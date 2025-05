Así se jugarán las Semifinales de Conferencia de los Playoffs 2025 de la NBA

AS MÉXICO

Después de que el resto de enfrentamientos de la primera ronda en los Playoffs 2025 de la NBA quedaran en el pasado, este domingo fue momento de que Golden State Warriors derrotara a Houston Rockets en el Juego 7 de la serie. Desde el Toyota Center de la ‘Ciudad Espacial’, Stephen Curry, Jimmy Butler y Buddy Hield comandaron al equipo de Steve Kerr rumbo a Semifinales de Conferencia.

Luego de eliminar a Rockets, Warriors deberá medirse a Minnesota Timberwolves en las Semifinales de la Conferencia Oeste. Ahora, tras dejar en el camino a hombres como Fred VanVleet, Amen Thompson o Dillon Brooks, Curry y compañía deberán enfrentarse al quinteto que cuenta con jugadores como Anthony Edwards, Rudy Gobert o Julius Randle.

Es importante destacar que las Semifinales de la Conferencia Este ya comenzaron este domingo y el primer duelo fue entre Indiana Pacers vs Cleveland Cavaliers, donde el marcador favoreció a los visitantes 121-112. La segunda serie en el este será New York Knicks vs Boston Celtics, misma que arrancará este lunes 5 de mayo (19:00 ET, 17:00 CT y 16:00 PT en Estados Unidos), cuando ambos equipos se enfrenten en el TD Garden.

Por el lado de las Semifinales de la Conferencia Oeste, Denver Nuggets vs Oklahoma City Thunder será el enfrentamiento que iniciará con la actividad este mismo lunes 5 de mayo (21:30 ET, 19:30 CT y 18:30 PT en Estados Unidos). Por obvias razones, el Juego 1 de la serie Golden State Warriors vs Minnesota Timberwolves se llevará a cabo el martes 6 de mayo y el horario de inicio será el mismo que la llave antes mencionada en el oeste.

Así quedó la primera ronda de playoffs en la Conferencia Este

(Eliminados) Miami Heat | 0-4 | Cleveland Cavaliers (Clasificados)

(Eliminados) Orlando Magic | 1-4 | Boston Celtics (Clasificados)

(Eliminados) Detroit Pistons | 2-4 | New York Knicks (Clasificados)

(Eliminados) Milwaukee Bucks | 1-4 | Indiana Pacers (Clasificados)

Así quedó la primera ronda de playoffs en la Conferencia Oeste

(Eliminados) Memphis Grizzlies | 0-4 | Oklahoma City Thunder (Clasificados)

(Clasificados) Golden State Warriors | 4-3 | Houston Rockets (Eliminados)

(Clasificados) Minnesota Timberwolves | 4-1 | Los Angeles Lakers (Eliminados)

(Eliminados) Los Angeles Clippers | 3-4 | Denver Nuggets (Clasificados)

Así se jugarán las Semifinales de la Conferencia Este

Indiana Pacers vs Cleveland Cavaliers — (Serie 1-0 para Pacers)

New York Knicks vs Boston Celtics — Juego 1 — Lunes 5 de mayo

Así se jugarán las Semifinales de la Conferencia Oeste