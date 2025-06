Alma Cero platica de su personaje “La Jarocha” en la divertida teleserie “El Príncipe del Barrio”

-Este domingo 15 de junio se estrena la tercera temporada por “Las Estrellas”

Por Mino D’Blanc

La talentosa actriz y conductora Alma Cero forma parte del elenco estable de la divertida teleserie “El Príncipe del Barrio”, producida por la experimentada Rosa María Noguerón y protagonizada por Ariel Miramontes en su icónico personaje de Albertano Santa Cruz y que estrena su tercera temporada este 15 de junio por “Las Estrellas” a las 20:00 horas y será transmitida todos los domingos.

Desde la primera temporada Alma Cero le da vida a “La Jarocha”. Platicamos con ella gracias a las finas atenciones de la licenciada Fernanda Moreno, de TelevisaUnivision.

MD’B: Tu personaje de “La Jarocha” en esta serie de “El Príncipe del Barrio” ha sido todo un éxito.

AC: Muchas gracias, Mino. Fíjate que justamente es lo que hemos estado platicando de que “La Jarocha” ya habla sola, ya tiene una personalidad muy distinta a cuando me invitaron al principio a hacer el personaje que era una chava cuerpada, guapetona, echada para adelante, simpática, de barrio y yo dije “híjole, no se vaya a parecer al otro personaje-, y en un principio sí fue un reto para mí traía el miedito y todo, pero la verdad, la verdad, la verdad es que es un personaje muy lindo, muy humano, muy francote y gracias también a que me ayudaron mis directores “El Borrego” Nava, “El Pollito”, la misma productora Rosa María Noguerón me ayudó mucho con ese personaje. Ni hablar de Ariel Miramontes y José Luis Guarneros que han sido mis maestros de comedia siempre, que me han ayudado obviamente también para encontrarle el tono a este personaje y no sabes qué alegría, porque hace poco fuimos a un museo y una niña de once años más o menos, decía las frases de ”La Jarocha” y tengo fans niños. O sea, eso es muy bonito porque los niños siempre dicen la verdad.

MD’B: ¿Qué le aprendes a “La Jarocha” y qué sientes de darle vida a una jarocha? Porque mira que los jarochos son personas muy originales y se pintan solos en la forma de hablar, de las costumbres y de lo que hacen.

AC: Es muy chistoso porque justo “La Jarocha” no nació en Veracruz, pero su mamá venía de Veracruz. Esos son los antecedentes que no se conocen del por qué le dicen “La Jarocha”. Ella nace en el centro, en La Lagunilla, ella nace en Tepito, ahí, y es parte como de este universo de Chacaltepec porque llega a vivir ahí. Pero justamente es su apodo el de “La Jarocha” y además porque ella dice que era especialista en el masaje veracruzano el que empieza en la coronilla y termina en el ah… no, no, ese no es y siempre es una broma. Entonces ya sabes que es parte del fulgor, del doble sentido que manejamos en el humor mexicano, sin llegar a ser groseros. Es una comedia que la puede ver toda la familia.

MD’B: ¿Qué tan complicado es darle vida a un personaje así cuando vienes, como bien lo decías, de darle vida a otro personaje que tiene ciertas similitudes simplemente por ser de comedia?

AC: Sí. El principal trabajo es cómo te enfrentas al personaje, cómo lo empiezas a crear. Alejarte del estereotipo, porque como es comedia lo más fácil es irnos a un estereotipo y trabajar desde el arquetipo. Por muy comedia que sea, tratar de trabajar dándole verdad. Mi padre era dramaturgo y siempre decía “no importa el género; no importa si es comedia, no importa si es tragedia”. El resto son subgéneros que van surgiendo como va avanzando la cuestión del espectáculo y del teatro y de la televisión. Pero no importa si es comedia o tragedia, mientras sea con verdad y con buen guion. Los escritores de la producción son buenísimos en ese sentido, mientras sea con verdad el público siempre lo va a recibir bien y el personaje va a cobrar vida. Ahora te puedo decir que en esta tercera temporada los personajes se asentaron. Todavía en la primera temporada no sabía yo un poco de por dónde estaba hablando “La Jarocha”, desde dónde estaba hablando, pero es un trabajo que se hace. Hay mucho trabajo de escritorio; hay un trabajo de escritorio que se hizo en la sala, que se hizo en el teatro, previo a comenzar la serie y hoy por hoy te puedo decir que “La Jarocha” habla por sí sola.

