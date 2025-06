David Bisbal triunfa con un Sold Out en el Fillmore Miami Beach en una noche mágica y llena de energía con su gira ‘Back In The Usa Tour 2025’

Staff/RG

La gira abarcó 18 conciertos en diferentes ciudades de todo Estados unidos

Luciano Pereyra sorprende como invitado especial

La gira llega a su gran final hoy en Orlando con Otro Sold Out Show

Anoche, el reconocido artista internacional David Bisbal, enloqueció a sus fans con su regresó triunfal en el Fillmore Miami Beach con un espectáculo completamente agotado como parte de su gira ‘Back in the USA Tour 2025’.

La noche estuvo marcada por un recorrido por los grandes éxitos de la carrera del ganador de 3 Latín GRAMMYs como “Dígale“, “A Partir De Hoy” y “Mi Princesa”, entre otros además de incluir lo más reciente de su repertorio musical.

David sorprendió con varias sorpresas como invitar al cantautor argentino Luciano Pereyra, para la interpretación de una versión conmovedora del éxito “Me Enamoré de Ti”, desatando un emotivo coro colectivo entre los fanáticos.

Asimismo, David consiguió emocionar al público de Miami también recorriendo sus exitosos clásicos como “Bulería”, Ave María”, y “Esclavo de tus Besos” durante la final apoteósica.

Producida por Live Nation, la gira ‘Back in the USA Tour 2025’ ha conquistado a miles de fanáticos en 18 ciudades claves de Estados Unidos, como Portland, Seattle, San José, Los Ángeles, Chicago, Brooklyn y Miami. La gira llegará a su fin hoy con su último show en Orlando, FL con otro sold out show.

A lo largo de esta gira, David Bisbal ha cumplido uno de sus más grandes sueños artísticos: reconectarse con su fiel audiencia en Estados Unidos, compartiendo la pasión, energía y emoción que caracterizan cada una de sus presentaciones. Sin duda, un concierto de Bisbal es una experiencia imperdible para los amantes de la balada y la música en vivo.