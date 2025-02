Ellas son las tres únicas mujeres que han ganado Mejor Álbum de Rap en Grammys

Excelsior

Doechii ganó el premio al Mejor Álbum de Rap en los Grammy 2024 por su mixtape debut Alligator Bites Never Heal, convirtiéndose en la tercera mujer en recibir el reconocimiento desde la creación de la categoría en 1989. Durante su discurso, la artista expresó su emoción, mencionó a Cardi B y Lauryn Hill, y tuvo su micrófono cortado por decir malas palabras.

La rapera de Tampa recibió el premio de manos de Cardi B, quien también ganó en esta categoría en 2019. En su discurso, Doechii se dirigió a las jóvenes negras que la veían, alentándolas a seguir sus sueños.

“Sé que hay alguna chica negra, tantas mujeres negras mirándome ahora mismo”, dijo. “Y quiero decirles que pueden hacerlo. Todo es posible. No permitan que nadie proyecte estereotipos sobre ustedes”.

Doechii se impuso a nominados como Common & Pete Rock (The Auditorium Vol. 1), Eminem (The Death Of Slim Shady), Future & Metro Boomin (We Don’t Trust You) y J. Cole (Might Delete Later). Su álbum fue impulsado por temas como Denial Is A River y Boom Bap, consolidándola como una de las voces más destacadas del rap actual.

Ellas son las otras mujeres en ganar Mejor Álbum de Rap

Lauryn Hill: La primera mujer en ganar Mejor Álbum de Rap (1999)

Lauryn Hill fue la primera mujer en ganar el Grammy a Mejor Álbum de Rap en 1999 con The Miseducation of Lauryn Hill. Aunque el álbum fusiona hip-hop, R&B y soul, su impacto en el rap y la cultura musical fue innegable, logrando que se convirtiera en el primer disco de una artista femenina en recibir el reconocimiento.

El álbum, que incluye temas como Doo Wop (That Thing) y Ex-Factor, abordó temas personales, políticos y sociales, definiendo una nueva era en la música. Hill no solo ganó en esta categoría, sino que se llevó cinco premios Grammy en la misma noche, marcando un récord en su momento para una artista femenina.

Cardi B: La segunda mujer en ganar Mejor Álbum de Rap (2019)

Cardi B se convirtió en la segunda mujer en recibir el Grammy a Mejor Álbum de Rap en 2019 por Invasion of Privacy. Su álbum debut incluyó éxitos como Bodak Yellow, I Like It y Be Careful, consolidándola como una de las artistas más influyentes del género.

En su discurso de aceptación, Cardi B agradeció a su equipo y familia, y mencionó el esfuerzo que puso en el disco. Su victoria marcó un momento clave en la industria, ya que ninguna mujer había ganado en la categoría desde Lauryn Hill.

La victoria de Doechii en 2024 rompe la brecha de 20 años entre los premios a Hill y Cardi B, sugiriendo un cambio en la representación femenina en el rap dentro de los Grammy.