“Hay acuerdo y reconocimiento” con el mandatario de EU, asegura Sheinbaum

LA JORNADA

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, “no hay negociación en lo oscurito”; hay acuerdo y reconocimiento, y seguiremos defendiendo la soberanía de México, afirmó.

“Ayer se logró un buen acuerdo, no solamente porque se pospuso un mes (la aplicación de aranceles), sino porque (el 2 de abril) México va a ser evaluado igual que el resto de las naciones del mundo, con relación al comercio de Estados Unidos. El tema es la reciprocidad”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Entonces, dijo, con Estados Unidos “quedamos igual, porque si nosotros no tenemos impuestos a lo que importamos de Estados Unidos, pues Estados Unidos no tiene por qué poner impuestos a lo que exportamos a Estados Unidos”, reiteró.

Dijo que “todo puede pasar” y que depende del presidente Trump, pero hacemos “nuestro trabajo y buscamos siempre un acuerdo con respeto a nuestra soberanía. Evidentemente hay cosas que no están bajo nuestro control”.

La presidenta confió que México quede exento de las tarifas por formar parte del TMEC:

“El 2 de abril es una fecha que no fue como la de febrero a marzo, en donde solamente Canadá, nosotros, y China estábamos en esa circunstancia, sino el 2 de abril va a estar todo el mundo en la misma circunstancia. Entonces, el objetivo es que México, al no cobrar aranceles a Estados Unidos, pues la relación recíproca es [que] ellos tampoco nos cobran aranceles”.

Subrayó que esta pausa arancelaria “no la logró la presidenta, lo logramos todos los mexicanos y mexicanas, este respeto a nuestro país”.

Resaltó que en casi 90 por ciento de los productos que se se exportan a Estados Unidos no se cobran impuestos ni tampoco a lo que importamos de ese país, “por eso tanta integración”.

La mandataria dijo que al entrar México al momento de la reciprocidad, “nosotros tenemos muchas ventajas porque no le cobramos impuestos a lo que se importa de Estados Unidos y ellos no nos cobran impuestos a lo que exportamos”.

Que esto pueda cambiar, “depende del presidente Trump que ayer hizo un reconocimiento de qué estamos colaborando y cooperando en el marco de nuestra soberanía en temas diversos: migración, seguridad y muchos otros temas de alcance binacional. Por eso el optimismo de ayer”.

La presidenta resaltó que en México hay un proyecto de nación “que tiene que ver con una máxima que dice por el bien de todos, primero los pobres, lo que ha dado resultados en el país”.

-¿Estados Unidos es un socio confiable?

El tema central es que llegamos a acuerdo muy respetuoso. Es un asunto de lo que hagamos todos los días en la cooperación para el desarrollo con respecto a nuestra soberanía. Yo me comprometí a no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

“No es que haya una negociación en lo oscurito, lo que hubo fue una plática… Hay resultados en seguridad y vamos a seguir trabajando, colaborando en el marco de un acuerdo general que se logró la semana pasada en Washington”, donde participó el gabinete de seguridad.