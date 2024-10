Feratum Film Festival celebra su 13ª edición con una programación espeluznante

Staff/RG

FERATUM FEST celebra su 13.ª edición homenajeando a clásicos del cine: slasher: 50 años de masacre en Texas, Viernes 13 y la mexicana, Trampa infernal, filmada en Tlalpujahua, celebra 25 años.

Estación Wadley, Ecos del tiempo, premiere mundial, será la película que inaugurará la 13.ª edición de FERATUM

“Cuento de pescadores” de Edgar Nito será la película de clausura.

Premiere en México de las cintas: V/H/S/Beyond, Krazy House, Night Silence, Mi bestia.

Pátzcuaro, Michoacán, se convierte en el epicentro del cine fantástico internacional

Feratum ofrecerá gratuitamente talleres y conferencias con destacados profesionales del cine y de la industria para fortalecer en especial el estado de Michoacán.

El reconocido productor de Roma, Nicolás Celis, ofrecerá una master class de producción de cine fantástico.

El Festival Internacional de Cine Fantástico, FERATUM, presenta los detalles de su 13ª edición, que se realizará del 7 al 10 de noviembre de 2024 en el Pueblo Mágico de Pátzcuaro, consolidándose como uno de los principales festivales de cine de género en América Latina, celebra este año con una temática centrada en los psicópatas y asesinos seriales que han dejado una huella en el cine de horror.

En conferencia de prensa celebrada en la Cineteca Nacional, Miguel Ángel Marín, director y fundador de FERATUM, anunció su compromiso con la promoción, exhibición y apoyo a los cineastas noveles y consagrados del género de terror y fantasía en especial a los mexicanos, por ello la película que inaugura el festival será Estacion Wadley dirigida por Héctor Martínez y producida por Michael de la Canal;”Nos enorgullece presentar el estreno mundial de ESTACIÓN WADLEY, ECOS DEL TIEMPO, un largometraje que mezcla ingeniosamente el viaje en el tiempo, la fantasía y el realismo mágico en un pueblo minero, y cuenta con un elenco destacado que incluye a Pablo Cruz-Guerrero, Roberto Sosa, María de la Fuente, Ramón Medina, Miguel Pizarro, María José Brunet y Mario Iván Martínez; comento Miguel Ángel Marín.

Desde su creación en 2012, el festival ha apoyado la carrera de más de 1,200 realizadores y a una gran comunidad cinematográfica internacional, principalmente de México y Latinoamérica, ha logrado darle importancia al cine de género que hace más de una década estaba relegado, apostando así a nuevas visiones y talentos emergentes que se han convertido en referentes del cine de género.

Feratum celebra 13 años homenajeando películas icónicas de terror y slasher con funciones especiales destacando la presentación de Viernes 13 (1980), dirigida por Sean S. Cunningham, que marcó una generación de espectadores y estableció el arquetipo de asesinos enmascarados en escenarios de campamento, convirtiéndose en un referente del género. Además, este año rendimos tributo con una proyección y fiesta temática para celebrar el 50 aniversario de La Masacre de Texas (1974), de Tobe Hooper, una de las películas de horror más influyentes de todos los tiempos, que revolucionó el género con su tono visceral y su realismo perturbador, inspirando a numerosos cineastas posteriores. Por último, proyectaremos, dando un guiño especial al lugar de origen de este festival, también celebraremos los 25 años de Trampa Infernal (1999), una película de culto del cine mexicano, filmada en las enigmáticas locaciones de Tlalpujahua, Michoacán. Este aniversario es la oportunidad perfecta para disfrutar de esta obra única, recordando el papel que Tlalpujahua ha tenido en la historia del cine de terror y como la sede fundacional de Feratum.

Por su parte, Naoura Broquet Directora de programación Feratum dio a conocer la programación y películas en competencia, ofreciendo una destacada selección de cine fantástico internacional, con propuestas diversas y originales diseñadas para todos los amantes del género con una selección de 83 títulos nacionales e internacionales, entre ellos, participan 64 cortometrajes, así como 19 largometrajes mexicanos e iberoamericanos. La programación incluye producciones de Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Polonia y Austria, que acercan a la audiencia a una experiencia multicultural y única en el género.

Sección Alucarda – Competencia Mexicana de Largometraje de Ficción

Estación Wadley – Héctor Martínez (2023): PREMIER MUNDIAL Un drama sobrenatural sobre un joven que hereda minas y se enfrenta a su pasado familiar.

