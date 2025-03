Trump suspende durante un mes los aranceles a los productos de México y Canadá

BBC News Mundo

Donald Trump anunció este jueves que EE.UU. detiene temporalmente la mayoría de los aranceles que impuso a México y Canadá dos días antes.

La decisión sobre México fue anunciada por el mandatario en su plataforma Truth Social y surge luego de una conversación con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum. Horas después, la Casa Blanca anunció que los mismos términos aplicaban a Canadá.

El acuerdo de suspensión para ambos países se mantendrá hasta el 2 de abril.

De acuerdo con Trump, México ha colaborado con EE.UU. en su plan de controlar la migración irregular en la frontera que comparten, así como para detener la crisis de fentanilo.

“Nuestra relación ha sido muy buena y estamos trabajando duro, juntos, en la frontera, tanto para impedir que los inmigrantes irregulares entren a EE.UU. como para detener el fentanilo. ¡Gracias a la presidenta Sheinbaum por su arduo trabajo y cooperación!”, escribió Trump.

Poco después, Sheinbaum publicó en la red X un mensaje que va en la misma línea:

“Muchas gracias al presidente Donald Trump. Tuvimos una excelente y respetuosa llamada en la que coincidimos en que nuestro trabajo y colaboración han dado resultados sin precedentes, en el marco de respeto a nuestras soberanías. Continuaremos trabajando juntos, particularmente en temas de migración y seguridad, que incluyen reducción del cruce ilegal de fentanilo hacia los Estados Unidos, así como de armas hacia México”, señaló.

“Como lo menciona el presidente Trump, no se requerirá que México pague aranceles en todos aquellos productos dentro del T-MEC. Este acuerdo es hasta el 2 de abril, cuando Estados Unidos anunciará aranceles recíprocos para todos los países”, añadió la presidenta de México.

Respecto a Canadá, funcionarios de la Casa Blanca confirmaron que el país vecino también estaría exento de impuestos a las exportaciones incluidas en el T-MEC.

Ambas órdenes ejecutivas acaban de ser firmadas por el presidente en el Despacho Oval y llevan por título “Enmiendas a las obligaciones para hacer frente al flujo de drogas ilícitas a través de nuestra frontera norte” y “Enmiendas a las obligaciones para hacer frente al flujo de drogas ilícitas a través de nuestra frontera sur”.

Sobre lo que hizo cambiar de opinión a Trump, funcionarios de la Casa Blanca dicen que se debió a las promesas hechas por los fabricantes de automóviles de empezar a trasladar sus cadenas de suministro de vuelta a EE.UU.

También se debió en parte al trabajo que ambos países han realizado para mostrar su compromiso de reducir las muertes por fentanilo.

Sin embargo, los aranceles a las importaciones de aluminio y acero a su país programados para la próxima semana siguen en pie.

El mandatario estadounidense impuso aranceles del 25% a las importaciones mexicanas y canadienses, así como del 20% a los productos chinos el pasado martes.

Esa decisión del gobierno estadounidense sumió a los mercados financieros en una espiral descendiente

Canadá y China anunciaron acciones similares inmediatas contra EE.UU., pero México decidió esperar varios días para establecer una negociación con su vecino del norte.

Este último movimiento es el segundo retroceso en dos días de Trump en relación a los aranceles.

El miércoles la Casa Blanca dijo que eximiría temporalmente a los fabricantes de automóviles de los impuestos de importación del 25%.

Además, Howard Lutnick, secretario de Comercio de EE.UU., le dijo a CNBC el jueves que la exención temporal de aranceles para las importaciones de piezas de automóviles de Canadá y México podría extenderse a todos los productos que forman parte del tratado de libre comercio entre los tres países.

Los 34 capítulos del tratado, renovado durante el primer mandato de Trump, cubren entre otras cosas automóviles, productos lácteos y madera, así como servicios financieros.

El acuerdo incluye una revisión cada seis años.

