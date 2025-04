El turismo, alternativa de desarrollo y crecimiento para Puebla

Por Oscar Sánchez Jiménez

El estado de Puebla no es ajeno a los acontecimiento mundiales y nacionales, que inciden en el crecimiento y desarrollo económico, como puede ser la inversión pública y privada, que son fuentes generadoras de empleos.

México, es un país preferido por el turismo internacional generador de divisas, según el Instituto Nacional de Estadística,Geografía e informática (Inegi) y el Banco de México, en el 2024, el turismo generó alrededor de 33 mil millones de dólares, mismos que su pudo haber reflejado en el empleos y desarrollo regional.

Como alternativa, vemos que la “industria sin chimenea”, es decir, el turismo, puede ser solución en el corto y largo plazo a los problemas de empleo que enfrenté hoy México y transversalmente ayudar a evitar la concentración de la población en ciudades importantes y Puebla no es la excepción.

Por lo anterior, es importante saber ¿qué se está haciendo en Puebla con el turismo, tanto nacional como internacional?, por que hablar de Puebla es hablar de historia, cultura,clima, religión, gastronomía, zonas prehispánicas, museos etc., ¡tiene con que competir a nivel nacional e internacional!.

Por citar algunos datos del Observador de Puebla, de enero a octubre su estadía del turista en el estado fue en promedio de 1.83, es decir, solo pernotaron una noche!, éste daño nos indica que ¡seguimos siendo un estado de paso!, y según el periódico el economista con fecha del 11 de noviembre de 2024, la exsecretaria de turismo Martha Ornelas, señaló que el estado de Puebla generó una derrama económica más meno de 900 millones de dólares, lo que representa el 2.7 por ciento del total nacional que fue 33 mil millones de dólares.

Continuando con los datos del Observatorio Turístico, del 100 por ciento de los turistas, el 77 por ciento son nacionales y el 23 extranjeros.

Otro dato no menos importante, nos dice que el 40 por ciento se entero del estado de Puebla y su oferta turistica por redes sociales.

Así como un 73.8 por ciento viene al estado a descansar o por placer, otro dato que no es de extrañarse, es que el 54 por ciento prefieren comprar los dulce típicos, lo que más les satisface es la arquitectura de la ciudad y un 90 por ciento recomendaría a la ciudad de Puebla como destino turístico

Es de preocuparse que Puebla solo generó en el 2024, por concepto de turismo 900 millones de dólares aún cuando el centro histórico es patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO.

Por lo anterior, se debe de pasar del discurso retórico a los hechos, de la foto a la acción, del conocimiento sensorial al causal, donde están fallando quienes toman decisiones en esa materia – no mentir, no engañar, no traicionar y no robar-, el omitir, aún cuando es de conocimiento me parece lo más grave.

No dudo, que se están diseñando estrategias para revertir algunos porcentajes señalados, tampoco dudo de los programas del gobierno Federal, estatal y municipal para rebasar los 900 millones de dólares que registró en el 2024.

En lo que si, se puede dudar es, en la aplicación y desarrollo de los programas, de corto y largo plazo que sin duda, es una alternativa para el desarrollo regional del estado de Puebla, demos el beneficio de la duda.