Fragmentos de Olvido – Rubén Villa (2024): Un terapeuta implanta recuerdos para salvar a su esposa, desatando consecuencias imprevistas.

Jíkuri. Viaje al País de los Tarahumaras – Federico Cecchetti (2024): Un corredor tarahumara vive una transformación tras conocer a un poeta.

No Nos Moverán – Pierre Saint Martin Castellanos(2024) : Una abogada busca justicia contra un militar que asesinó a su hermano.

Poseída (The Containment) – Jack y Yossy Zagha Kababie (2024):PREMIER LATAM La posesión de una niña lleva a su madre a buscar ayuda en una monja.

Un Cuento de Pescadores – Edgar Nito (2024): Una leyenda sobre el mal que acecha en un lago y que amenaza a los pescadores.

Sección Iberoamérica Fantástica – Competencia Iberoamericana de Largometraje de Ficción 1978 – Nicolás y Luciano Onetti: (Argentina / Nueva Zelanda, 2024) Un grupo de jóvenes se enfrenta a un culto siniestro en un centro de detención en Argentina.

Al Impenetrable – Sonia Bertotti: (Argentina, 2023)Tres jóvenes descubren oscuros secretos en una comunidad Qom desaparecida.

Chuzalongo – Diego Ortuño:(Ecuador, Perú, España, Canadá, 2024) considerada a los Premios Goya, En un poblado andino, un niño especial cambia el destino de los cultivos y de la comunidad.

Mi Bestia – Camila Beltrán: (Colombia, 2024)Una adolescente en Bogotá teme transformarse en la “bestia” durante un eclipse lunar. PREMIER MEXICO

Shit Happens and Miracles Too – Máncel Martínez: (Colombia, 2024) PREMIER LATAM: Una historia apocalíptica de amor y venganza en Fury Town.

Sección Confines – Competencia Internacional de Largometraje de Ficción V/H/S/Beyond – Varios Directores: (USA, 2024) PREMIER MÉXICO: Una antología de horror y ciencia ficción donde mundos peligrosos se despliegan.

Animale – Emma Benestan: (Francia, 2024) PREMIER LATAM:Una joven desafía las tradiciones de la Camarga y los rumores de una bestia suelta.

Krazy House – Flip van der Kuil y Steffen Haars: (PAÍSES BAJOS, 2024) PREMIER MÉXICO: Una comedia salvaje sobre criminales rusos en una idílica sitcom familiar.

Night Silence – Bartosz M. Kowalski:(Polonia, 2024) PREMIER LATAM: Un anciano descubre un teatro abandonado que lo lleva a un mundo paralelo.

Planète B – Aude Léa Rapin:(Francia, 2024) PREMIER LATAM En 2039, activistas desaparecen y despiertan en un misterioso Planeta B.

Para conocer toda la programación de este año, fichas técnicas, cartel y sinopsis accede a www.www.feratumfilmfest.com

En esta edición, contaremos con un distinguido jurado compuesto por expertos que evaluarán las diferentes secciones competitivas del festival, quienes aportarán su visión crítica a las obras presentadas. En la Competencia de Largometraje Mexicano, sección Alucarda y Largometraje Iberoamericano de la Sección Iberoamérica Fantástica, el jurado está conformado por Irving Torres, Iván Lowenberg y Marco Antonio Salgado. En la Competencia de Cortometraje Mexicano de la Sección Alucarda, se cuenta con la experiencia de Rodrigo Hernández Cruz y Ricardo Portillo. Para la Competencia de Largometraje Internacional de la Sección Confines, los encargados de evaluar las obras son Fernando Montes de Oca e Isaac Basulto, mientras que en la Competencia de Cortometraje Internacional de la misma sección participan Mauricio Matamoros Durán y Fernando Gutiérrez Lara, en el jurado de Cortometraje de Animación, destacan Ulises Guzmán y Lily Gutiérrez, y, finalmente, la competencia de Guion de Cortometraje en Plataforma en Corto está a cargo de José Luis Rojas, Ricardo Portillo, Andrés Santiso y Abia Castillo.

ACTIVIDADES GRATUITAS

Este año Feratum llega cargado de actividades de formación apostando para el desarrollo de la industria cinematográfica del estado de Michoacán, para ello el festival tiene preparado varios talleres, conferencias y máster clases con profesionales de la industria, como plato fuerte el productor Nicolás Celis ofrecerá una master class sobre producción de cine fantástico, dentro de su filmografía encontramos varios títulos del género como: La región salvaje, Brujas, somos lo que hay, además de la aclamada Roma y la recién ganadora de Cannes Emilia Pérez.

