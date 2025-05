Gran victoria de Diego Ortiz en Challenge de Aguascalientes

Staff/RG

• HO Speed Racing brilla en Aguascalientes, Victoria de Diego Ortiz, Koke de la Parra tercer lugar

El equipo HO Speed Racing vivió una jornada vibrante en el óvalo de Aguascalientes. Diego Ortiz logró su primera victoria en la categoría Challenge, mientras que Koke de la Parra subió al podio en tercer lugar.

Diego Ortiz, a bordo del auto #11 MediaTek – Ewk Power Rent – Glacier Water – 3M, se mostró imparable desde el inicio, demostrando potencia, constancia y concentración. A pesar de las múltiples banderas amarillas que complicaron el desarrollo de la carrera, el piloto mantuvo un ritmo sólido que lo llevó al triunfo.

“Muy contento de haber conseguido por fin la victoria en la categoría Challenge. Fue una carrera complicada, pero mantuvimos el ritmo y logramos llevarnos el triunfo. Agradezco a todas las personas que forman parte de este proyecto y que lo hacen posible, especialmente a mis patrocinadores MediaTek – Ewk Power Rent – Glacier Water – 3M. ¡Vamos con todo a la carrera que viene!”, expresó Diego.

El potosino, Víctor Barrales, se llevó el segundo lugar y comentó que va por la victoria a Querétaro el 1 de junio en el Ecocentro.

“Un buen resultado para continuar sumando puntos y estoy seguro que la victoria está muy cercana”, aclaró Barrales.

Por su parte, Koke de la Parra, al volante del auto #29 Meta Xchange – Ewk Power Rent – 3M – Glacier Water, mostró un gran desempeño y se mantuvo dentro del top 3 durante buena parte de la carrera. Aunque el rendimiento de su coche decayó en las etapas finales, logró asegurar el tercer lugar del podio.

“Fue una carrera difícil. Al principio nos costó, pero luego fuimos mejorando hasta tener un gran ritmo. En el segundo stage traíamos un auto muy rápido, realmente estábamos para pelear la punta. Lamentablemente el coche perdió agarre en la parte trasera y ya no pudimos pelear por la punta. Aunque sumamos buenos puntos, no me siento satisfecho. Teníamos el ritmo para ganarla y eso es lo que más duele. Agradezco de corazón a Meta Xchange, Power Rent, 3M, Glacier Water y a todo el equipo por su gran trabajo; sí, fue un buen podio, pero vamos por más”, comentó Koke.