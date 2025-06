Trastornos de la conducta alimentaria 6 veces más frecuentes en mujeres con síndrome de ovario poliquístico

Staff/RG

El síndrome de ovario poliquístico (SOP) es el trastorno

endocrino-metabólico más frecuente en las mujeres

La bulimia y los atracones, alteraciones alimentarias más comunes en mujeres con SOP

Sanar la relación con la alimentación es clave para el tratamiento integral

El síndrome de ovario poliquístico (SOP) es el trastorno endocrino-metabólico más frecuente que afecta a mujeres a lo largo de la vida.1 De acuerdo con la Secretaría de Salud (Ssa) es crónico, degenerativo e incurable y entre 21 y 22 por ciento de las mujeres

mexicanas lo tiene2; no obstante, es controlable con medicamentos y hábitos saludables. Por su parte, los trastornos de la conducta alimentaria son comportamientos que se caracterizan por una alteración grave y persistente asociada a pensamientos y emociones

angustiantes frente a la comida.3

“Casi 70% de las mujeres que tienen SOP también presentan resistencia a la insulina y otras alteraciones como incremento del peso corporal, acné hormonal, caída del cabello e incluso insomnio”, precisa Priscilla Soler, nutrióloga experta en hormonas por el

Pacific Rim College de Canadá.

De esta manera, “es común la falta de regulación del apetito en mujeres con SOP, por ello es posible que también tiendan a desarrollar trastornos de la alimentación que se caracterizan por pensamientos y actitudes negativas hacia la comida, la alimentación

y el peso o la forma corporal”.

Trastornos de la alimentación, una constante en mujeres con SOP

Al respecto, el estudio Prevalence and Etiology of Eating Disorders in Polycystic Ovary Syndrome: A Scoping Review4

(2024) advierte que las mujeres con SOP tienen un alto riesgo de desarrollar algún trastorno de la alimentación, especialmente bulimia que se presenta 30% más en mujeres con SOP, y el trastorno por atracón es tres veces más frecuente en las pacientes SOP.

Las mujeres afectadas con el síndrome del ovario poliquístico o por los trastornos de alimentación “comparten algunos síntomas como: insatisfacción corporal, ansiedad, depresión y falta de regulación de metabólica que las hace más sensibles al gusto por los

carbohidratos”, indica la experta Soler.