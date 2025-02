Inaugurarán el segundo museo a nivel nacional dedicado al primer actor Ignacio López Tarso

Estará ubicado en las instalaciones de la Universidad de Ixtlahuaca.

Realizarán homenaje póstumo a 100 años de su natalicio.

Por Mino D’Blanc

Este viernes 14 de febrero a las 9:30 horas en las instalaciones de la Universidad de Ixtlahuaca en el Estado de México será inaugurado el segundo museo a nivel nacional dedicado a la vida y trabajo artístico del primerísimo actor mexicano Ignacio López Tarso.

Cabe mencionar que dicha institución universitaria le otorgó el Doctorado Honoris Causa en Artes y Humanidades el jueves 26 de mayo de 2022. En dicha ceremonia tan significativa e importante para la vida del gran histrión, el Dr. en D. C. P. Margarito Ortega Ballesteros quien es el rector de la Universidad de Ixtlahuaca, puntualizó sobre López Tarso: “un hombre que con su paso logró marcar el paso de una cultura, una cultura mexicana, una cultura nacional. Su arte no se le ha quedado para sí; con él ha alimentado a millones de personas haciéndolas vibrar con sus actuaciones”, a lo que agregó que la Universidad de Ixtlahuaca le reconocía no solamente como maestro, no solamente era el que podía enseñar y transmitir tantos conocimientos y experiencias y formar en valores y principios a sus discípulos de los que tuvo muchos y que fue un docto, que fue un sabio. A la hora de darle el Doctorado al célebre artista, el rector Ortega Ballesteros comentó que la Universidad de Ixtlahuaca le entregaba dicho título por la extraordinaria labor al promover la cultura y el arte y el mundo, porque su liderazgo enorgullece a su patria, a la propia universidad, por sus virtudes histriónicas y la literatura.

En el Museo-Galería Ignacio López Tarso en la Universidad de Ixtlahuaca serán exhibidas más de 150 piezas entre vestuarios, libretos, fotografías, películas, discos, objetos personales que forman parte del legado artístico profesional y personal del maestro.

Como parte del homenaje tan merecido para el dador de vida de tantos personajes del cine, el teatro y la televisión, dicha Universidad también pondrá en el campus un teatro en su memoria.

“Primero será un museo y luego un teatro con el nombre de mi padre; ya veremos qué hacemos para inaugurar ese teatro”, aseveró el primer actor Juan Ignacio Aranda, quien es hijo del maestro López Tarso. “El rector Margarito Ortega nos hace este enorme honor de inaugurar este museo con el nombre de mi padre y realizarle este homenaje póstumo”.

A las 11:00 horas en el Auditorio Ignacio Burgoa Orihuela de la Universidad de Ixtlahuaca se realizará una representación escénica solemne con las actuaciones del propio Juan Ignacio Aranda y José Pablo López. Dicho montaje es la selección de escenas de cuatro obras de teatro que fueron muy importantes en la vida de Ignacio López Tarso.

La primera es “Moctezuma II” del reconocido dramaturgo y director mexicano Sergio Magaña porque es considerada la primera tragedia mexicana escrita y es la única puesta en escena que el actor realizó en tres épocas distintas: en 1956, en 1968 en las Olimpiadas Culturales y en 1972 con tres directores diametralmente distintos uno de otro, por lo que dicha obra fue fundamental en la vida del histrión.

La segunda es “Don Juan Tenorio” de José Zorrilla, de la cual solo presentan una escena y que es muy jocosa entre don Juan y don Luis Mejía, personajes a los que López Tarso personificó, siendo una de las primeras puestas en escena en las que trabajó profesionalmente. La tercera es “Edipo Rey” de Sófocles; dicha obra fue también de suma importancia para el actor y también para México, ya que fue la primera vez que se montó una tragedia griega con el extraordinario éxito que tuvo.

La cuarta es “Cyrano de Bergerac” de Edmond Rostand y en la que presentan una escena icónica entre el vizconde de Valvert y Cyrano; el maestro la representó en 1962 y fue la primera obra del Seguro Social que llegó a las 100 representaciones.

Durante cada escena presentan una galería fotográfica del maestro López Tarso.