En esta edición, Feratum llega con una oferta sólida de actividades formativas, apostando por el desarrollo de la industria cinematográfica en Michoacán. El festival ha preparado una serie de talleres, conferencias y clases magistrales gratuitas a cargo de reconocidos profesionales del sector. Como plato fuerte, el productor Nicolás Celis ofrecerá una master class sobre producción de cine fantástico. Entre sus destacados trabajos en el género se encuentran La región salvaje, Brujas y Somos lo que hay, además de su participación en la aclamada Roma y la reciente ganadora en Cannes, Emilia Pérez.

La lista completa de actividades que se llevarán a cabo durante el festival, incluyen:

Masterclass: Crear Mundos Imaginarios: Producción de Cine Fantástico- impartido por: Nicolás Celis, productor de cine.

Taller de Pitching: ¿Cómo vendo mi película?- impartido por: Pato Saiz, guionista y productor de cine.

Guion de Cortometraje Terror – impartido por: Sandra Becerril y Henry Bedwell, guionistas de cine.

Taller de creación de prostéticos y sangre falsa – impartido por el maestro Alfredo García, maquillista y director de efectos especiales.

Taller Infantil: Inteligencia Artificial en el Cine – impartido por: Harumy Villarreal y Ulises Guzmán, productora y diseñadora VFX.

Taller Infantil de Apreciación Cinematográfica – impartido por: Lily Gutiérrez, gestora cultural.

Masterclass: Distribución de Cine independiente – impartido por: Fernando Montes de Oca, distribuidor de cine.

Masterclass: El canibalismo como una de las bellas artes, 50 años de Masacre en Texas- imparte Mauricio Matamoros Durán

Masterclass: Canacine, la industria de cine en México, imparte Tabata Vilar, directora de Canacine México.

Panel: comisiones de filmaciones Morelia y Michoacán, aliados para hacer tu película, ponentes: Luis Fernando Gutiérrez, director de la comisión de filmaciones de Michoacán, Sandra Agullera, delegada de la comisión de filmaciones de Morelia.

Mesa: Desarrollo de proyectos de género, alianzas y mercados – Miguel Ángel Marín, director de feratum, Patricio Saiz, guionista, Sandra Becerril, Guionista, Isaac Basulto, productor.

Para inscribirse a estas actividades gratuitas y con cupo limitado, los interesados deben hacerlos a través de esta página www.feratumfilmfest.com/formacion-2024/

LA TRADICIONAL MARCHA DE LAS BESTIAS

Como cada año se invita al público en general a participar con sus mejores maquillajes y disfraces a La tradicional “Marcha de las Bestias” que se realizará el 8 de noviembre a las 18:00 horas, teniendo como punto de partida la Explanada del Centro Cultural del Ex Convento Jesuita para recorrer varias calles del centro de Pátzcuaro y finalizar a la Plaza Don Vasco. Este es uno de los eventos más esperados e impactantes de Feratum. Este desfile de criaturas fantásticas y monstruos aterradores toma las calles de Pátzcuaro, creando una atmósfera de terror y misterio. Se trata de un carnaval nocturno donde seres mitológicos y personajes icónicos del cine de terror interactúan con el público, sumergiéndolo en una experiencia inmersiva y oscura. Al terminar se premiará a los 3 mejores caracterizaciones.

Pátzcuaro se convierte en el epicentro del cine fantástico internacional

En el marco de su 13ª edición, Feratum convierte a Pátzcuaro en el epicentro del cine fantástico internacional. Este pintoresco y místico pueblo mágico, con su rica historia y tradiciones, recibe a cineastas, actores y fanáticos del género, consolidándose como un escenario ideal para la expresión de lo sobrenatural y lo enigmático. La magia de Pátzcuaro y el espíritu de Feratum se entrelazan, haciendo de esta edición un referente para la industria y para quienes buscan sumergirse en la atmósfera única del cine fantástico.

En la conferencia de prensa de Feratum, contamos con la presencia del director Edgar Nito y parte del equipo de Un cuento de pescadores, incluyendo al productor Dr. Eguiluz y los actores Mercedes Hernández, José Antonio Becerril y Daniela Momo. Esta película de horror folk explora la leyenda purépecha de La Miringua, un espíritu asociado con el lago de Pátzcuaro que atrae y arrastra a los pescadores hacia las profundidades en castigo por sus pecados. Al desarrollarse en gran parte en la zona lacustre de Michoacán, el equipo expresó su emoción de presentarla en esta región, donde la comunidad local podrá disfrutarla como parte de las raíces culturales que inspiraron su trama.

