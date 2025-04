El fútbol es muy simple, por eso es complicado

EN LÍNEA DEPORTIVA

Pepe Hanan

Quién diría que el jueguito que se desarrolla con una pelota que se tiene que meter dentro de tres postes puede significar situaciones inimaginables, como procesos legales donde la gente puede terminar en la cárcel, y otros con mil problemas.

¿La satisfacción que genera ganar y trascender es proporcional a la serie de problemas que este deporte puede originar?

El fútbol en nuestro país es tan noble como ingrato.

A nivel jugador, te puede generar, en algún momento de la carrera, grandes dividendos económicos, mismos que como llegan se van, una vez que alguna lesión se asoma o los años hacen su labor.

Si no te administraste bien terminas, si bien te va, dando clases en escuelas de fútbol de esas llamadas ‘saca dinero’.

Si lo hiciste medianamente bien podrías formar parte de algún cuerpo técnico en el cuál dependes de los resultados que obtenga el DT para conservar la chamba.

Si lo hiciste muy bien terminas en la televisión como analista cobrando buen dinero.

A nivel dueño o dirigente la cosa es aún más complicada, en el afán de trascender y lograr el éxito y reconocimiento deportivo, muchas veces te gastas una fortuna sin la garantía de lograrlo, eso en caso de que el dinero sea suyo.

Vemos el caso del dueño o accionista mayoritario del Santos de Torreón y del Atlas de Guadalajara, Alejandro Irraragoiri, quien después de lograr el éxito deportivo con ambos equipos en distintos momentos, ahora esta inmiscuido en una serie de demandas, las cuales, le pueden generar perder su libertad, al ser considerado prófugo de la justicia.

Problema de que seguro estoy le va a costar muchísimo trabajo.

Otro caso el del mismo Emilio Azcárraga, propietario, en su momento, del emporio Televisa y que enfrenta una serie de problemas con la FIFA y la justicia americana por los derechos de transmisión de varios mundiales, donde lo acusan de tener una especie de monopolio.

No olvidemos que gracias a estos dueños, a los cuáles no pretendo defender, pero si aclarar que sin su presencia, liderazgo y dinero el fútbol mexicano no podría existir.

Insisto en el título de esta columna, el fútbol es tan simple que por eso es complicado.

Imagínese usted, que la llamada multipropiedad no se puede terminar por una simple razón, porque no hay ni empresarios ni empresas capaces de cargar con equipos de fútbol de primera división.

Es decir, son los que están y nadie más y eso créame que es una desgracia, porque a pesar de que se digan mil y un cosas de los dueños, son ellos y nadie más quienes pueden hacerle frente a la manutención de los equipos en el máximo circuito.

Ya de la liga de expansión ni hablamos, donde los equipos están infestados de promotores disfrazados de empresarios que utilizan la liga para promover a sus jugadores y después poderlos vender al mejor postor.

Si usted quiere saber uno de los motivos por los que no hay ascenso y descenso es precisamente porque los aspirantes a lograr llegar al máximo circuito son ‘empresarios’ de dudosa reputación, los cuáles terminarán con corromper el – de por si corrompido – fútbol mexicano.

Al menos en los dueños de primera división se cuenta con empresarios reconocidos y de ‘a deveras’ (con sus virtudes y sus defectos) y no ‘chaquetas’ aspirantes a empresarios de primer nivel.

Hoy en día que no le cuenten, para empresarios normales el fútbol del máximo circuito es inalcanzable.

El fútbol es para grandes emporios como televisoras, refresqueras, cerveceras, cementeras, y por ahí algún otro con capital importante.

Que el fútbol mexicano requiere cuentas claras, sin duda, que el fútbol tendrá que salir adelante con estos dueños, sin duda.

Que el fútbol mexicano puede y debe salir adelante, siempre y cuando en algún momento se priorice el desarrollo futbolístico antes que el económico, y eso amigo lector es un cuento viejo pero que hoy tiene más vigencia que nunca.

GUEDE AL 90%

En el tema del Club Puebla las aguas se movieron en los últimos días con un solo tema, la continuidad o no del DT Pablo Guede, como si de eso dependiera el tener o no un gran torneo.

La venta y las opciones de alquiler están ahí, es difícil, mas no imposible que algo pudiera surgir en los próximos días o semanas.

Lo que sí le puedo adelantar con conocimiento de causa es que si la actual directiva se mantiene al frente, Pablo Guede tendría un 90% de probabilidades de continuar en el banquillo camotero.

Fuentes bien informadas me aseguran que el martes próximo se estaría dando el anuncio oficial sobre la continuidad del argentino al frente del equipo de la franja.

A ojo de buen cubero le comento que aunque todo puede pasar, cada ves se ve más lejana la posibilidad de que algo diferente venga para el club.

Lo cuál sugiere que tanto Ro(b)a con las madams y lo que queda de los 40 ladrones gozarían de cabal salud para seguir ‘desmadrando’ a nuestra querida franja.

Al menos tenemos salud.

Diría el clásico, ‘Que asquerosidad es todo esto’.

Nosotros como siempre seguiremos en línea.

Hasta la próxima.

Me puedes seguir en:

X: @pepehanan

Instagram: @pepehanan

Tiktok: @pepehanan1

Facebook: pepehanan

YouTube: enlineadeportiva