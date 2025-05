Ofrecerá LUX 052 un par de peleas por título mundial en Guadalajara

Staff/RG

En la estelar van “Matador” Zaragoza vs “Hooligan” Flores por cetro ligero

Dos títulos mundiales en juego, uno en la rama varonil y otro en la femenil, será el menú que ofrecerá, el próximo viernes, LUX Fight League cuando haga nuevamente su aparición en el Domo Code Alcalde de Guadalajara, Jalisco.

En el platillo estelar del denominado LUX 052 presentado por AMISTAD e Industronic, el artemarcialista capitalino, Raúl “Matador” Zaragoza (5-0-0), buscará quedarse con el título mundial interino de peso ligero ante el nayarita Hugo “Hooligan” Flores (13-5-0).

El invicto peleador de la Ciudad de México irá por un segundo cetro dentro de la compañía más importante de Artes Marciales Mixtas (MMA) de Latinoamérica, al ya poseer el de la categoría welter.

“Estoy más que preparado mentalmente, en todas mis peleas el tema mental siempre lo pongo por encima del físico y esta vez no será la excepción. Me siento fuerte, confiado y enfocado”, externó el capitalino de 26 años.

“Creo que el combate se va a desarrollar de pie, pero sé que Hugo (Flores) va a querer llevarla al suelo. Como ya lo vieron con (Carlos) ‘Gokú’ Arana, para mí no es problema ir al piso, me sentí cómodo ahí, estoy listo para cualquier escenario”, subrayó Zaragoza.

Por su parte, Flores intentará por tercera ocasión hacerse del cinturón mundial de las 155 libras, tras caer en el intento frente a la báscula en LUX 044 y ante el duranguense Sergio “Drako” Cossío en LUX 08.

“Esta vez llego con una mentalidad renovada, he aprendido de mis experiencias pasadas y he trabajado para corregir errores. Antes intenté hacerlo a mi manera, esta vez confío en cada día y cada situación que Dios pone en mi camino, sé que de ellas tengo algo que aprender que me llevará a estar más fuerte para alcanzar el título”, mencionó Hugo.

“Visualizo una batalla intensa desde el inicio, donde podré imponer mi estrategia y ritmo. Aunque siempre estoy preparado para los cinco asaltos, confío en que mi preparación y enfoque me permitirán encontrar la oportunidad para finalizar la pelea antes del límite”, pronosticó el nayarita de 31 años.

En tanto, en la contienda coestelar, la morelense Andrea “Monstruo” Vázquez (7-2-0) hará la primera defensa del cetro mundial femenil paja de LUX Fight League ante la retadora mexiquense Dana García (7-1-0).

“Después de ganar el título aumentó la responsabilidad conmigo misma de seguir evolucionando, de hacer cosas nuevas para mi juego y perfeccionar lo que he aprendido. Tal vez han sido meses de inactividad en la jaula, pero después de la última pelea, volví al gimnasio a entrenar y corregir los errores que tuve”, destacó la morelense.

“Confío en el trabajo que hago todos los días con mi equipo, y en todos los escenarios el título es mío. No tengo predicción de cómo se acabará la contienda, porque estoy preparada para donde sea que vaya el juego”, apuntó Vázquez.

Asimismo, García buscará dar la campanada y arrebatar el cetro de las 115 libras a la morelense, tras arribar a la batalla titular con cinco victorias consecutivas.

“En primer lugar me siento muy contenta por la oportunidad, ya que para mí es el reflejo de todo mi trabajo duro en estos cinco años de carrera profesional”, comentó la mexiquense de 24 años.

“Al mismo tiempo siento una gran responsabilidad, porque es un trabajo de todo un equipo que está detrás de mí, entrenadores, compañeros, fisioterapeuta, nutriólogo. Me siento muy agradecida con la vida por permitirme hacer lo que más me gusta”, expuso Dana Yasiri.

Por otra parte, el regiomontano Anuar “Tarzán” Aburto (7-1-0) chocará frente al bajacaliforniano Alexis “Mantis” Miranda (7-1-0), en pleito por las 170 libras.

La cartelera principal de LUX 052 presentada por AMISTAD e Industronic se transmitirá el próximo viernes, en vivo a nivel mundial a partir de las 21:00 horas por la plataforma UFC Fight Pass, en el idioma inglés y español.