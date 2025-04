Europeo y conservador, el próximo papa: Luis Ochoa Bilbao

DEBATE

Aunque en este momento nadie puede adelantar con un buen grado de certeza quién será el próximo papa, ya que en el cónclave que se eligió a Jorge Bergoglio (Francisco I) se pensaba que ganaría alguien de la misma línea de Juan Pablo II y Benedicto XVI; es decir, un conservador, pero finalmente, algo pasó y los cardenales eligieron a alguien progresista, diferente a sus antecesores.

Pero es posible que, en esta ocasión, el Colegio Cardenalicio elija a un papa europeo y conservador y se vislumbra muy difícil que el personaje más influyente en el mundo actual, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, logre imponer al sucesor de Francisco I, proyectó Luis Ochoa Bilbao, internacionalista y director de la facultad de Ciencias Políticas de la BUAP: Trump viaja al funeral del papa y afirma que se verá con «muchos líderes» extranjeros

Incluso, advirtió que podrían perderse acciones progresistas alentadas en el papado de Jorge Bergoglio, como la apertura de la iglesia católica con homosexuales, divorciados o el hecho de que desde el Vaticano se condenara a Rusia e Israel por invasiones a Ucrania y Palestina, respectivamente: Papa Francisco pide que la guerra se resuelva mediante diálogo y no con muertes

Entrevistado sobre la posibilidad de que Donald Trump imponga al siguiente sucesor de Pedro, el académico de la BUAP la descartó, ya que “el papado es un patrimonio europeo: Sí, Jorge Bergoglio es argentino, pero hijo y nieto de italianos, formado en Europa, hablaba perfectamente ese idioma, vivió en Roma mucho tiempo y, como papa, nunca regresó a Argentina”.

ABSOLUTA INCERTIDUMBRE

Aunque las apuestas por algún papable no europeo pueden estar al alza, en este momento se vive una absoluta incertidumbre sobre quién será el próximo papa, principalmente después de lo sucedido con Francisco I, ya que nadie esperaba que le eligieran después de dos jerarcas conservadores, de derecha, europeos, anticomunistas y tradicionales, como Juan Pablo II y Benedicto XVI: Así será el proceso para elegir al nuevo papa tras la muerte de Francisco

Al iniciar el pasado cónclave, se pensaba que cargo caería en alguien con la misma línea de Karol Wojtyła y Joseph Ratzinger, pero los cardenales eligieron una línea progresista, de apertura. No obstante, las previsiones son por un futuro papa europeo y conservador, aunque no lo impondrá Donald Trump, cuyo gobierno es un desastre y no controla ni siquiera a su gabinete, abundó Ochoa Bilbao.

Mientras los colaboradores del presidente norteamericano se pelean, por ejemplo, Peter Navarro contra Ellon Musk y viven un desastre interno, obviamente no podrá imponer al próximo líder de la jerarquía católica, una de las instituciones más longevas en la humanidad, calculó Ochoa Bilbao: Cierran féretro del papa Francisco en ceremonia privada; es encabezada por el cardenal Kevin Joseph Farrell

El internacionalista estimó que en el próximo cónclave habrá un arreglo interno “y es probable que sea alguien menos progresista que Francisco I, algún italiano, se menciona a un francés, húngaro, de la República Checa. Así que es probable que el siguiente papa abandone la apertura del vaticano hacia la comunidad LGBT, divorciados, etc y retome el discurso de la familia tradicional, los hijos biológicos, etc.

GRAVE RIESGO DE RETROCESO

Francisco I comenzó a poner en duda la capacidad de la iglesia católica de condenar a homosexuales y lesbianas, abrió la iglesia a dichos grupos sociales, les dio la comunión, mostró apertura con los divorciados, también admitió el tema de los sacerdotes pederastas y creó comisiones para estudiarlo.

Era una voz progresista que se puede perder, si llega un papa contrario a los derechos de la gente LGBT y a que la iglesia se abra a grupos a los que tradicionalmente ha excluido y todos estos aspectos progresistas cambiarían, si los cardenales eligen un papa conservador:Papa Francisco apoya unión civil para parejas homosexuales

El próximo papa será decidido por los europeos, que tienen una mayoría absoluta en el Colegio Cardenalicio y en su continente hay un fuerte predominio conservador, como ocurre en Italia, Alemania, etc, donde se da un equilibrio entre grupos progresistas y tradicionales o se da una mayoría de derecha, aseveró Ochoa Bilbao.

135 cardenales elegirán al próximo papa, solamente 37 están en el continente americano y, de ellos, 17 son de Sudamérica y el resto en América del Norte, con dos mexicanos. En contraste, habrá 53 electores europeos, porque Italia por sí misma tiene 17 cardenales, la misma cantidad que todo Sudamérica, mientras Asía aporta 17 votantes, ya que Filipinas es un país muy católico, apuntó el internacionalista: Luto por muerte del papa Francisco acabará el 4 de mayo; cónclave para elegir a sucesor iniciaría entre el 5 y el 10 de mayo

El panorama numérico del cónclave que elegirá al sucesor de Francisco I ratifica que el papado es un patrimonio de Europa y que ellos definirán el futuro de la jerarquía católica, concluyó el académico: Por cónclave, cerrarán la Capilla Sixtina a partir del 28 de abril; ahí se elegirá al sucesor del papa Francisco