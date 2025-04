Staff/RG

Más del 33% de los responsables de animales de compañía en México nunca llevan a sus mascotas al Médico Veterinario

Este 20 de abril, Día Mundial de la Vacunación Animal, MSD Salud Animal recuerda que la inmunización es clave para prevenir enfermedades en mascotas

El 33% de los responsables en México nunca lleva a sus animales de compañía al Médico Veterinario; el 42% tan solo una o dos veces al año.

A pesar de que el 82% de los mexicanos tienen mascotas, la baja tasa de vacunación sigue afectando la inmunidad colectiva y poniendo en riesgo la salud de perros y gatos

Por medio de la vacunación protegemos a nuestros animales de compañía y cuidamos la salud de los integrantes de nuestras familias. en el marco del Día Mundial de la Vacunación Animal, que se conmemora el 20 de abril, es importante concientizar sobre la importancia de la inmunización en perros y gatos, para protegerlos y contrarrestar la propagación de enfermedades en la comunidad.

En los últimos años, la baja tasa de vacunación en animales de compañía ha generado preocupaciones a nivel mundial, afectando la inmunidad colectiva y aumentando la exposición a enfermedades prevenibles. De acuerdo con una encuesta realizada por la consultora Mitofsky, en México el 82% de la población tiene una mascota1, lo que resalta la necesidad de reforzar la cultura de la vacunación y la asistencia veterinaria para garantizar el bienestar animal.

“El principal objetivo de la vacunación es prevenir enfermedades causadas por diversos virus y bacterias. Al vacunar a nuestras mascotas, las protegemos a ellas y también a nuestro entorno, reduciendo el riesgo de enfermedades zoonóticas como la Rabia y la Leptospirosis”, explicó Alejandro Sánchez, Médico Veterinario y Gerente Técnico de la Unidad de Animales de Compañía de MSD Salud Animal en México.

Muchas mascotas aún no reciben la protección adecuada. El 33% de los responsables de animales de compañía en México nunca lleva a su mascota al médico veterinario, mientras que el 42% solo lo hace una o dos veces al año.2 En el Reino Unido, el 17% de los responsables no vacunó a sus mascotas debido al costo, mientras que un 22% de personas con gatos adultos evitaron la revacunación por el estrés que les generaba llevarlos al veterinario.3 Esta falta de prevención compromete la salud de perros y gatos, quienes pueden estar expuestos a enfermedades graves.

De acuerdo con la Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeñas Especies (WSAVA), la proporción de mascotas vacunadas ha disminuido en varios países, afectando la “inmunidad colectiva”. Vacunar solo a una pequeña parte de la población animal de manera frecuente no es suficiente para proteger a la comunidad; se necesita aumentar el número de mascotas inmunizadas para generar un verdadero impacto en la salud pública.

¿Por qué es importante vacunar a tu mascota?

No vacunar a perros y gatos puede exponerlos a enfermedades mortales como:

● Parvovirus canino: Provoca vómitos, diarrea severa y deshidratación, con altas tasas de mortalidad en cachorros.

● Moquillo canino: Afecta el sistema respiratorio, digestivo y nervioso, pudiendo dejar secuelas permanentes.

● Hepatitis infecciosa canina: Causa fiebre, vómitos y daño hepático severo.

● Leucemia felina (FeLV): Daña el sistema inmunológico y aumenta la susceptibilidad a infecciones secundarias.

● Rabia: Enfermedad mortal que ataca el sistema nervioso y puede transmitirse a los humanos.

Un pase de entrada a espacios seguros

Tener al día el esquema de vacunación es vital para la salud de tu mascota, permitiéndole ingresar a distintos lugares sin restricciones. Estéticas, hoteles y parques exigen certificados de vacunación para garantizar la seguridad de los animales que los visitan, incluso para viajar también es necesario tener un programa de vacunación actualizado. Sin vacunas, muchas mascotas quedan excluidas de estos entornos y corren mayores riesgos al estar en contacto con otros animales.

“En MSD Salud Animal, estamos comprometidos con nuestra misión ‘La Ciencia de los Animales más sanos’ y hacemos un llamado a que los responsables de mascotas las vacunen, cuiden y protejan. La vacunación es un acto de responsabilidad que garantiza la salud de nuestros animales de compañía y de toda la comunidad”, concluyó Alejandro Sánchez, Médico Veterinario y Gerente Técnico de la Unidad de Animales de Compañía de MSD Salud Animal en México.

