Zoe Saldaña reacciona a la polémica de Karla Sofía Gascón; “me entristece”

Excelsior

La actriz Zoe Saldaña, quien forma parte del elenco de Emilia Pérez, rompió el silencio respecto a la controversia en torno a Karla Sofía Gascón. La intérprete española ha estado en el centro de la discusión luego de que se viralizaran publicaciones en redes sociales con declaraciones que han causado indignación.

Entre los mensajes que salieron a la luz, algunos fechados en 2016, se encuentran comentarios dirigidos a diferentes grupos religiosos y opiniones sobre la muerte de George Floyd en 2020, además de críticas hacia La Academia.

Las reacciones en redes no tardaron en llegar, generando una conversación intensa sobre el impacto de estos mensajes en la carrera de Gascón, quien recientemente hizo historia al ser nominada a Mejor Actriz en los Globos de Oro y los Premios Oscar.

Durante una sesión de preguntas y respuestas en Londres, Zoe Saldaña compartió su opinión sobre la situación. De acuerdo con The Hollywood Reporter, la actriz manifestó su tristeza por lo ocurrido.

“Todavía estoy procesando todo lo que ha sucedido en los últimos días y estoy triste. Me pone muy triste porque no lo apoyo y no tolero ninguna retórica negativa hacia personas de ningún grupo”.