Así se juegan los Playoffs NBA 2025: Resultados, fecha de los partidos y dónde ver en vivo

Playoffs NBA 2025: Fechas, horarios y resultados de los partidos de la postemporada del mejor básquetbol del mundo

Arrancó la primera ronda de los Playoffs de la NBA con ocho equipos en cada conferencia que se juegan el todo por el todo y los contendientes se separarán de los pretendientes desde este 19 de abril. Los duelos han estado emocionantes y prometen mantenerse así en lo que viene.

Calendario de los Playoffs NBA 2025: ¿quiénes juegan hoy y cómo ver por TV?

Partidos del jueves 1 de mayo

New York Knicks 116-113 Detroit Pistons | Knicks gana la serie 4-2

Denver Nuggets 105-111 LA Clippers | Serie 3-3

Resultados de los Playoffs NBA 2025

Partidos del miércoles 30 de abril

Golden State Warriors 116-131 Houston Rockets | Serie 3-2 Golden State

Minnesota Timberwolves 103-96 Los Angeles Lakers | Minnesota gana la serie 4-1

Partidos del martes 29 de abril

Milwaukee Bucks 118-119 Indiana Pacers (tiempo extra) | Pacers gana la serie 4-1

Detroit Pistons 106-103 New York Knicks | Serie 3-2 Knicks

Orlando Magic 89-120 Boston Celtics | Avanza Celtics

LA Clippers 115-131 Denver Nuggets | Serie Denver 3-2

Partidos del lunes 28 de abril

Cleveland Cavaliers 138-83 Miami Heat | Avanza Cavaliers

Houston Rockets 106-109 Golden State Warriors | SERIE 3-1 Golden State

Partidos del domingo 27 de abril

New York Knicks 94-93 Detroit Pistons | Serie 3-1 NY

Los Angeles Lakers 113-116 Minnesota Timberwolves | Serie 3-1 Minnesota

Boston Celtics 107-98 Orlando Magic | Serie 3-1 Boston

Indiana Pacers 129-103 Milwaukee Bucks | Serie 3-1 Indiana

Partidos del sábado 26 de abril

Cleveland Cavaliers 124-87 Miami Heat | Serie 3-0 CLE

Oklahoma City Thunder 117-115 Memphis Grizzlies | Serie 4-0 AVANZA THUNDER

Denver Nuggets 101-99 LA Clippers | Serie 2-2

Houston Rockets 93-104 Golden State Warriors | Serei 2-1 GSW

Partidos del viernes 25 de abril

Boston Celtics 93-95 Orlando Magic | Serie 2-1 Celtics

Indiana Pacers 101- 117 Milwaukee Bucks | Serie 2-1 Pacers

Los Angeles Lakers 104-116 Minnesota Timberwolves | Serie 2-1 Timberwolves

Partidos del jueves 24 de abril

New York Knicks 118-116 Detroit Pistons | Serie 2-1 Knicks

Oklahoma City Thunder 114-108 Memphis Grizzlies | Serie 3-0 Oklahoma City

Denver Nuggets 83-117 LA Clippers | Serie 1-2 Clippers

Partidos del miércoles 23 de abril

Orlando Magic 100-109 Boston Celtics | Serie 0-2 BOS

Miami Heat 112-121 Cleveland Cavaliers | Serie 0-2 CAV

Golden State Warriors 94-109 Houston Rockets | Serie 1-1

Partidos del martes 22 de abril

Milwaukee Bucks 115-123 Indiana Pacers | Serie 2-0 Indiana

Memphis Grizzlies 89-118 Oklahoma City Thunder | Serie 0-2 OKC

Minnesota Timberwolves 85-94 Los Angeles Lakers | Serie 1-1

Partidos del lunes 21 de abril

Detroit Pistons 100-94 New York Knicks | Serie 1-1

LA Clippers 105-102 Denver Nuggets | Serie 1-1

Partidos del domingo 20 de abril

Memphis Grizzlies 80-131 Oklahoma City Thunder | Serie 1-0 OKC

Orlando Magic 86-103 Boston Celtics | Serie 1-0 Boston

Miami Heat 100-121 Cleveland Cavaliers | Serie 0-1 Cleveland

