Cantarán Cynthia Erivo y Ariana Grande en el Óscar 2025

Pese a que ya se había dicho que la próxima entrega del Óscar, a realizarse este domingo 2 de marzo, no incluiría la actuaciones en vivo de las canciones nominadas, eso no quiere decir que la gala se quedará sin vistosos shows musicales.

Este lunes, la Academia de Hollywood anunció a través de un comunicado de prensa y en sus redes sociales que las estrellas de la cinta Wicked, Ariana Grande y Cynthia Erivo, actuarán en la ceremonia de premios.

Y aunque todavía no se sabe qué canción interpretarán, se espera que las actrices, ambas nominadas al Óscar este año, ofrezcan una rendición de al menos un par de temas de su película.

Pero ellas no son las únicas que le pondrán el toque musical a la gala, pues también se presentarán en el escenario del Dolby Theatre las cantantes Doja Cat, Lisa de Blackpink, Raye y Queen Latifah.

Estas últimas cuatro adiciones a la gala participarán en números que celebrarán a la comunidad cinematográfica y algunas de sus leyendas en la edición 97 del Óscar. Muchos fans, por ejemplo, esperan que Doja Cat, Lisa y Raye interpretarán su reciente colaboración, “Born Again”.

Hace algunas semanas, la Academia confirmó que este año no incluirán presentaciones en vivo de las rolas nominadas en la categoría de mejor canción original, que incluyen “El Mal” y “Mi Camino”, de Emilia Pérez; “The Journey”, de The Six Triple Eight; “Like a Bird”, de Sing Sing, y “Never Too Late”, de Elton John: Never Too Late. En su lugar, la gala se centrará en los compositores.

“Celebraremos su arte a través de reflexiones personales de los equipos que dan vida a estas canciones. Todo esto y más es lo que descubrirán las historias y la inspiración detrás de los nominados de este año”, señaló la Academia en un comunicado.

Las artistas antes mencionadas se suman a una larga lista de estrellas que ya fueron confirmadas para presentar premios en los Óscar de este año, como Emma Stone, Cillian Murphy, Da’Vine Joy Randolph y Robert Downey Jr, entre otros.