Además, nos complace anunciar que Un cuento de pescadores será la película de clausura del festival, cerrando esta 13ª edición con una historia que mezcla misticismo y elementos oscuros del folclore mexicano, logrando una conexión especial con el público local y la atmósfera de Pátzcuaro

También estuvieron presentes el productor Michel de la Canal productor de Estacion Wadley quien comento “Participar en Feratum con Estación Wadley es una oportunidad especial para compartir una historia que explora lo sobrenatural y lo emocional en un escenario tan simbólico como Pátzcuaro. Feratum es el lugar ideal para conectar con una audiencia que valora el cine fantástico y el misterio que encierran nuestras propias historias.”

Y por su parte Fernando Montes de Oca Productor Fragmentos del tiempo, “Presentar Fragmentos del tiempo en Feratum es un honor, especialmente en un lugar como Pátzcuaro, donde lo fantástico y lo cultural convergen de una manera tan profunda. Este festival nos permite compartir nuestra visión sobre la memoria y el misterio, temas que se vuelven aún más impactantes en un espacio con tanta historia y misticismo.”

El Festival Internacional de Cine Fantástico FERATUM agradece profundamente a todas las instituciones y colaboradores que han sido clave en la realización de su 13ª edición. En especial al apoyo del Gobierno de Michoacán y la Secretaría de Turismo, dirigida por Roberto Monroy, así como de la Secretaría de Cultura de Michoacán Tamara Sosa Alanís, así como al Ayuntamiento de Pátzcuaro y a su Presidente Municipal, el ingeniero Julio Arreola Vázquez, y a la Secretaría de Cultura Federal por su compromiso en hacer de este evento una realidad.

Asimismo, se destaca la colaboración de Hoteleros de la región de Pátzcuaro (HOTERPAC) y a su presidente Arturo Pimentel, la Asociación de Hoteleros de Michoacán (AHMEMAC), así como del Fideicomiso para la Promoción Turística de Michoacán y el Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita.

El festival también agradece a sus patrocinadores, quienes han apoyado la logística y la experiencia del público: Autobuses Autovías La Línea , Hotel, Posada San Rafael, Hotel Mansión Iturbe, Hotel Casa Leal, El Patio, Cocina Local, Ghoulisg, Retrobyte, Roma Sport, La Octava bar Pátzcuaro y Diablo Panzón Food Company, entre otros.

También agradecemos el apoyo de los patrocinadores de la Plataforma en Corto, quienes hacen posible el reconocimiento y desarrollo del talento emergente en la industria cinematográfica. Este año, el premio en equipo de filmación es patrocinado por CTT EXP Rentals, mientras que el premio en efectos digitales cuenta con el respaldo de Retrobyte México. La premiación de catering es posible gracias a la colaboración de Diablo Panzón Food Company, y el premio al diseño sonoro es patrocinado por Arcella Academy. Cada uno de estos aportes refuerza el compromiso del festival y sus aliados con el impulso a nuevas voces en el cine.

“Los invitamos a vivir la magia de Feratum 2024 en el encantador Pueblo Mágico de Pátzcuaro. Serán cuatro días inolvidables, lleno de lo mejor del cine fantástico y de terror, que estarán llena de actividades para todo público como: La alfombra roja inaugural de la película Estación Wadley, las ceremonias serán conducidas por el periodista y crítico de cine Rolando Martínez. Contaremos con la presencia de actores, actrices, realizadores y otros invitados especiales que compartirán su talento y pasión por el cine fantástico. Además, del 15 al 17 de noviembre, presentaremos una selección de lo mejor de esta edición en la Cineteca de las Artes en la Ciudad de México, para aquellos que deseen vivir esta experiencia única en la capital.”, afirmó Miguel Ángel Marín, director del festival.

Adquiere el FERATUM PASS que te brinda acceso a todos los eventos, incluyendo proyecciones, actividades, fiestas y eventos especiales en Pátzcuaro, Michoacán y tener acceso preferencial en sedes. Está disponible en dos modalidades y puedes adquirirlo en www.feratum-film-fest-2024.boletia.com/

Para obtener más información sobre la programación, actividades y registro, visita el sitio oficial: www.feratumfilmfest.com y sus redes sociales Ig:FeratumFest FB:FeratumFilmFestival Tw:FeratumFest