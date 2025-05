Liga MX: Así se jugarán los Cuartos de Final del Clausura 2025

EL UNIVERSAL

El Clausura 2025 de la Liga MX ya conoce a los ocho equipos que buscarán levantar el título de la temporada.

Luego de series de Play-In, en la que los involucrados buscaron con todas su armas llegar a la Liguilla, al final el último boleto fue para Rayados de Monterrey tras derrotar a Pumas.

El equipo regio, que cayó ante Pachuca en su primera oportunidad, logró instalarse para enfrentar a Toluca, el mejor club del torneo en los Cuartos de Final.

La parte más importante del futbol mexicano estará compuesta por Toluca, América, Cruz Azul y Tigres, equipos que fueron los mejores de la temporada.

En esa lista de privilegio, se sumaron Necaxa y León, equipos que con un gran cierre se colocaron entre los equipos con pase directo, dejando los últimos dos boletos para Pachuca y Monterrey.

ASÍ SE JUGARÁN LOS CUARTOS DE FINAL DEL CLAUSURA 2025

(1) Toluca vs Monterrey (8)

(2) América vs Pachuca (7)

(3) Cruz Azul vs León (6)

(4) Tigres vs Necaxa (5)