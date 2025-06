El cáncer óseo, espectador de la evolución de las prótesis

Staff/RG

Junio mes del Sobreviviente de cáncer: osteosarcoma, segundo tumor sólido más frecuente en niños y adolescentes mexicanos.

De las piezas de yeso y madera a las prótesis robóticas para pacientes amputados.

Las prótesis de Ottobock juegan un papel clave frente a la cirugía de resección.

El osteosarcoma, un tipo de cáncer óseo maligno, representa una de las principales preocupaciones oncológicas en la población más afectada: niños y adolescentes; este tipo de tumores tiene un pico de incidencia entre los 10 y 19 años de edad.1 De acuerdo con

datos del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia (ICCC) el osteosarcoma ocupa el segundo lugar como cáncer sólido más frecuente en menores de edad.2

Este tumor afecta con mayor frecuencia al género masculino y su ubicación anatómica más común es los huesos largos: fémur, tibia y húmero. Entre los síntomas del osteosarcoma están:

Huesos y articulaciones dolorosas e inflamadas.

Lesiones o fracturas sin causa aparente.

Fiebre frecuente.

Cansancio extremo tras la práctica de ejercicio sencillo o algún deporte.

Las prótesis frente a la cirugía de disección

En el marco del mes del Sobreviviente de cáncer3, las prótesis juegan un papel clave cuando la cirugía de resección es necesaria para eliminar el tumor óseo; o bien, a fin de resolver una fractura patológica que no se cura por el osteosarcoma.

“Las prótesis son dispositivos que se utilizan para reemplazar total o parcialmente una extremidad faltante. Las prótesis suelen ser utilizadas por personas que han perdido una extremidad debido a una lesión, un accidente o una enfermedad; en el caso del osteosarcoma

también se utilizan cuando se amputa la lesión oncológica”, explica Mónica Guadalajara, responsable de Ottobock para México, Centroamérica y El Caribe.

Ricardo Walls, sobreviviente de osteosarcoma

En 1975, Ricardo Walls tenía seis años de edad y fue diagnosticado con osteosarcoma. Todo comenzó cuando “sufrí un golpe menor en el peroné, me llevaron al médico por el dolor y la inflamación que no se detenía; me hicieron algunos estudios y me diagnosticaron

este tipo de cáncer en los huesos”.

Después, “tras la cirugía de amputación, usé una primera prótesis que, prácticamente, era un socket de yeso que se acompañaba con tubo de acero (sin rodilla) y un pie muy rígido de madera. A lo largo de mi vida he tenido aproximadamente 30 prótesis”, indica

Ricardo Walls.

En la actualidad Ricardo Walls usa una prótesis con componentes robóticos que le permiten llevar una vida muy activa. “Hago todo lo que cualquier persona de mi edad realiza. A mis 56 años me siento muy afortunado de tener una prótesis que me permite una vida

independiente y plena”, indica.