado crear un sonido fresco y distintivo, colocándose como una de las bandas promesa en la escena musical mexicana.

Sus primeros sencillos son “Nameless” lanzado en el año 2021 y “Varado” en 2022. Su primer EP lleva por título “San Venus”.

La agrupación se ha caracterizado por su enfoque DIY, tomando todas las riendas de la producción musical desde la grabación hasta la mezcla y masterización. Dicha independencia les ha permitido tener una identidad sonora auténtica y fiel a su visión artística.

En el año 2024 lograron un hito muy importante al haber sido abridores de Real Friends y Sparta, además de haber sido parte del festival “Día Libre” en la ciudad de Monterrey, Nuevo León en donde demostraron su capacidad para poder conectarse con público masivo y por ende diverso.

En este año 2025 ofrecieron un show de agradecimiento ante más de 400 personas en el icónico FuckOff Room en la Ciudad de México. Además están preparando una gira con la banda californiana SMWRS.

Al día de hoy, San Venus tienen 2,002 K suscriptores en YouTube, 7,759 seguidores en Instagram, 55,000 en Facebook, 40,594 escuchas mensuales en Spotify y 17.3 K seguidores en TikTok y 102.3 likes.

Platicamos con Miki, gracias a las finas atenciones del licenciado Mauricio García, de Warner Music México y del promotor Sergio Chávez.

MD’B: ¿Qué van a presentar en Puebla?

MIKI: Vamos a hacer un show con los muchachos de San Venus. Es un show que ya le traemos ganas, ya venimos de unas fechas. El fin de semana pasado lo hicimos en Guadalajara, lo hicimos en Querétaro, en León y ahora nos toca estar ahí en tierras poblanas. A veces toca primero San Venus, a veces nosotros. Lo que presentamos realmente son las rolas que tenemos, que hacemos. La idea es que vaya la gente, que se la pase bien, que vayan los morros y regalen un poco de energía.

MD’B: ¿Por qué el público poblano tiene que ir a su concierto?

MIKI: Realmente no tienen por qué ir. Siento que más bien como si les gusta y se quieren distraer un ratito y quieren pasarla bien y quieren conocer gente chida, como que es un buen espacio. La gente que nos sigue en varios shows son una increíble comunidad; el otro día en Guadalajara se pusieron de acuerdo y cargaron a una chava que estaba en silla de ruedas. Como que siento que eso es más a lo que van, a distraerse un poco, a tirar energía, a cansarse, a brincar, a cantar. Para la gente que no nos conozca, que no les gusta el género pues yo les diría que no vayan (ríe) porque se la van a pasar mal, y a la gente que sí les gusta el género y nos ubica creo que es una oportunidad de conocer dos proyectos nuevos; no me atrevo a decir buenos porque eso no me toca a mí decirlo. Hablando de los San Venus a mí me gustan mucho, lo hacen increíble, los muchachos son muy amigos míos y la gente que no ha tenido la oportunidad de escucharlos y le guste este sonido, creo que es una buena oportunidad de escucharnos, de pasarla bien.

MD’B: Para tu punto de vista, ¿cuál es tu aportación máxima al pop punk y por qué?

MIKI: Siempre he sentido que no le debo nada a nada. Siempre que hago música es para mí, para sacar cosas que traigo adentro y eso ha hecho que mucha gente conecte o que poca gente conecte y dentro del género, más bien hablando como del rock en general, creo que es bien bonito que haya gente que siga haciendo rock en español sea del segmento o de la rama que sea, creo que es algo que hace mucha falta en el país y siento que entre más bandas haya más crecerá otra vez el género y ojalá pueda estar un día otra vez presente como estuvo en los ochentas y en los noventas.

MD’B: Tienes un EP llamado “Crisis”. ¿Tu música surge de una crisis?

MIKI: Creo que sí. Todo viene de algo dentro. Dicen que la vida de un artista siempre tiene que estar forzada a sentir cosas, por ejemplo, la última canción que sacamos habla de sobre pensar y siento que en general trato de escribir de muchas cosas y obviamente algunas de esas cosas son caóticas, otras no tanto, pero obviamente todo viene siempre de un sentir.