MD’B: ¿Cuáles son las novedades de tu personaje en esta nueva temporada?

AC: En esta temporada “La Jarocha” es un poco más recatada. Para nosotros nuestro público es lo más, lo más importante y hay una renovación en su spa. Por ahí le veremos un pretendiente y ella, claro es una mujer de mucho mundo, pero por otro lado no. Ves cosas de “La Jarocha” que la hacen caer en trampas, es una a pesar de su mundo y eso es muy lindo, que lo deja ver ella esta vez.

MD’B: ¿Qué le enseñas a “La Jarocha”?

AC: Fíjate que en mi caso siempre he pensado que los personajes nos buscan, nos encontramos. Somos como dos almas y nos encontramos. Yo siempre he sido una persona más de aprender que de enseñar. Me falta muchísimo por aprender y a este personaje yo le preste obviamente mis recursos, pero este personaje me ha enseñado muchísimas partes que yo no conocía de Alma.

MD’B: ¿Cómo cuáles?

AC: A pesar de su oficio o de lo que sea, “La Jarocha” es una mujer sumamente humana, es una mujer muy digna y es una mujer muy admirable. Muy trabajadora y siempre pone adelante a su familia y muchas veces si no la tiene cerca, sus vecinos son su familia. Entonces en ese sentido lo que me ha enseñado “La Jarocha” es una parte de mí muy linda, muy humana.

MD’B: ¿Cuáles son las principales sorpresas de esta tercera temporada de “El Príncipe del Barrio”?

AC: Nuestra queridísima Britney cambia de giro y no es la primera vez que lo hace. Ahora deja su boutique de ropa para señoritas, porque ya no hay señoritas en Chacaltepec, también se habla de eso y ahora va a montar una chelería. Otro cambio importante es que Yesenia estrena novio y es un personaje muy lindamente interpretado por Ricardo Fastlicht que además es uno de los mejores actores de comedia que conozco y entra también ya como parte de los protagonistas de “El Príncipe del Barrio” José Luis Rodríguez “El Guana”, que es el personaje del comandante. Entonces sí hay muchos cambios, vienen capítulos muy divertidos y por otro lado hay muchas sorpresas. Hasta un avión sale en esta nueva temporada.

MD’B: ¿Por qué el público tiene que ver esta tercera temporada de “El Príncipe del Barrio?”

AC: Para que tengan un espacio seguro como familia. Se ven muchísimas cosas en redes sociales, muchísimas cosas en Internet, muchísimas cosas en las noticias. El mundo de verdad está de cabeza hoy por hoy, todos lo sabemos. Hay muchísimos estímulos, la enfermedad de moda es la ansiedad, es el estrés, es el exceso de cortisol. El poder tener un momento todos juntos en familia para reírse creo que es una válvula de escape maravillosa y se puede convertir en una linda tradición. Creo que nos urge unirnos como familia en ese sentido.

MD’B: ¿Qué otras cosas vienen en este año para ti?

AC: Mi esposo Enrique Orozco y Ana Kupfer ya llevan un tiempo haciendo producciones y me han invitado y me he sumado con ellos. Tenemos un par de obras ahorita en cartelera. En el Foro Luciérnaga tenemos “Mabel”, que es una comedia preciosa. Dirige Alonso Íñiguez y tenemos otra obra que se llama “Anatomía de un suicidio” en el Teatro Helénico que es protagonizada por Fernanda Castillo y un elenco impresionante y está dirigida por Cristian Magalloni. Me uno al elenco de “Humor sin barreras” que es una producción de Javier Rodríguez e Israel Jaitovich. También me hicieron la invitación para los premios de la Asociación de Críticos y Periodistas Teatrales, de Gustavo Suárez Ojeda; me invitan como conductora y estoy sumamente emocionada y agradecida con Gustavo.