Hermano de Jacobo Grinberg da continuidad a la teoría sintérgica

Platiqué estos días con un querido amigo, David Grinberg.

Sí, sí, el hermano de Jacobo Grinberg, el famoso neurofisiólogo y psicólogo mexicano, desaparecido desde diciembre de 1994.Quien se adentró al estudio del chamanismo, la conciencia, la parapsicología, las disciplinas orientales, la meditación y la telepatía.

David, catedrático de la Universidad Iberoamericana, especialista en innovación y creación de experiencias, comparte el legado de su hermano Jacobo a través de sus exitosos talleres enfocados en la alegría y el teatro cuántico.

Si hasta este momento respetable lector desconoce sobre el tema, le recomiendo darse una vuelta por Netflix y ver el documental “El secreto del Doctor Grinberg”.

Mientras eso ocurre, le diré brevemente que el documental es una producción de Polar Star Films.

Inicia, cuando en 1994 Grinberg, misteriosamente, desaparece, tras escribir más de 50 libros y realizar experimentos con los que afirmaba que cambiaría la perspectiva de la mente humana y el Universo, con telepatía, telequinesis y su teoría sintérgica, que lo habría puesto en la mira de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), a la que muchos atribuyen su repentina desaparición.

Imagine usted que es considerado el “Einstein de la conciencia”, llevando el estudio de la psicofisiología más allá de los límites de la ciencia tradicional con el fin de acercarse al potencial infinito del cerebro humano.

Serio y meticuloso, profesor en la UNAM y director de un moderno laboratorio, Grinberg investigó y experimentó hasta demostrar los primeros indicios de la telepatía.

En el documental aparece incluso el comandante Clemente Padilla, quien va explicando toda la carpeta de investigación del caso.

En palabras del director; “Esta historia me ha tenido atrapado por nueve años en los que, siguiendo las pistas de su desaparición, me he ido encontrando con un personaje extraordinario. Autor de más de 40 libros, que escondían en sus páginas un secreto que podría ayudar a cambiar nuestra visión del mundo. Poco a poco, fui entendiendo que quizás fuera la clave de su misteriosa desaparición”.

No estoy espoileando; es sólo para contextualizar un poco, pero todo perfectamente está en este documental que aún se encuentra en Netflix.

En la charla con David Grinberg, maestro en Artes Escénicas por el Instituto del Teatro de Barcelona y la Universidad Autónoma de Barcelona, a quien en varias ocasiones he tenido el gusto de entrevistar, me contaba que él transmite el legado de su hermano y de la teoría sintérgica a través del teatro cuántico, el cual lo ha llevado por Europa y América, “Mas allá del yo”, la cual es una conferencia con meditación y un taller de la alegría.

“Yo creo que el gran secreto de Jacobo Grinberg fue el haber tenido contacto con algo muy serio y muy estudiado, con diversas personas ligadas a la espiritualidad y al chamanismo, y a la meditación… Y después de haber aprendido todo eso de estas maravillosas personas con las que fue investigando, regresó al laboratorio a comprobar lo que él estaba viendo, lo que él estaba consiguiendo, lo que él estaba experimentando en el campo”.

Esto podría parecer un cuento de ciencia ficción, pero es una realidad.

“Si lo piensas mal, pues es una gran oportunidad para aplicar estos conocimientos para influir para mal en las personas o para distribuir para mal en el colectivo… A final de cuentas, creo que lo que Jacobo postula en cierto modo puede llegar a modificar la conducta de sociedades enteras y eso es tremendamente poderoso…”

¿Qué es la teoría sintérgica?

La teoría sintérgica es una teoría realmente muy avanzada y, en términos sencillos, habla de qué manera estamos interconectados unos con otros, de qué manera somos interdependientes.

Explica a detalle la manera en la cual la mente en cierto modo es no local; o sea, si muestra localizada únicamente en cada uno de nuestros cuerpos, sino que es compartida.

En los talleres que imparte trata de cultivar el amor en el interior de los participantes, ponerlo en el centro de la vida y así expandirlo al entorno; experimentar el círculo virtuoso de la meditación, la creación y la actuación. Aprender herramientas para estar mejor a través del cuerpo.

Actualmente, nadie sabe qué pasó con Jacobo Grinberg o dónde está, pero algunas teorías aseguran que está vivo en algún lugar secreto, trabajando en los mismos temas y teorías que comenzaron a interesarle desde que era un niño. David continúa su legado dándolo a conocer por el mundo y despertando conciencias.

Sus talleres y conferencias los puedes consultar en www.yosomos.com

