Salud dental: ¿porcelana o resina para el diseño de sonrisa?

Por Dra. Vivian Menéndez

Si hablamos de transformar la sonrisa y mejorar la salud dental, la elección entre porcelana y resina es crucial para los tratamientos de carillas dentales o veneers. Ante todo, el paciente debe analizar qué material es más conveniente, siempre asesorado por un profesional con licencia y experiencia.

Para quienes no están familiarizados con el procedimiento, el diseño de sonrisa conlleva el uso de carillas dentales, unas finas láminas que se colocan sobre los dientes naturales para mejorar su apariencia, sobre todo en casos de decoloración, malformaciones o para buscar simetría en la sonrisa.

Este tratamiento dental no invasivo no solo tiene un objetivo estético, sino que contribuye a la salud dental. Como indica la Asociación Dental Americana (ADA), las carillas dentales son útiles para varios propósitos estéticos y funcionales, como aclarar dientes amarillentos que no responden al blanqueamiento tradicional, reparar dientes fracturados o desalineados, y también para cerrar espacios prominentes entre los dientes frontales superiores, aquellos que se conocen como diastemas. Todo eso propicia una mejor salud de las encías.

El diseño de sonrisa, un tratamiento que realizo desde hace años, representa un cambio positivo de 360 grados para los pacientes. Otro beneficio importante es que las carillas dentales reducen el desgaste excesivo en los dientes, ayudan a disminuir la sensibilidad a cambios de temperatura, y refuerzan los dientes que puedan tener fisuras o grietas.

¿Qué material usar? Aunque a simple vista la resina pueda parecer una solución económica y accesible, la realidad es que no todo lo que brilla es oro. La porcelana brinda mejores resultados visuales para la salud y a largo plazo. Veamos por qué.

La resina, un material plástico utilizado frecuentemente en diseños de sonrisa, tiene una duración limitada de aproximadamente dos años. Con el tiempo, no solo pierde su color y brillo natural, sino que también puede desgastarse fácilmente, lo cual compromete la estética y funcionalidad de tu sonrisa.

Y atentos con esto: la superficie de la resina puede acumular bacterias con mayor facilidad. Podemos experimentar inflamación de las encías, y por lo tanto incrementa el riesgo de caries. A corto plazo son una solución, pero en el curso de un par de años el paciente necesitará un mantenimiento constante y la necesidad de reemplazos frecuentes que, por supuesto, pueden resultar más costosos.

Porcelana: estética y durabilidad

La porcelana, por otro lado, es el material premium para quienes buscan resultados duraderos y de alta calidad. Este material no solo ofrece un brillo natural que imita perfectamente el esmalte dental, sino que también es extremadamente resistente al desgaste, las manchas y el paso del tiempo.

Con el cuidado adecuado, las carillas de porcelana pueden durar entre 15 y 20 años, manteniendo tu sonrisa impecable por mucho más tiempo. Además, al ser más amigable con las encías, contribuye a mantener una salud bucal óptima.

A fin de cuentas, la decisión recae en cada persona: optar por algo temporal y menos duradero, o buscar una solución que le acompañe por años con esa misma frescura del primer día.

* La Dra. Vivian Menéndez es odontóloga general, líder de Art Dental Studio en Miami. Tiene un posgrado en Prótesis Dental y una especialización en el International Dental Graduate Program de Nova Southeastern University @artdentalstudio_