3 botanas para disfrutar del Súper Tazón con poco presupuesto

El Súper Tazón es más que un partido; es el momento perfecto para reunir a amigos y familia, para pasar un rato agradable y comer delicioso. Si tienes un presupuesto ajustado, no te preocupes, aquí tienes cinco opciones de botanas fáciles de hacer para que disfrutes al máximo.

Además, los ingredientes los puedes encontrar en Bodega Aurrera a precio Morralla que van desde los $5, $10, $15, $20, $25, $30 y hasta $35 pesitos. Para que ahorres mucho más y eso no limite esta gran tarde de amigos.

Pepinos rellenos. Con esta receta puedes aprovechar ingredientes que ya tienes en casa y darle ese giro de sabor para pasar una gran tarde de amigos.

Ingredientes:

2 pepino

1 queso crema Aurrera

Sal con ajo Great Value

Pimienta Great Value

1 lata de atún en agua Aurrera

Preparación:

Parte el pepino a la mitad y retira las semillas. En un tazón coloca el queso crema, la sal con ajo, la pimienta y la lata de atún; mezcla todos los ingredientes. Agrega a cada mitad la mezcla. Ahora sí ¡A disfrutar!

Salchichas enchipotladas. Las salchichas siempre son una gran opción de botana y que a todos les gustan, pero con un sabor picosito y cremoso.

Ingredientes:

1 paquete de salchichas Aurrera

1 cucharadita de aceite Aurrera

1 queso crema Aurrera

1 cucharadita de mantequilla sin sal Aurrera

½ cebolla picada

1 lata de chile chipotle

1 cucharada de cátsup

Sal y pimienta al gusto

Queso manchego rallado

Preparación: corta las salchichas en rebanadas. En una sartén, derrite la mantequilla y agrega un poco de aceite. Sofríe la cebolla picada hasta que esté transparente. Mientras tanto, licúa el queso crema, la lata de chipotle, catsup, sal y pimienta al gusto. Agrega las salchichas a la sartén y dóralas por todos lados. Vierte la salsa de chipotle y cocina a fuego medio durante 5 minutos, revolviendo ocasionalmente. Espolvorea el queso manchego y cocina hasta que el queso se derrita por completo y sirve.

Jicaletas con gomitas. A las familias en México les encantan las botanas picosas y los chiles en polvo son la especialidad. Además, es una opción saludable para tus invitados.

Ingredientes:

1 jícama

Chile en polvo Aurrera

Chamoy

Gomitas Great Value

Palitos de madera reutilizables

Preparación: Pela la jícama y córtala en rodajas. Colócalas en agua fresca durante 10 minutos para que queden bien hidratadas. Luego, clava un palillo de madera en cada una y sumérgelas en un baño de chamoy. Para el toque final, espolvorea generosamente con chile en polvo y pega tus gomitas favoritas. ¡Una botana irresistible que te hará agua la boca!

En Bodega Aurrera encontrarás los ingredientes para tus botanas a precio Morralla, lo que te permitirá ahorrar y pasar una increíble tarde de fútbol americano.