Alberto Vázquez desmiente hospitalización de emergencia: ‘Fue una cirugía programada, no se alarmen’

El intérprete de ‘Significas todo para mí’ ingresó al hospital y ya está en un proceso de recuperación, ¿cuál fue la cirugía a la que se sometió?

Luego de que se dio a conocer que Alberto Vázquez, el intérprete de ‘El pecador’, fue hospitalizado de emergencia; el equipo del cantante aclaró que en realidad el ingreso a una clínica fue debido a que el artista tenía una cirugía programada.

“Hoy vuelvo a repetir a todo el mundo que no se alarme”, comentó el mismo cantante Alberto Vázquez en un audio que compartió en sus redes sociales, en donde brindó detalles sobre su estado de salud.

Previo a la aclaración, se había difundido que el cantante — quien llegó a ser parte de la película Caín, Abel y el otro junto al artista Enrique Guzmán— había sido sometido a una cirugía derivada de problemas cardiovasculares.

“Los médicos reportan que el estado es delicado, pero estable”, compartió el periodista Carlo Uriel sobre el estado de salud de Alberto Vázquez, previo a que el intérprete de ‘Anoche me enamoré’ revelara qué pasó realmente.

¿Por qué Alberto Vázquez fue hospitalizado?

El equipo de Alberto Vázquez explicó que el cantante fue internado debido a que se le había agendado una “cirugía de cateterismo en la pierna”, en un comunicado que compartieron con la periodista Ana María Alvarado.

“Queremos agradecer sinceramente el interés y muestras de apoyo a todos los seguidores (…) hacemos un llamado a no hacer caso a la información errónea”, explicaron.

Aunque no dieron más detalles del procedimiento quirúrgico de Alberto Vázquez, en ocasiones se coloca un tubo delgado y flexible, llamado catéter, en una de las arterias para tratar el estrechamiento en estas, de acuerdo con Mayo Clinic.

Una vez que se introduce el catéter, un globo diminuto que se encuentra en un conducto se infla, con el objetivo de hacer más ancha la arteria y permitir que mejore la circulación del flujo sanguíneo, según con la institución.

MedlinePlus agrega que este procedimiento se realiza cuando se presenta la enfermedad arterial periférica, la cual ocurre cuando la placa se acumula en las paredes de las arterias que abastecen de sangre a brazos y piernas; sin embargo, se desconoce cuál es el diagnóstico de Alberto Vázquez.

Lo único que se conoce sobre su salud, es que padece la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), que fue causada debido a que él era fumador; fue por este padecimiento, Alberto Vázquez se retiró de los escenarios.

¿Cuál es el estado de salud de Alberto Vázquez?

En el comunicado, su equipo también compartió que la cirugía salió bien, por lo que el artista, quien también fue parte de la película La alegría de vivir junto al actor Héctor Suárez, está en un proceso de recuperación.

“Se espera que sea dado de alta los próximos días”, indicaron. Además de este comunicado, Alberto Vázquez tomó sus redes sociales para desmentir que su estado de salud sea delicado.

Mediante un audio aseguró que todo está en orden e incluso comentó que son sus ‘haters’ quienes se han encargado de difundir los rumores sobre su estado de salud, una situación a la que se ha enfrentado en diferentes ocasiones.

“No sé qué traen conmigo los ‘haters’ que cada rato me matan, me enferman, me abren el corazón, me abren el estómago, me hacen muchas cosas, pero estoy bien, gracias a Dios”, comentó Alberto Vázquez.

Es por este motivo que pidió a todas las personas que lo siguen, no preocuparse por él: “Hoy vuelvo a repetir a todo el mundo que no se alarme”, dijo y agradeció a su público por las muestras de apoyo.

“Les mando un saludo a mis grandes amigos del internet y a mis fans, gracias por existir”, finalizó en el breve mensaje que compartió en sus redes sociales el cantante, quien es considerado uno de los pioneros y leyenda del Rock and roll en México.