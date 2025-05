Kalimba asiste a audiencia en Reclusorio Oriente tras denuncia por abuso sexual de Melissa Galindo

EXCELSIOR

Kalimba acudió al Reclusorio Oriente para participar en la audiencia intermedia del caso por abuso sexual que enfrenta, tras la denuncia de Melissa Galindo.

Kalimba volvió a los tribunales este lunes 19 de mayo, luego de que se postergara en varias ocasiones la audiencia intermedia en el caso legal que enfrenta por la denuncia de abuso sexual presentada por la actriz Melissa Galindo.

La cita fue en los juzgados del Reclusorio Oriente, en la CDMX, lugar al que el cantante acudió acompañado de su equipo legal.

Esta audiencia, aplazada cuatro veces durante el último año, representa un punto importante en el proceso, ya que se presentaron las pruebas de ambas partes y el juez determinará si el juicio avanza.

Cabe recordar que hace dos años se dictaminó que existían elementos suficientes para vincular a proceso al integrante de OV7.

Kalimba asegura estar tranquilo, aunque no feliz con la situación

Frente a los medios, Kalimba explicó el motivo de su presencia en el reclusorio y cómo ha enfrentado este periodo complicado en su vida.

“El día de hoy venimos a la preparación de pruebas, venimos a entregar las pruebas para que puedan empezar la última, el juicio pues. Todo es parte del caso y claramente son cosas privadas”, señaló al llegar a los juzgados.

Aunque reconoció que la situación es compleja, también dijo que ha encontrado motivos para sentirse agradecido durante este proceso.

“Bien, la verdad que estos dos años, porque ha durado y durado (…), para revalorar muchas cosas, estar profundamente agradecido, sé que suena una situación como esta te hace ver cosas maravillosas como el cariño de la gente”, compartió el cantante.

También habló sobre cómo este tiempo le ha permitido mantenerse en calma, a pesar de la presión.

“Va a ser una confirmación porque va a ser la segunda vez que se confirma algo, que es quién soy, exactamente quién soy. Estoy tranquilo porque en todo este tiempo he podido meditar, y meditar siempre acomoda un poco las cosas en la mente y en el alma”.

Aunque insiste en que se encuentra en paz, Kalimba fue claro al decir que esta no es una experiencia agradable.

“No me quita estrés, no estoy nada contento de estar aquí, no es algo que deseara”, expresó.

La denuncia contra Kalimba

Melissa Galindo acusó a Kalimba en marzo de 2023 por presuntamente haber abusado sexualmente de ella cuando trabajaban juntos. La acusación se formalizó con una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

En abril de ese año el cantante fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual agravado.

Sin embargo, Kalimba no lleva el proceso en prisión, ya que no se le interpuso prisión preventiva oficiosa, únicamente la medida cautelar de no acercarse y no comunicarse con Melissa Galindo.