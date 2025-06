Abraham Calderón De Commscope-Telcel, ganó una Carrera Infartante En El Hermanos Rodríguez

Staff/RG

Si los demás se pelean, el regiomontano de Commscope-Telcel aprovecha y gana la séptima fecha de NASCAR México y obtiene así su pase a playoffs, después que ayer cometiera un error que lo llevó a la última posición y aun así cruzó la meta quinto. Eso pasó hoy en el Hermanos Rodríguez, más precisamente en las últimas vueltas, cuando en un rearranque varios se pegaron y cortaron pista por lo que debieron devolverle la posición al ganador de hoy.

El auto ganador en algunos momentos de la competencia cuando perdió el liderato siempre se mantuvo al acecho y gracias a ello logró esta victoria que lo vuelve a colocar entre aquellos que aspiran al máximo galardón

“Realmente necesitaba esto. Cuando Rubén me rebasó y empezó a hacer una diferencia, traté de ir a fondo para intentar aprovechar algún error y pude conseguir pasar nuevamente al frente. En la últimas vueltas aproveché esa situación que se presentó y estaba tranquilo porque sabía que debían devolverme la posición”, explicó Abraham, con más de una razón para festejar

La carrera finalizó con verde-blanca y cuadros porque ya se habían cumplido 30 giros, más de la mitad de la misma, y además comenzó a oscurecer y se dejaron caer algunas gotas sobre la pista.

La segunda posición quedó en poder de Rubén García Jr. de Canel´s/Logitech G/Mobil 1/Laboratorio Tequis, quien comentó fue un final inesperado, pero que de todas maneras fue un buen fin de semana para el Team GP.

El potosino Alex de Alba de AGA de Manzana Racing Team ocupó el tercer escalón del podio y dijo estar feliz porque la carrera se le complicó al principio y que afortunadamente puedo ir ganando posiciones, hasta lograr este resultado

TOP TEN NASCAR MÉXICO

1º. Abraham Calderón 1:10:33.651

2º. Rubén García 1:10:36.085

3º. Alex de Alba 1:10:36.306

4º. Julio Rejón 1:10:36.809

5º. Rubén Rovelo 1:10:37.740

6º. Max Gutiérrez 1:10:38.320

7º. Eloy López 1:10:40.371

8º. Enrique Baca 1:10:40.896

9º. Irwin Vences 1:10:41.174

10º. Germán Quiroga 1:10:41.436

DIEGO ORTIZ SE IMPONE EN CHALLENGE EN EL HERMANOS RODRÍGUEZ

Una emocionante carrera fue la que se vivió la tarde de este domingo en el autódromo capitalino, en la que Diego Ortíz, piloto del auto 11 Mediatek/LMitek/3M, se llevó la victoria.

“Sin duda una carrera excelente. Estoy muy agradecido con el equipo y con los patrocinadores por este momento. Fue una carrera muy difícil, pero el equipo JV tenía todo planeado.

La joven promesa del automovilismo estuvo luchando por el primer puesto con Helio Meza de Alessandros quien llegó a estar adelante de todo el grupo, razón por la cual considera que tiene aún más valor esta victoria

“Las condiciones de la pista eran bastante difíciles, y lo que ocurrió cuando me relegaron atrás, me hacen pensar que el resultado no es tan malo. Para el equipo fue un gran de semana en Challenge, con una victoria y un segundo puesto”, dijo Meza.

El poblano Santos Zanella Jr. del Z Racing realizando una competencia muy bien planeada se quedó con la tercera posición y de esa manera sigue sumando puntos importantes en el campeonato: “Ojalá se registren muchas tardes como estas, porque el equipo ha trabajado para ello”.