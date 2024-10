Vivir con psoriasis, un desafío para los pacientes

Staff/RG

Se estima que 60 millones de personas en el mundo viven con psoriasis, una enfermedad crónica e incurable[ii], que puede afectar la piel, las uñas y las articulaciones

Su visibilidad y la idea de que es contagiosa provoca discriminación, afectando a las personas física y psicológicamente[ii]. Por ello, tienen más riesgo de sufrir depresión, ansiedad y tendencias suicidas.

Expertos hacen un llamado en el marco del Día Mundial de la Psoriasis (29 de octubre) para crear conciencia sobre esta enfermedad, defender los derechos de las personas afectadas y mejorar el acceso a la atención médica de calidad

Piel seca y agrietada que genera comezón y, en ocasiones, sangra, engrosamiento delas uñas, y aparición de lesiones rojas, gruesas y con escamas de color blanco plateado que causan incomodidad, sensación de rascarse y dolor, pueden ser síntomas de psoriasis, una afección cutánea crónica e incurable, que se estima afecta a 60 millones de personas en el mundo. En México, son cerca de 2.5 millones de mexicanos en edad productiva los que la padecen, de los cuales entre 25 y 30% cursan con un cuadro clínico de moderado a severo.

El Dr. Carlos Francisco Pérez Beltrán, Asesor Científico de Inmunología de Bristol Myers Squibb México, indicó que “la psoriasis va más allá de la piel”. Se trata, dijo, de una condición que suele desarrollarse a cualquier edad y aparecer por vez primera en la adultez temprana[x]. Además de lidiar con la sintomatología, los afectados también pueden tener comorbilidades como artritis, problemas cardiovasculares, síndrome metabólico y diabetes[ii], lo que impacta negativamente en su calidad de vida[xi] y provoca una gran carga física, emocional, social y económica.

Asimismo, reveló que muchas personas sufren de manera innecesaria debido a un diagnóstico incorrecto o retrasado, tratamientos inadecuados y acceso insuficiente a la atención[xii]. “Vivir con psoriasis es un desafío para los pacientes y sus familias. Por ello, en el marco del Día Mundial de la Psoriasis, que se conmemora cada 29 de octubre, se busca crear conciencia sobre esta enfermedad para eliminar el estigma y la discriminación, defender los derechos de las personas afectadas y mejorar el acceso a la atención médica de calidad”.

Comentó que la vida de las personas se vuelve especialmente difícil cuando la psoriasis está presente en zonas muy visibles de la piel, como la cara y las manos, pues, a veces, también repercute en la capacidad de llevar actividades cotidianas o laborales, por lo que requieren guantes u otro equipo de protección.“Si bien no es contagiosa[xiii], con frecuencia los afectados son excluidos de los entornos sociales. Esto resulta psicológicamente devastador para ellos; provoca vergüenza, falta de autoestima y los lleva a experimentar soledad, aislamiento y frustración De hecho, tienen más riesgo de depresión, ansiedad y tendencias suicidas ”.

La psoriasis es un padecimiento inflamatorio inmunomediado, término que hace referencia a alteraciones del sistema inmunológico[xiv]. En él, un tipo de células del sistema inmune, los linfocitos T, se activan indebidamente y liberan sustancias inflamatorias que producen un crecimiento acelerado de las células de la epidermis: los queratinocitos, los cuales se acumulan en forma de placas rojas con escamas y, explicó la Dra. Lorena Estrada Aguilar, dermato-oncóloga del Hospital Trinidad.

Expuso que existen varios tipos de psoriasis, siendo la más común la psoriasis en placa, presente entre 80%-90% de los casos. Se caracteriza por producir manchas secas y elevadas en la piel (placas) que suelen aparecer en codos, rodillas, región lumbar o cuero cabelludo, pero también en otras partes del cuerpo como palmas de las manos, uñas, plantas de los pies y genitales.

Expuso que existe una predisposición genética, por lo que un tercio de los pacientes tiene familiares directos que la padecen. También muchas personas con predisposición pueden no tener síntomas durante años hasta que la psoriasis se activa por desencadenantes como infecciones, tabaquismo, consumo excesivo de alcohol y ciertos medicamentos12, quemaduras solares o estrés2.

“La psoriasis es difícil de diagnosticar porque puede lucir como otras enfermedades de la piel. A veces, los síntomas son cíclicos, con brotes que duran algunas semanas o meses, seguidos de momentos en los que hay mejoría; es decir, entran en remisión. Por eso, su tratamiento debe ser personalizado y de por vida”.

Como aún no existe cura, indicó que por lo general el tratamiento se enfoca en controlar los síntomas[iv] y dependerá, entre otros factores, de la gravedad de la psoriasis, comorbilidades y necesidades del paciente. Estos pueden incluir fototerapia (exposición de la piel a cantidades controladas de luz natural o artificial), terapia tópica (ungüentos, cremas, champús) y medicamentos orales o inyectables (sistémicos).

Sin embargo, “actualmente la falta de adherencia, la interrupción y la insatisfacción con el tratamiento son algunos de los retos a los que nos enfrentamos, de ahí la urgencia de contar con más opciones que atiendan las necesidades no cubiertas de los pacientes”, agregó la también profesora dela Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En ese sentido, destacó que en otros países ya hay avances significativos para la psoriasis en placas de moderada a grave en adultos candidatos a fototerapia o terapia sistémica.“Existe un medicamento que bloquea de forma selectiva la actividad implicada en el proceso de inflamación, lo que reduce los signos y síntomas asociados. Además, al ser oral, mejora la calidad de vida[xviii]”. Hizo hincapié en que estas soluciones aún no están disponibles en México, pero su llegada podría ofrecer nuevas esperanzas a los pacientes.

Por su parte, la señora Lucila Careaga de Castro, directora de la Asociación de Pacientes Autoinmunes con Procesos Inflamatorios, PAU, A.C., enfatizó que la atención de la psoriasis no sólo requiere tratar las lesiones cutáneas, sino también identificar y gestionar las comorbilidades existentes o que pueden desarrollarse. “Los dermatólogos, que se especializan en afecciones de la piel, el cabello y las uñas[vi], son los indicados para dar un diagnóstico y tratamiento correctos. Los pacientes también deberán ser vistos por un equipo multidisciplinario de expertos como reumatólogos, internistas o cardiólogos, para atenderlos de manera integral”.

“Desafortunadamente, muchas personas llegan a PAU desesperadas y con complicaciones porque no logran un control persistente. Esto altera su dinámica en el hogar, trabajo, con amigos y pareja; no pueden dormir, su intimidad sexual se ve mermada y, en general, no llevan una vida plena. Sin duda, el abordaje psicológico se vuelve tan necesario como el apoyo familiar y de los grupos de pacientes”.

Añadió que, en ese sentido, el primer paso es conocer y comprender la psoriasis para manejarla y convivir con ella. “El autocuidado es otra de las maneras para afrontar la situación. Llevar un estilo de vida saludable, mantener la piel hidratada y limpia, ir a sus consultas, no automedicarse y seguir el tratamiento indicado por su médico”.

Finalmente, los expertos destacaron que el Día Mundial de la Psoriasis es una oportunidad para que la población mexicana genere conciencia, comprenda mejor cómo es vivir con la enfermedad y se solidarice con quienes diariamente lidian con esta condición.