Vinicius Jr. es exhibido por no pagar apuesta; salió abucheado

El portero de Valencia, Giorgi Mamardashvili, reveló haber apostado 50 euros contra Vinicius Jr. antes de que el delantero pateara un penal a favor de Real Madrid, intento que el brasileño falló… y terminó sin pagar.

Durante el minuto 12 del partido entre Real Madrid y Valencia, el conjunto ‘Merengue’ contó con un penal a favor por falta dentro del área contra Kylian Mbappé.

Pese a que el delantero francés se perfilaba para ser el cobrador de la pena máxima, Vinicius Jr. fue quien tomó el balón. El brasileño -luego de haber errado contra Atlético de Madrid- se enfrentó ante Giorgi Mamardashvili, quien terminó por atajar el intento.

Tras el partido, mismo en el que Valencia ganó 1-2 con gol al 90+4’, el arquero de Valencia reveló la conversación que tuvo con Vinicius Jr. justo antes del penal, donde apostaron 50 euros:

Tenía una conversación conmigo. Le pregunte que si quería jugar por 50 euros y me dijo que sí. Tenía que pagar después del partido, pero no me ha pagado”, dijo Giorgi Mamardashvili en zoma mixta.