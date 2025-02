Explorando el futuro de la tecnología de Luz No Visible: Encuesta revela su potencial y adopción global

Staff/RG

En el cambiante panorama de la seguridad, las tecnologías de luz no visible, como las imágenes térmicas, la detección de audio, el radar milimétrico y los sistemas de rayos X, están ganando cada vez más reconocimiento por su capacidad para complementar las cámaras de luz visible tradicionales. Estas tecnologías mejoran las capacidades de detección y monitoreo, especialmente en entornos difíciles.

Para explorar más a fondo la adopción de estas tecnologías avanzadas, asmag.com y Hikvision (UK) se unieron para realizar una encuesta que examina la implementación y el potencial total de cuatro tecnologías clave de luz no visible. Asmag.com encuestó a su base de datos de lectores profesionales de todas las regiones del mundo de la seguridad física del 30 de septiembre al 8 de octubre de 2024. Las invitaciones para participar en la encuesta en línea se compartieron en las redes sociales, en el sitio web de asmag.com y se enviaron por correo electrónico. Después de una revisión de las respuestas y la limpieza de los datos, se incluyó en el análisis a un total de 150 encuestados. Los principales hallazgos fueron las siguientes:

1.- Perspectivas positivas sobre la inversión futura: Cuando se les preguntó a los encuestados en qué tecnologías invertirán u ofrecerán en el futuro cercano, la mayoría (61%) mencionó la imagen térmica. A esto le siguieron la tecnología de radar milimétrico (48%), la tecnología de audio (45%) y la tecnología de rayos X (37%).

Esta tendencia indica una conciencia general y una buena disposición de los proveedores de soluciones para adoptar estas tecnologías para abordar las cambiantes solicitudes y demandas de los clientes. La termografía, que suele emplearse en la seguridad perimetral y la vigilancia nocturna, es la mejor opción debido a su capacidad para funcionar de manera eficaz en completa oscuridad o a través del humo y la niebla. La tecnología de radar y audio milimétricos también está ganando terreno para sus aplicaciones en áreas como la gestión del tráfico y el control de multitudes.

2.- Proyección optimista de crecimiento para tecnologías de luz no visible: Los encuestados se mostraron optimistas en general sobre el crecimiento de las tecnologías de luz no visible en la industria de la seguridad durante los próximos cinco años. El 92% de los encuestados espera un crecimiento moderado a significativo de la termografía, lo que destaca una vez más su uso generalizado y versatilidad. A esto le siguen las predicciones para las tecnologías de audio (76%), radar milimétrico (63%) y rayos X (57%).

Los datos sugieren un potencial de crecimiento particularmente fuerte para el radar milimétrico. Actualmente, el 29% de los encuestados ofrece esta tecnología, pero el 48% planea introducirla en el corto plazo, lo que indica una tendencia de crecimiento significativa. La tecnología de radar está encontrando cada vez más aplicaciones en sectores como el transporte, la atención médica y las ciudades inteligentes, donde se valora por su capacidad para detectar movimiento y rastrear objetos en todas las condiciones climáticas.

3.- Altos costos y complejidad: barreras clave para la adopción: A pesar de las perspectivas positivas, la encuesta identificó varias barreras para la adopción de tecnologías de percepción de luz no visible. El principal desafío es la alta inversión inicial, citada por el 69% de los encuestados. Otros desafíos importantes según los encuestados incluyen la complejidad técnica (49%), los costos de mantenimiento y soporte (41%) y el marco regulatorio/legal (37%).

Esto es comprensible, ya que estas tecnologías tienden a ser más caras que las soluciones de luz visible convencionales. Por ejemplo, las cámaras térmicas de alta gama pueden costar entre mil y 10 mil dólares, en comparación con las cámaras de 2 megapíxeles que generalmente cuestan solo entre 30 y 100 dólares. Las máquinas de rayos X son aún más costosas, con precios que comienzan alrededor de 50 mil dólares y alcanzan millones para sistemas avanzados, sin incluir los costos de instalación y mantenimiento.

Esto puede causar dudas entre los usuarios a la hora de elegir soluciones de luz no visible, y resalta la necesidad de que los fabricantes reduzcan los costos y simplifiquen la implementación para aumentar la adopción futura. Además, el cumplimiento normativo, en particular para los sistemas de rayos X, requiere certificaciones y el cumplimiento de pautas estrictas, lo que agrega otra capa de dificultad para los adoptantes.

4.- ROI y estudios de casos: factores clave para la adopción: Cuando se les preguntó sobre los factores que impulsarían la adopción en el futuro, el retorno de la inversión (ROI) y los estudios de casos/historias de éxito surgieron como los principales impulsores, cada uno de los cuales obtuvo el 59% de las respuestas. Dados los mayores costos asociados con las tecnologías de luz no visible, los usuarios finales necesitan un ROI claro para justificar la inversión. Demostrar la eficacia de estas tecnologías a través de estudios de casos también ayudará a generar confianza entre los compradores potenciales.

La demanda de los clientes (53%), los avances tecnológicos (51%) y las nuevas aplicaciones (47%) también se destacaron como factores importantes que influyen en la futura adopción de tecnologías de luz no visible.

5.- Aplicaciones emergentes e integración: Se pidió a los encuestados que comentaran sobre nuevas aplicaciones/casos de uso emergentes que creen que impulsarían la adopción de tecnologías de luz no visible en el futuro.

La integración con otros sistemas se mencionó con frecuencia como un factor clave de crecimiento, y los encuestados sugirieron que la integración de tecnologías de luz no visible no solo con cámaras de luz visible sino también entre sí puede optimizar los sistemas. Algunas de las respuestas fueron:

“La nueva tecnología es genial, pero lo importante es poder integrarla en el sistema: el coste de inversión no es mucho”.

“La integración de la tecnología de radar milimétrico con cámaras de detección térmica y de velocidad puede mejorar la eficiencia de la gestión del tráfico”.

“Integración con biometría y cámara”.

“Integración con otras tecnologías.”

“Sistema DAS que proporciona detección a lo largo de la ruta y al mismo tiempo habilita la infraestructura de comunicación”.

“Creo que el uso del audio en los sistemas de cámaras aumentará en el futuro”.

También se espera que la IA y la analítica avanzada desempeñen un papel crucial en el impulso de la adopción. Varios encuestados señalaron que las funciones impulsadas por IA, como la detección automática de eventos, son una característica importante. La integración de la IA para la detección de bordes de audio puede mejorar la supervisión al reconocer sonidos relacionados con amenazas o incidentes de seguridad. Algunas respuestas fueron:

“Mayor desarrollo de funcionalidades de IA y mayor enfoque en el manejo automático de eventos, sensores y cámaras, por ejemplo, transferencia automática entre cámaras y en la necesidad de conocimiento de los sensores”.

“Detección de bordes de audio con IA”

“IA aplicada al audio para monitorear todo tipo de eventos de seguridad y protección. Combinada con video para una mayor precisión de detección”.

“Tecnología e IA”.

“Imágenes de vídeo inteligentes basadas en IA”

“Detección de bordes de audio con IA”

“IA aplicada al audio para monitorizar todo tipo de eventos de seguridad y protección”.

Las aplicaciones de seguridad siguen siendo los principales casos de uso de estas tecnologías. Además de proteger perímetros, estas tecnologías se están implementando en áreas como la detección de materiales peligrosos y la automatización de fábricas. Su capacidad para detectar amenazas o monitorear entornos en condiciones en las que los sistemas de luz visible tradicionales fallan las hace invaluables en infraestructuras críticas y entornos de alto riesgo.

