Vanesa Martín lanza nuevo sencillo “No nos supimos querer” junto a Joaquín Sabina

Staff/RG

La música en español celebra un acontecimiento musical: el lanzamiento de “No Nos Supimos Querer”, el nuevo sencillo de Vanesa Martín y Joaquín Sabina.

El último adelanto antes del lanzamiento del álbum ‘Casa Mía’, es un regalo que pocos artistas pueden tener el placer de compartir: “No nos supimos querer” es mucho más que un dueto, es una conversación sincera entre dos almas que no necesitan explicarse.

Vanesa Martín y Joaquín Sabina se encuentran en una canción donde se respira complicidad, admiración y verdad. Esta canción es sin duda, una de las piezas centrales del nuevo disco de Vanessa. Producido por Casta, el aclamado productor colombiano, que ha sabido reflejar la madurez creativa de Vanesa en uno de sus momentos más inspirados.

La melodía, con ecos dolidos que recuerdan a Chavela Vargas, envuelve una letra que emociona sin alzar la voz. Juntos hacen de lo cotidiano poesía, y de lo perdido, refugio.

Esta canción goza de una bonita particularidad. Acostumbrados a las grabaciones actuales, tan medidas y puntillosas en cada palabra, la grabación vocal de ambos artistas fue prácticamente de riguroso directo, dándole así una complicidad y una energía propia de la amistad (así se demuestra en las risas finales).

La banda para esta ocasión tiene un sabor latino incuestionable (suenan un tololoche, bajo quinto, docerola) que marca la impronta de una tierra que Vanesa y Sabina aman con locura. Desde la propia concepción de la canción se percibe este carácter, que te lleva en volandas con una letra inolvidable.

“Pienso tanto en olvidarte lo tengo entre ceja y ceja es añoranza, no queja, del tiempo que malgaste. Tú y yo nos fuimos de paso, que nadie rompa el espejo, aunque no llegamos lejos yo tu corazón toqué”.

La colaboración ha sido recibida con entusiasmo por crítica y público, que celebran la valentía artística de Vanesa y el regreso poético de Sabina a una canción intimista. La complicidad entre ambos artistas se hace palpable no solo en la interpretación, sino en la autenticidad que se palpa en cada uno de los versos.

“Es un regalo tan inmenso para mí que Joaquín Sabina esté en esta canción compartiendo lápiz y voz. Siempre sabré quererlo porque siempre me siento en deuda, su corazón ya tocó el mío hace muchos años. Le agradezco por embarcarnos en sus historias, en su arte y por inspirarme y ponerme el listón tan alto. Doy gracias por su cariño, su complicidad y por estar aquí conmigo”, comentó Vanesa sobre la colaboración.

“Vanesa es una cantante española que estaba aquí por casualidad y que me ha hecho cambiar de opinión sobre muchas cosas. La primera, encontrar cantantes más jóvenes que me emocionaran, y en ella lo encontré porque es la mejor. No sé si la conocen tanto como debieran aquí en México pero os aseguro que conoceréis a Vanesa Martín,¨ comentó Joaquín Sabina.

Además, Vanesa está inmersa en la preparación de su próxima gira que comenzará el 31 de mayo en el Fulanita Fest, donde presentará por primera vez en vivo algunas de las canciones de ‘Casa Mía’, junto a los grandes éxitos de su carrera. Un tour que promete momentos inolvidables y que llevará su música a diferentes ciudades de España, Latinoamérica y EEUU en los próximos meses.

Escucha ya “No Nos Supimos Querer” en todas las plataformas digitales y prepárate para recibir ‘Casa Mía’, el nuevo álbum de Vanesa Martín, disponible el 23 de mayo.