MD’B: ¿Qué representa para ti el hecho de formar ya parte del “Vive Latino”?

MIKI: “Vive Latino” ha sido un sueño desde que empecé a tocar, que no tiene mucho, yo creo que tiene tres años (ríe) desde que empezamos el proyecto. Es una idea que tenía bien clara, no creí que fuera a pasar tan pronto como pasó. Lo disfrutamos muchísimo, el público nos recibió súper bien. Tuvimos un horario difícil, la verdad como que teníamos nervios, pero a la vez mucha emoción. Fue mucho más gente de la que esperábamos. Con lo del artista “Rompe” es increíble; estoy muy agradecido con Amazon Music, porque no lo veíamos venir, siento que son cosas que te pasan que dices “¿por qué a mí?” y le dimos el mayor jugo que pudimos.

MD’B: El hecho de ser también conductor, ¿qué tanto influye en tu música, en tus canciones?

MIKI: En octubre del año pasado, antes de firmar con la disquera, me dediqué mucho tiempo a conducir; estuve en EXA, estuve en Canal 6, tuve un trabajo con Amazon, inclusive, y cuando me centro en la música un factor importante que decidí el año pasado fue dejar todo este tema de conducción que ha sido muy importante en mi vida y que me ayudó mucho a desenvolverme. Imagínate, yo hice conducción casi siete años; cuando me subí a un escenario por primera vez fue más fácil hablar, fue más fácil comunicar y creo que ha sido un buen parteaguas inclusive para estar hablando contigo el día de hoy. Sí creo que forma parte de mis valores y de mis virtudes dentro de mi carrera.

MD’B: ¿En qué momento decidiste dedicarte a la música?

MIKI: Realmente fue un accidente. Siempre me ha gustado mucho la música, pero mucho. Siempre ha sido algo presente, esa es una de las razones por las que hacía conducción, era mi manera de estar cerca de ella. Obviamente la guitarra, cantar, echar la cancioncita en las fiestas, todo ese rollo lo hacía muy de hobby, muy como la gente llega a jugar videojuegos o la gente sale al cine, era para mí un hobby la música, era un desestrés. Cuando el management que tengo actualmente que se llama Cobra se acerca a mí y me dice “queremos empezar a hacer un proyecto musical en el cual alguien de tu perfil cante”, yo les dije que nunca lo había hecho de forma seria, que no me dedicaba a componer ni mucho menos, que tenía dos o tres rolas que en algún tiempo había hecho, pero nada profesional y me dijeron “no nos importa; ¿te interesaría? Creemos en ti, creemos que tienes potencial. ¿Te avientas?” y dije “¡Órale, va! ¡Vamos a experimentar!” Le dimos y ahora, actualmente se convirtió en mi trabajo y bien agradecido con eso.

MD’B: ¿Tú decidiste qué género ibas a cantar o te fue impuesto?

MIKI: Siempre ha sido bien bonito eso y en cualquier equipo de trabajo, inclusive con la disquera que a veces la gente pensaría que son más tajantes en decirte qué hacer, pero en lo personal he tenido mucha suerte. No digo que no pase, pero en lo personal tanto con el management como con la disquera a veces sugieren cosas, pero nunca me imponen nada, siempre me dejan decidir y me dejan tomar el rumbo creativo de las cosas y de la música.

MD’B: ¿Qué tipo de canciones no cantarías?

MIKI: A mí me gusta mucho la ficción en general y creo que las canciones se prestan para eso; así como hay películas de terror creo que también puede haber canciones de terror o como hay películas de comedia puede haber canciones de comedia o como hay películas de amor, igual, y así. Creo que el límite en el género no hay, porque creo que tanto el regional mexicano como el urbano, como la salsa, como el rock, como el pop, como cualquier género siempre tienen una belleza y si quieres seguir creciendo como músico entre más experimentes, como que más crece tu cabeza y tus conocimientos. Hace poco se puso muy de moda una serie de un asesino serial que se llama “Dahmer” y alguna vez vi a alguien con una playera de él, y como que siento que ese es mi límite; cuando algo ya causó dolor que no fue ficción, yo no cantaría, ni lo alabaría en un plano real ese algo que causó el dolor; no cantaría en un lado positivo hacia eso. Tal vez en una referencia si se menciona algo así que pueda dar un buen mensaje, lo haría, pero como te digo, en este tipo de cosas dando el ejemplo de “Dahmer”, cantar una canción de alguien que causó mucho dolor y lastimar y ponerlo como un héroe, eso es lo que yo no haría; no solo específicamente con las personas, sino con situaciones, hablemos de un holocausto, hablemos de un genocidio, hablemos de un ataque terrorista. Todas las películas de “Freddy Krueger”, de “Jason”, que siguen saliendo a veces en la tele, hay asesinatos y muertes de todo tipo, pero se sigue dejando en claro que es ficción, entonces mientras sea así, chido, mientras sea de otra manera, no.

MD’B: ¿Cuál es el sello que te diferencia de todos los demás artistas de tu género y por qué?

MIKI: Trato de romper mucho los géneros, a pesar de que nos catalogan de este lado del pop punk, yo siento que a la gente que le gusta mi música y le gusta el género no nos ubica mucho ahí. Por ejemplo tenemos una rola folk en el disco, que si alguien que fuera purista o amante de ese género no la catalogaría como folk y eso es lo que trato de hacer cada vez que hacemos una canción, como darle un giro un poquito menos tradicional y ponerle unos elementos raros que digan “ah, ¿esto por qué?”, pero a la vez que digan “suena bien”, entonces es como la mezcla y el diferenciador que trato de hacer, porque trato, es una realidad, apenas estoy tratando con mi música.

MD’B: ¿Qué instrumento utilizas para componer?

MIKI: Fíjate que depende mucho. A veces me gusta el piano, a veces me gusta la guitarra y a veces me gusta hacer más una basecita ya aterrizada, la pongo así en lub y me pongo a tirarme melodías, porque a veces siento que cuando tienes un instrumento en la mano como que te va llevando y cuando tú plasmas ese instrumento, no lo estás tocando y solamente estás pensando en una melodía, te lleva a otro lado. Esas son las tres herramientas que uso normalmente, sobretodo la última que es plasmar esto ahí, porque si no siento que caigo en cosas más tradicionales. Últimamente me ha gustado componer encima de líneas de bajo, es algo que no había hecho y en las últimas canciones lo hemos hecho y me ha llevado a otras melodías como que no hubiera llegado si no hubiera sido así. Como el bajo tiene mucho movimiento, mucho lubcito, también la voz te jala hacia allá.

MD’B: ¿Qué le aprendes a San Venus y para tu punto de vista, qué le puedes aportar a ellos?

MIKI: Es algo muy bonito con San Venus específicamente porque son muy amigos míos y por eso sucedió también este tour. Siempre que nos bajamos del escenario es muy lindo porque obviamente dentro de las flores de “¡qué bien tocaste!” y todo ese rollo, siempre hay algo que aprendemos. Ellos se bajan y dicen “¡wow! ¡cómo moviste a la gente aquí! Cómo interactúas con la gente, cómo enganchas con la gente, cómo haces que la gente se mueva”, y del lado de San Venus es lo mismo en otro mundo de cómo hacen que la gente saque tanta energía en el slam por ejemplo, o cómo generan que la gente sienta este desgarro con ciertas canciones de ellos. Es lo bonito de este tour justamente de que a pesar de que somos unos proyectos que pueden vivir dentro de la misma línea, como dentro del mismo carril, somos dos proyectos bien diferentes, entonces siempre hay cosas que nos aprendemos. A veces llega Uxi que es el vocalista y me dice “esta melodía la hice pensando en qué harías tú”, o luego yo llego y le digo “viste que hice aquí este break medio pesado, pues lo hicimos pensando en San Venus”, entonces como que siempre eso es un constante aprendizaje y más porque son mis amigos.

MD’B: ¿A quién se le ocurrió este tour?

