Día de Star Wars: Así es el planeta con dos soles recién descubierto que se parece a Tatooine

Excelsior

El 4 de mayo se celebra en toda la galaxia el Día de Star Wars; el origen de esta conmemoración se debe a que en inglés la frase May The Force se parece mucho a la fecha May the 4th.

Este día, los amantes de la saga creada por George Lucas hace 48 años rinden tributo a sus personajes e inundan las redes sociales con imágenes y videos de Star Wars. Asimismo, en todo el mundo se realizan distintas actividades conmemorativas.

Star Wars es uno de los máximos exponentes de la cultura geek, sin embargo hoy la realidad podría superar a la ficción gracias a un reciente hallazgo astronómico.

¿Qué sabemos sobre el planeta que se parece a Tatooine?

Hace unas semanas, astrónomos del Observatorio Europeo Austral (ESO, por sus siglas en inglés) dieron a conocer el hallazgo de un exoplaneta con una órbita polar en la que se desplazan dos estrellas enanas marrones, al cual llamaron por ahora 2M1510 (AB) b.

Este cuerpo, según estimaciones se ubica a 120 años luz de la Tierra, y trae a la memoria uno de los paisajes más representativos de Star Wars: Tatooine, el planeta con dos soles que fungió como hogar de Anakin y Luke Skywalker.

Tatooine es un planeta desértico y hostil, en el que además de los protagonistas habitan criaturas como los agresivos moradores de arenas y los jawas, conocidos por desmantelar naves y recoger chatarra tecnológica que después venden a los habitantes o visitantes.

Los astrónomos señalaron en un comunicado que el recién descubierto exoplaneta orbita en un ángulo polar de 90 grados y se mueve perpendicularmente a las órbitas de las enanas, las cuales dicho sea de paso son eclipsantes, es decir, que una siempre está parcialmente oculta.

“Este sistema ofrece evidencia sólida, aunque indirecta, de la existencia de uno de los tipos de sistemas planetarios más exóticos encontrados hasta ahora”, dice un estudio publicado en Science Advances, el cual acompaña al hallazgo del ESO.

Los astrónomos sugirieron en su publicación que quizá en el pasado este exoplaneta haya sido celeste -aunque no dicen nada de la existencia de vida-, además, hallaron otra enana a la distancia, por lo que creen que tal vez en algún momento ésta también estuvo en su órbita.

Diferencias ‘reales’ entre Tatooine y 2M1510 (AB) b

Aunque el exoplaneta nos recuerda mucho al hogar de los Skywalker, lo cierto es que tienen diferencias fundamentales: