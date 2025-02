Papa Francisco sigue grave pero despierto; cardenales especulan sobre su estado de salud

FORBES MÉXICO

El papa, de 88 años, pasó su undécimo día en el Hospital Gemelli de Roma, igualando la estancia hospitalaria más larga de sus casi 12 años de papado.

El papa Francisco permanece en estado crítico debido a una doble neumonía y una leve insuficiencia renal, aunque sigue consciente y alerta, informó el Vaticano este lunes.

Un funcionario del Vaticano, que no quiso ser nombrado porque no estaba autorizado a hablar sobre la condición del papa, dijo que Francisco estaba comiendo normalmente y era capaz de levantarse y moverse por su habitación del hospital.

El Vaticano describió el domingo su estado como crítico por segundo día consecutivo y que ese día tuvo una “ligera insuficiencia inicial” en la función renal, que estaba bajo control.

El pronóstico del papa, que el sábado necesitó una transfusión de dos unidades de sangre tras sufrir una “prolongada crisis respiratoria de tipo asmático”, sigue siendo “reservado”, según la última actualización médica.

“Fue una buena noche, el papa durmió y está descansando”, dijo el Vaticano en una actualización de una sola oración este lunes por la mañana que no proporcionó más información.

Se espera una nueva actualización sobre el estado del papa el lunes por la noche.

Feligreses se reúnen en la Plaza de San Pedro para rezar por el papa

La prolongada enfermedad del papa ha provocado una cantidad inusual de especulaciones públicas entre los cardenales católicos, los funcionarios de más alto rango en la Iglesia de 1,400 millones de miembros.

El cardenal neoyorquino Timothy Dolan, que no es conocido como cercano a Francisco y no mencionó información que no fuera de las actualizaciones médicas del Vaticano, dijo en una homilía durante la misa en su catedral el domingo que el papa estaba “probablemente cerca de la muerte”.

El cardenal alemán Gerhard Muller, un exfuncionario del Vaticano conocido por haber estado en desacuerdo con Francisco en cuestiones doctrinales, amonestó a los prelados que estaban especulando públicamente sobre la condición del papa o la planificación de un cónclave, la reunión a puerta cerrada de cardenales para elegir un nuevo papa.

Muller declaró al Corriere della Sera de Italia que los cardenales no recibían más información que el público. “No somos expertos médicos”, dijo Muller sobre los cardenales.

“El papa sigue vivo y este es un momento para rezar”, dijo. “Si hay alguien que está mirando al futuro mientras Francisco está en el hospital, eso no sirve para nada”.

El Vaticano tenía previsto celebrar un servicio de oración por Francisco en la Plaza de San Pedro este lunes por la noche. El servicio, el primero de las continuas oraciones nocturnas en la plaza, será dirigido por el cardenal Pietro Parolin, el segundo funcionario de mayor rango en el Vaticano.

En el exterior del hospital Gemelli, varios grupos se reunieron para rezar por Francisco junto a una estatua del difunto papa Juan Pablo II, que fue tratado en este centro en numerosas ocasiones durante su pontificado (1978-2005).

Maria Vozlv, una ucraniana que vive en Roma desde hace 18 años, dijo que muchos en su país rezaban por Francisco.

El pontífice denunció a menudo la guerra de Ucrania, que dura ya tres años, y ha rezado por la paz.

“Los ucranianos rezamos mucho por él”, dijo Vozlv. “Necesita recuperarse y volver a casa”.