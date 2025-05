Casas Carmen Serdán son refugios seguros para mujeres, reconoce Olimpia Coral

– La activista internacional señala que estos centros son herramientas para erradicar la violencia.

-San Martín Texmelucan suma una nueva sede del modelo de atención integral con enfoque humanista.

-Olimpia Coral, la Fiscalía General y el Ejecutivo, firmarán un convenio para capacitar a mujeres poblanas sobre peligros de la violencia digital.

SAN MARTÍN TEXMELUCAN, Pue.– “Hace algunos años sufrí de violencia digital y huí de Puebla. Me revictimizaron. Pero hoy regreso para ver cómo estas casas ofrecen lo que yo no tuve: protección, dignidad y orientación. Ninguna mujer debería quedarse en silencio o sin apoyo por miedo o pobreza”, expresó Olimpia Coral Melo, activista y pionera en la lucha contra la violencia digital, al participar como invitada especial del Gobierno del Estado, durante la inauguración de la Casa Carmen Serdán número 16, evento encabezado por el gobernador Alejandro Armenta.

“Tener estas casas Carmen Serdán significa para muchas, pero sobre todo para las mujeres en condiciones de pobreza y de violencia extrema, no sólo una estancia sino otra oportunidad de vida, un refugio seguro. Por eso hoy les digo gracias a todas las mujeres que luchan, las que van a atender, las que estarán, a todas las que han intervenido para que sean una realidad. A las que se levantan, a las que no han tenido la oportunidad de hablar, a las que fueron abusadas, a las que no han denunciado, no se callen”, señaló.

En un acto simbólico cargado de emotividad, compromiso institucional y esperanza, el gobernador Alejandro Armenta refrendó su compromiso con atender, proteger y empoderar a las mujeres víctimas de violencia en la región de San Martín Texmelucan con la Casa Carmen Serdán número 16 de su gestión. Afirmó que hasta ahora, en las 15 sedes restantes, más de 10 mil personas han sido atendidas, en su mayoría mujeres, niñas y niños.

Durante el evento, el gobernador Alejandro Armenta destacó que estas casas no son solamente espacios físicos, sino obras humanas que significan justicia social y equidad. “Estas casas no deben ser sólo refugio, sino punto de partida para la reconstrucción de vidas libres de violencia”, enfatizó. “Para nosotros es importante que ninguna mujer sea violentada, que la violencia sea combatida eficazmente”, reafirmó el mandatario.

Por su parte, la Fiscal General del Estado, Idamis Pastor Betancourt, subrayó que las casas Carmen Serdán están pensadas como espacios seguros de acceso a la justicia. “Cuando inauguramos la primera casa en Acatlán el 28 de enero, muchos dudaban del proyecto. Hoy, hemos logrado disminuir los feminicidios en un 30 por ciento en lo que va del año”, informó.

Además destacó que se firmará un convenio entre Olimpia Coral, el Gobierno del Estado y la Fiscalía General del Estado para que se capacite a las mujeres que acudan a las Casas Carmen Serdán sobre la violencia digital y el apoyo que significa la Ley Olimpia para combatir este delito.

Por su parte, la magistrada María Belinda Aguilar Díaz, presidenta del Tribunal Superior de Justicia, reafirmó el compromiso del Tribunal con este modelo de atención y llamó a las mujeres a ejercer su derecho a denunciar. “Estas casas representan dignidad, respeto y la garantía de una vida libre de violencia”.