Mil Bardas de Acción Poética en la CDMX: Plasman el grito de las mujeres

“Los hombres temen que las mujeres se rían de ellos. Las mujeres temen que los hombres las asesinen”, Margaret Atwood, poetisa, novelista, crítica literaria, profesora y activista política canadiense.

Sobre muros antes grises de la CDMX ahora resuenan frases como esa, de mujeres que han luchado por la justicia, la equidad y la libertad.

Se trata del proyecto Mil Bardas de Acción Poética, intervención urbana para sensibilizar sobre la violencia de género y visibilizar los derechos de las mujeres.

En 2024, la Ciudad de México cerró como la segunda entidad del país en la que se registraron más investigaciones por feminicidio (65), de acuerdo con el reporte de Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 911 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sólo por detrás del Estado de México (73).

Ante este escenario, desde el pasado 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y hasta hoy, Día Internacional de la Mujer, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México puso en marcha dicha campaña.

Existen pocas armas en el mundo tan poderosas como una niña con un libro en la mano”, Malala Yousafzai, activista pakistaní; “Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista”, María Galindo, activista boliviana y escritora; “Donde no puedas amar, no te demores”, Frida Kahlo, pintora mexicana; “Nos sembraron miedo, nos crecieron alas”; Vivir Quintana, compositora y cantautora mexicana, “Cuando trataron de callarme, grité”, Teresa Wilms Montt, escritora chilena, y “Me niego a morir en un mundo en el que no puedo ser yo misma”, Leonora Carrington, pintora inglesa nacionalizada mexicana, son algunas de las pintas poéticas, inspiradoras, aguerridas que cubren muros y bardas de calles y avenidas primarias, como Circuito Interior, Viaducto Miguel Alemán, Periférico o calzada de Tlalpan.

“No son sólo de palabras, son gritos, reflexiones, historias y manifestaciones de lucha con frases inscritas en las bardas para hacer del cuidado y respeto a la mujer una realidad cotidiana en la ciudad”, dijo a Excélsior la secretaria de Cultura capitalina, Ana Francis Mor.

También se replican los gritos de las colectivas feministas: “Calladita no te ves más bonita”, “No quiero sentirme valiente cuando salga a la calle, quiero sentirme libre”, Las mujeres juntas son poderosas” o “Tranquila hermana, aquí está tu manada”.