Sheinbaum no espera más aranceles

Sheinbaum aseguró que, en la llamada con Trump de este jueves, el presidente de EE.UU. tenía la intención de mantener los aranceles que entraron en vigor el martes, pero que con la conversación planteó una alternativa.

Según la presidenta, EE.UU. incluirá a México “en una revisión distinta de tarifas recíprocas” en la que el gobierno de Trump impondrá aranceles a todos los países del mundo que tengan impuestos a la importación de productos estadounidenses.

“En el caso de México, prácticamente casi todo es sin aranceles. Ni nosotros les cobramos aranceles, ni ellos nos cobran aranceles a nosotros. Entonces, cuando lo manda al 2 de abril, está poniendo a México en ese marco de aranceles recíprocos”, expuso Sheinbaum en una conferencia de prensa.

“El 2 de abril ya no es una fecha como la de febrero o marzo, en donde solamente [impondría aranceles] a Canadá, México y China. El 2 de abril va a estar todo el mundo en esa circunstancia. México, al no cobrar aranceles a EE.UU., la relación recíproca es que no nos cobren aranceles”, afirmó.

Este planteamiento, sin embargo, no fue mencionado por Trump en su anuncio de suspensión de aranceles.

Sin embargo, el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, sugirió que se aproxima una serie de negociaciones comerciales con países de todo el mundo sobre aranceles “recíprocos”.

En el Club Económico de Nueva York, Bessent expuso que Trump busca remodelar las relaciones comerciales internacionales mediante los aranceles con una “agresiva campaña para reequilibrar el sistema económico internacional”.

“El sueño americano está arraigado en el concepto de que cualquier ciudadano puede alcanzar la prosperidad, la movilidad ascendente y la seguridad económica. Durante demasiado tiempo, los diseñadores de los acuerdos comerciales multilaterales han perdido esto de vista”, afirmó.

Usar los aranceles, continuó, reportaría beneficios en varios frentes: “En primer lugar, es una buena fuente de ingresos. En segundo lugar, protege a nuestras importantes industrias y a sus empleados. Y tres, [Trump ha] añadido una tercera pata al taburete y la utiliza para negociar”.

El caso de Canadá

El miércoles, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, sostuvo una conversación con el presidente Trump, pero los mandatarios no llegaron a un acuerdo.

Trudeau dijo entonces que la imposición de aranceles del 25% continuaría.

“No retrocederemos en nuestros aranceles de represalia hasta que se levanten los injustificados aranceles estadounidenses a las mercancías canadienses”, reiteró el político, según la agencia de noticias AP.

Sin embargo, este jueves los funcionarios de la Casa Blanca aseguraron que Canadá está dentro de la nueva pausa a los aranceles.

Canadá no hizo un anuncio inmediato de qué pasará con los aranceles recíprocos que impuso el martes pasado.

Mientras, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, le dijo a CNN que la provincia seguiría adelante con un arancel del 25% sobre la electricidad que proporciona a 1,5 millones de hogares y empresas en Nueva York, Michigan y Minnesota a partir del lunes.

Miles de millones de bienes cruzan las fronteras de EE.UU., Canadá y México cada día y sus economías están profundamente integradas.

La introducción de aranceles ha provocado una guerra comercial entre EE.UU., sus vecinos y también China.

Trump ha argumentado que la introducción de aranceles protegerá a la industria estadounidense e impulsará la fabricación.

Sin embargo, muchos economistas advierten que podrían provocar un aumento de los precios para los consumidores en EE.UU.

Los aranceles los paga la empresa que importa un producto o una pieza.

Muchas compañías estadounidenses han expresado su preocupación dadas las cadenas de suministro tan integradas con México y Canadá.

El jueves por la mañana, el Departamento de Comercio reveló que las importaciones estadounidenses aumentaron en enero debido al temor por los aranceles.

Según el informe, el déficit comercial de EE.UU. aumentó un 34%, a más de US$130.000 millones y las importaciones aumentaron en un 10% este último mes.