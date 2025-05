Cardenales, indecisos y cambiantes para elegir al sucesor del papa Francisco

FORBES MÉXICO

Los cardenales católicos que entran en un cónclave el próximo miércoles para elegir un nuevo sumo pontífice, aún no tienen una idea clara de quién surgirá como sucesor del papa Francisco, dijeron varios, y los discursos de clérigos individuales en reuniones esta semana podrían ser decisivos.

Los 133 cardenales mantienen reuniones casi diarias para discutir temas que enfrenta la Iglesia Católica de mil 400 millones de miembros antes del cónclave, cuando estarán recluidos en un hotel y sin poder contactar con el mundo exterior.

Aunque hay algunos cardenales considerados como los favoritos para suceder al papa Francisco (dos de los que se mencionan a menudo son el cardenal italiano Pietro Parolin y el cardenal filipino Luis Antonio Tagle), muchos de los clérigos que votarán aún no han tomado una decisión.

“Mi lista está cambiando, y creo que seguirá cambiando en los próximos días”, declaró a Reuters el cardenal británico Vincent Nichols, quien participaba en su primer cónclave.

“Es un proceso que, para mí, está lejos de concluir, lejos de concluir”.

Mientras los cardenales se reúnen esta semana en las llamadas “congregaciones generales”, los clérigos individuales pueden ofrecer discursos para dar su visión sobre el futuro de la fe global.

Durante el cónclave de 2013, el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio pronunció un discurso que, según muchos, impresionó profundamente a sus colegas. Días después, fue elegido Francisco.

Nichols, el funcionario de más alto rango de la Iglesia en Inglaterra y Gales, dijo que los discursos esta vez han sido nuevamente fundamentales para ayudar a formar opiniones sobre quién podría ser el próximo Papa.

“Habrá momentos en los que, como si se arrojara una piedra a un estanque, se formaran ondas y yo me sentaré allí pensando: ‘Ah, sí, eso es importante’”, dijo el cardenal.

Cuando se le preguntó si hay cardenales con más posibilidades de convertirse en Papa, Nichols respondió: “Vine con algunas ideas… (y) han cambiado”.

El cardenal William Goh Seng Chye, arzobispo de Singapur, declaró al periódico Il Messaggero que él tampoco sabía quién podría ser el próximo papa. «Puede parecer extraño, pero realmente no lo sabemos», afirmó. «Aún no hemos empezado a votar, así que no lo sabemos. El juego sigue en marcha».

Comparando notas en la Cena

Los cardenales se reunirán para dos sesiones previas al cónclave el lunes y se espera que tengan al menos una más el martes. El cónclave comenzará el miércoles por la mañana con la celebración de una misa especial en la Basílica de San Pedro.

Por la tarde, los cardenales procesionarán formalmente hacia la Capilla Sixtina, el histórico espacio de culto del siglo 15 adornado con frescos de Miguel Ángel, donde comenzarán a votar por el próximo Papa. Se espera que se realice una votación el miércoles por la tarde.

Los días siguientes habrá dos votaciones, una por la mañana y otra por la tarde. Se requiere una mayoría de dos tercios para ser elegido. Según las reglas del cónclave, si después de los tres primeros días no se ha elegido a nadie, los cardenales deberían hacer una “pausa de oración” de un día antes de continuar.

La única señal que se dará al mundo exterior sobre las deliberaciones provendrá de una chimenea instalada sobre la capilla. Los cardenales quemarán sus papeletas, añadiendo un producto químico para crear humo de dos colores: negro si la votación es inconclusa; blanco si hay un nuevo papa.

El cardenal italiano Fernando Filoni, ex funcionario del Vaticano que participa en su segundo cónclave, dijo al periódico Corriere della Sera, que esperaba que las primeras votaciones fueran indecisas. “Las dos primeras votaciones son de orientación, luego empezamos a hacer balance”, explicó.

También es importante que los cardenales estén aislados del mundo y vivan y coman juntos en la casa de huéspedes Santa Marta del Vaticano, dijo Filoni.

“Cuando votamos no hablamos, pero después comemos juntos, convivimos y comparamos notas”, afirmó.