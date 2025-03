Muere Clive Revill, famoso actor de “Star Wars” y “Batman”, tras difícil lucha contra la demencia

EL HERALDO

El mundo del cine perdió a una de las estrellas más longevas, pues dio voz al famoso Emperador Palpatine en el mundo de La guerra de las Galaxias

El mundo del cine y la televisión se despide de Clive Revill, reconocido actor neozelandés, quien falleció a los 94 años en Sherman Oaks, Los Ángeles, tras una larga batalla contra la demencia, uno de los momentos más difíciles para el actor que ha dicho adiós y dejando un impresionante legado.

A pesar de su extenso trabajo en teatro y cine, Revill es más recordado por su contribución a la franquicia de “Star Wars”. En 1980, prestó su voz al Emperador Palpatine en El Imperio Contraataca, dejando una marca imborrable con su interpretación. Según el Dallas Observer, sólo necesitó tres intentos para lograr la versión definitiva del personaje, con la frase icónica: “Hay una gran perturbación en la fuerza”.

Su talento también lo llevó a la televisión británica y estadounidense con apariciones en “Sunday-Night Theatre” “The Adventures of Robin Hood” y “The Twilight Zone”, antes de dar el salto al cine con películas como “Kaleidoscope” y “Fathom”, esta última junto a Raquel Welch. En 1972, su actuación en “Avanti!” junto a Jack Lemmon y Juliet Mills le valió una nominación al Globo de Oro como Mejor actor de reparto.

¿De qué murió Clive Revill, famoso actor de “Star Wars” y “Batman”?

La noticia fue confirmada por su hija, Kate Revill, a The Hollywood Reporter, destacando que, aunque su pérdida es dolorosa, su padre ahora descansa en paz. Clive Revill dejó una huella imborrable en el mundo del entretenimiento. Aunque comenzó su vida laboral como contador, su destino cambió al conocer a las leyendas Laurence Olivier y Vivien Leigh, quienes lo inspiraron a seguir una carrera en la actuación.

“Mi padre llevaba más de tres años sufriendo demencia. Mi marido y nuestra hija de 7 años se mudaron de Redwood City para cuidarlo en 2002. De hecho, terminó su última película en 2016, dirigida por Fernando Trueba, y la disfrutó muchísimo. Como profesional, siempre tuvo tiempo y generosidad para hablar con jóvenes que deseaban entrar en el mundo del espectáculo. Habló en el Teatro Bajo las Estrellas de la UT, la Convención de Magia y la Convención de Magos. También es uno de los últimos artistas que trabajó con Billy Wilder e Irving Kirshner. Ya sea animándome durante la carrera de medicina o siendo un padre maravilloso, cubrió todas las necesidades”, dijo su hija a TMZ

Además, participó en clásicos de culto como la película animada de “Transformers” (1986), “Batman: The Animated Series” y “Star Trek: The Next Generation”. También trabajó en varios videojuegos de “Star Wars”, dando voz a personajes como el general Dodonna en X-Wing y un oficial imperial en X-Wing vs. TIE Fighter.

Su última aparición en pantalla fue en “La reina de España” (2016), junto a Penélope Cruz. Tras esa película, decidió retirarse de la actuación. El legado de Clive Revill perdurará en la memoria de los fanáticos del cine, el teatro y la televisión, quienes seguirán recordando su inconfundible talento y versatilidad.