Con ciclo de conferencias, en la BUAP rinden homenaje a la doctora Beatriz Baca

Por su contribución a la Microbiología y a la formación de científicos, la Rectora reconoce su labor

Desde Puebla

Por su gran legado a la BUAP y a la Microbiología, el Instituto de Ciencias (ICUAP) celebró un ciclo de conferencias en homenaje a la trayectoria académica de la doctora Beatriz Eugenia Baca, que fue inaugurado por la Rectora María Lilia Cedillo Ramírez, quien agradeció su contribución a la formación de cientos de estudiantes, así como su aporte científico.

“Gracias por todo el legado que deja, no sólo entre los que fueron sus incontables alumnos, sino en muchos de nosotros que aprendimos de su ejemplo y tratamos de seguir el rigor científico que siempre la caracterizó, además de esa rectitud en su forma de ser y pensar. Se va, dejando lo mejor de usted en cada acción, en cada clase y en cada seminario que participó”, subrayó.

Este ciclo de conferencias se celebra del 9 al 11 de diciembre en el auditorio del edificio de Posgrado del Centro de Investigaciones en Ciencias Microbiológicas, del ICUAP, cuyos temas versan sobre la relación de microorganismos y plantas, la Biotecnología, las ciencias químicas y la Microbiología, entre otros.

47 años de formar a científicos y docentes

La doctora Beatriz Eugenia Baca estudió la carrera de Químico Farmacéutico Biólogo, en la Facultad de Química de la UNAM; posteriormente la Maestría y el Doctorado en Ciencias en la Universidad de París VII, en la Facultad de Ciencias, en Francia, donde se especializó en Bioquímica Microbiana.

Durante 47 años ejerció como docente e investigadora de la BUAP, impartiendo materias como Genética Microbiana en el Centro de Investigaciones en Ciencias Microbiológicas, de donde es fundadora. Ha contribuido a la formación de numerosas generaciones de profesionistas, muchos de ellos actuales profesores investigadores de prestigio.

“Ingresé como docente a la BUAP en 1976, adscrita al ICUAP, me asignaron clases en la Facultad de Medicina. En ese momento logramos conformar un pequeño grupo de investigación de 10 alumnas de la entonces Escuela de Ciencias Químicas, con quienes hicimos trabajo en Bacteriología Médica con apoyo del Hospital Universitario, que nos dotaba de las muestras”, recordó.

“Comencé investigando el tema de la resistencia a los antibióticos, de hecho, existen las tesis de aquellas entusiastas estudiantes de Ciencias Químicas. Posteriormente, creamos lo que se llamó el Departamento de Investigaciones Biomédicas, a donde se integraron los doctores en Fisiología Björn Holmgren y Ruth Urbá; así como Jesús Caballero, especialista en Microbiología de Suelo y el doctor Arquímedes Morales Carraza”.

Como grupo de investigación, les fue asignado un laboratorio en el antiguo Hospital de Psiquiatría del HUP: “En esas tardes lluviosas, en las que no podíamos salir porque se inundaba todo, el doctor Jesús Caballero me platicó sobre una bacteria que se asocia con las plantas y produce efectos benéficos, eso me entusiasmó de inmediato y desde entonces me dediqué a estudiar la interacción bacteria Azospirillum-planta (trigo, maíz, etcétera), porque son cultivos a los que este microorganismo les permite producir más granos”, detalló.

Su amor a la ciencia nació desde que era niña, pues reconoce la influencia que tuvieron sus padres, quienes fueron docentes en la UNAM, en el área de Matemáticas: “En este país, la institución más noble es la universitaria. En mi caso, la BUAP me dio la posibilidad de trabajar, de educar a mis hijos y de salir adelante, eso lo agradezco muchísimo. Siempre he dicho que soy puma de nacimiento, pero loba por adopción y convicción. He laborado durante casi 48 años, pero creo que mi cuerpo ya me pide cerrar este ciclo, pero con grandes satisfacciones”.

En este homenaje también estuvieron presentes Jorge Rigoberto Juárez Posadas, director del Instituto de Ciencias (ICUAP); Ygnacio Martínez Laguna, vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado; y José Antonio Munive Hernández, coordinador del posgrado en Microbiología.