Golden State Warriors 95-85 Houston Rockets | Serie 1-0 Golden State

Partidos del sábado 19 de abril

Milwaukee Bucks 98-117 Indiana Pacers | Serie 1-0 Pacers

LA Clippers 110-112 Denver Nuggets | Serie 1-0 Denver

Detroit Pistons 112-123 New York Knicks | Serie 1-0 Knicks

Minnesota Timberwolves 117-95 Los Angeles Lakers | Serie 1-0 Minnesota

Partidos del viernes 2 de mayo

Houston Rockets en Golden State Warriors | Juego 6 | 9:00 pm ET (ESPN), 7:00 pm CDMX (ESPN)

Partidos del sábado 3 de mayo

Detroit Pistons en New York Knicks | Juego 7 (de ser necesario) | horarios y TV por confirmar

LA Clippers en Denver Nuggets | Juego 7 (de ser necesario) | horarios y TV por confirmar

Partidos del domingo 5 de mayo

Golden State Warriors en Houston Rockets | Juego 7 (de ser necesario) | horarios y TV por confirmar

Así se juegan los Playoffs de la NBA 2025: Partidos y fechas

El Play-In se jugó entre el 15 al 18 de abril, mientras que la primera ronda dio inicio este 19 de abril.

Conferencia Este

(1) Cleveland Cavaliers vs (10) Miami Heat

(2) Boston Celtics vs (8) Orlando Magic

(3) New York Knicks vs (6) Detroit Pistons

(4) Indiana Pacers vs (5) Milwaukee Bucks

Conferencia Oeste

(1) Oklahoma City Thunder vs (8) Memphis Grizzlies

(2) Houston Rockets vs (7) Golden State Warriors

(3) Los Angeles Lakers vs (6) Minnesota Timberwolves

(4) Denver Nuggets vs (5) Los Angeles Clippers

¿Qué equipos clasificaron a los NBA Playoffs 2025? | Al momento

Conferencia Este

Cleveland Cavaliers (64-18)

Boston Celtics (61-21)

New York Knicks (51-31)

Indiana Pacers (50-32)

Milwaukee Bucks (48-34)

Detroit Pistons (44-38)

Orlando Magic (41-41)

Atlanta Hawks (40-42)

Chicago Bulls (39-43)

Miami Heat (37-45)

Conferencia Oeste

Oklahoma City Thunder (68-14)

Houston Rockets (52-30)

Los Angeles Lakers (50-32)

Denver Nuggets (50-32)

Los Angeles Clippers (49-32)

Minnesota Timberwolves (49-33)

Golden State Warriors (48-33)

Memphis Grizzlies (48-34)

Sacramento Kings (40-42)

Dallas Mavericks (39-43)

¿Cómo se juegan los NBA Playoffs? Formato y reglamentos

En cada conferencia hay 15 equipos, pero sólo clasifican 10 a la siguiente ronda: los seis mejores pasan directamente y entre los cuatro restantes juegan un Play-In en el que sólo sobreviven los mejores dos.

Play-in: El séptimo y el octavo juegan un partido; el ganador pasa a Playoffs. El noveno y el décimo también tienen un encuentro donde el perdedor queda eliminado y el vencedor irá contra el perdedor del séptimo y octavo, ahí se define el último puesto.

Primera ronda (Cuartos de final de Conferencia): Los emparejamientos van acorde a la clasificación de la tabla, de tal modo que juegan entre el 1 vs 8, 2 vs 7, 3 vs 6, 4 vs 5.

Semifinales: Los ganadores de la primera ronda se enfrentan. Recordemos que el cuadro de Playoffs es fijo, por lo tanto deja de influir el récord.

Finales de Conferencia: Los dos ganadores de las semifinales se enfrentan para definir quién irá a las finales de la NBA, donde se proclama al campeón de la temporada.

¿Quién transmite en México y USA, y dónde ver en vivo los NBA Playoffs 2025?

México: ESPN, NBA TV, Disney + y Prime Video.

Estados Unidos: ABC, ESPN, TNT y NBA TV.