Recomendaciones contra intoxicación por monóxido de carbón

-El monóxido de carbono es un gas incoloro, sin olor, sin sabor y no irritante que afecta directamente a la salud

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- El gobierno de Alejandro Armenta, a través de la Secretaría de Salud, emite las siguientes recomendaciones para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono en esta temporada invernal, con el objetivo de prevenir daños a la salud provocados por este gas.

Los principales artefactos emisores de monóxido de carbono son estufas, generadores de electricidad, calderas, calentadores, parrillas, vehículos y chimeneas, por lo que se recomienda que estén instalados y ventilados adecuadamente, además de recibir un mantenimiento rutinario para evitar fugas.

Por esta razón, la indicación es no usar estufas de propano en espacios cerrados, no dejar el motor del automóvil encendido por tiempo prolongado en el garaje, no fumar en espacios cerrados.

Adicionalmente, se invita a mantener el hogar siempre ventilado, sacar braseros de casa antes de dormir, no calentar las habitaciones con el horno u hornillas de la cocina y revisar periódicamente las instalaciones de gas.