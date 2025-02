Grammy 2025: Estos serán los artistas que tendrán una participación en vivo

PUBLIMETRO

Un espectáculo con gran variedad musical

La edición número 67 de los premios Grammy está lista para sorprender a la audiencia con una alineación de artistas que destacan en la industria musical actual.

Como cada año, la ceremonia contará con presentaciones en vivo y momentos inolvidables que celebrarán el talento de intérpretes consolidados y nuevas voces emergentes.

Uno de los nombres más esperados es Billie Eilish, quien irrumpió en la escena en 2019 con su primer álbum y desde entonces ha construido una carrera sólida con tres producciones discográficas.

Su impacto en la música sigue creciendo, y su presentación promete ser uno de los momentos más destacados de la gala.

Chappell Roan, una artista que inició su camino en YouTube, ha captado la atención con su autenticidad y estilo. Su ascenso en la industria ha sido notable, y su presencia en los Grammy marca un hito en su trayectoria.

Sabrina Carpenter, conocida por su versatilidad en el mundo del entretenimiento, también subirá al escenario con una presentación que ha generado gran expectativa entre sus seguidores.

Desde el Reino Unido, RAYE se suma al evento tras el lanzamiento de su primer álbum en 2023, el cual le ha permitido proyectarse a nivel internacional y consolidarse como una de las voces más interesantes del momento.

Benson Boone, quien inició su carrera en concursos de talento, recientemente debutó con su primer álbum en 2024. Su inclusión en la lista de presentaciones de los Grammy confirma su ascenso en la industria.

Otro nombre que destaca es Teddy Swims, artista con cuatro producciones musicales en su trayectoria. Su más reciente trabajo, I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2), lanzado el 24 de enero, ha sido recibido con gran entusiasmo por el público.

Shakira y la representación latina

Uno de los momentos más esperados será la presentación de Shakira, quien representará a la música latina en esta edición. Con más de 15 álbumes en su carrera, la colombiana sigue siendo una de las artistas más influyentes del mundo y la única exponente de la región en esta ceremonia.

Desde el Reino Unido, Charli XCX se suma a la lista de artistas confirmados. Con 12 álbumes en su carrera, ha logrado un gran impacto con su estilo innovador y su constante evolución dentro del pop.

Finalmente, Doechii, quien ha llevado su estilo único al rap y ha crecido en la industria con propuestas frescas, tendrá una participación especial en los Grammy 2025, consolidando su posición en la escena musical.