MIKI: A nosotros. A pesar de que llevábamos ya casi tres años de que comenzó el proyecto nunca habíamos salido en tour y los San Venus habían salido pero a abrir shows, entonces estábamos platicando un día y dijimos “oye, por qué no nos vamos de tour, nos repartimos gastos porque son gastos, nos vamos en una sola van y hacemos el tour juntos” y como son cuates, luego, luego dijeron “simón y luego contigo bien chido” y en corto así se dio.

MD’B: ¿Llevan un setlist preparado o tocan como van sintiendo al público?

MIKI: Siempre en lo personal trato de llevar el show de que empezamos a la mitad, luego lo bajamos poquito y luego lo subimos al tope; como que esa siempre es nuestra filosofía. Ahora, dependiendo cada ciudad tocamos algunas canciones y algunas no como para darle rotación. La única vez que hemos hecho eso de tener un setlist fue a recomendación de alguien que estaba ese día en el “Vive Latino”, porque las puertas se abrían has de cuenta a la 1:40, 1:45 y nosotros tocábamos a las 2:00 y nos dijo “toquen lo que consideren menos fuerte de los 30 minutos que tienen al inicio y toquen lo más fuerte que tengan de la mitad en adelante. Yo no sabía qué tan bueno era iniciar con cosas más tranquilas y al final como que le hicimos caso y fue un gran acierto porque sí, justamente conforme el show iba creciendo la gente iba entrando y se iba acercando. Con tranquilo me refiero a la mitad de energía y dejamos lo mejor para el final. Ese día lo traíamos campechaneado y el hecho de poner lo de en medio al inicio y lo fuerte al final nos funcionó bastante, pero el único caso que ha sucedido así fue en el “Vive Latino”.

MD’B: ¿Cuál es la canción que más te gusta de San Venus y por qué?

MIKI: Yo creo que “Constante”. Hay una que se llama “Varado” que yo le tengo mucho cariño porque fue con la primera canción que los conocí, pero “Constante” se me hace una rolota al grado de que cada que la tocan me invitan a cantarla. Me recuerda mucho como estas melodías que hacía Billie Joe, el vocalista de Green Day y como que eso me hace querer mucho la canción y le tengo un cariño muy especial a esa rola de San Venus.

MD’B: ¿Cuál es tu canción con la que más te sientes identificado y por qué?

MIKI: “Un minuto” que es una rola que sacamos en diciembre del año pasado. Es una rola muy personal, es una rola que compuse yo solo aquí; esa sí Salió a pura guitarra y voz cuando la escribí. Justo la escribí en una madrugada aquí en mi depa y es una canción muy personal en la que hablo de pedir perdón, pero sobretodo de pedirme perdón a mí. Como de perdonarme las cosas que he hecho, que creo que he fallado y como que es una rola muy personal siempre y es con la que más me identifico cada vez que la cantamos.

MD’B: ¿Qué esperas del público poblano?

MIKI: Esperamos que nos vaya bien. Creo que Puebla a pesar de estar cerca de la Ciudad de México es una plaza difícil, lo vemos hasta desde la venta de boletos; en Guadalajara hicimos un show más grande, para 350 personas, en Querétaro igual y todo ese rollo y en Puebla, a pesar de que el foro es más chiquito, desde la venta como que sí lo sentimos raro, pero justo creo que es importante que vayamos, es importante hacerlo que la gente nos vea y sobretodo para eso, para hacer un poco más de ruido allá y porque creo que hay gente que nos puede escuchar, creo que hay gente que le puede gustar. Simplemente si no vamos nunca vamos a saber cómo está y si hay que trabajar, trabajaremos para el siguiente año regresar más fuertes.

MD’B: ¿Qué tiempo va a durar su show?

MIKI: Generalmente duran ya con la banda abridora como tres horas, máximo tres horas y media.

MD’B: ¿Quién les va a abrir en Puebla?

MIKI: Las ubico de Instagram nomás. Es una banda que se llama Las Chicas Súper Apestosas, también hacen rock y son amigas de los San Venus. Es un grupo de chavas y justamente siempre tratamos de invitar bandas del género y que sean locales para que si es mucho o poco, poder darles la mano y prestarles un poquito al público y que lo aprovechen, porque como decía hace rato, entre más gente lo ame, más gente le vaya bien del género, más va a crecer el género, entonces eso es importante.