AMLO se expresa “contento” por la continuidad de Zoé Robledo al frente del IMSS

El mandatario reaccionó a la designación dada a conocer por la presidenta electa, Claudia Sheinbaum

“Estoy muy contento con el hecho de que se haya confirmado, se haya ratificado a Zoé Robledo como director del IMSS”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Destacó la ratificación que hizo la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, ya que así as dará continuidad al programa IMSS Bienestar. A pregunta expresa sobre los recientes anuncios que hizo la doctora Sheinbaum Pardo, López Obrador destacó que también el nombramiento del nuevo secretario particular, Carlos Augusto Morales López.

“En cuanto al nuevo secretario particular (Carlos Augusto Morales López) es un agente del movimiento muy cercano a la presidenta electa, un agente de su absoluta confianza y eso es muy bueno, es lo que puedo comentarte”, afirmó.

Zoé Robledo fortalecerá el programa IMSS-Bienestar: AMLO

El titular del Ejecutivo Federal enfatizó que con la continuidad de Zoé Robledo se fortalece el programa IMSS-Bienestar para garantizar en nuestro país el derecho a la salud.

“Y si salía Zoé, que es el que está responsabilizado de este plan, pues sí iba a traer algún problema, aun cuando coincidimos con la presidenta electa y ella está totalmente de acuerdo en este plan de salud, cualquier persona que llegara iba a desconocer todo lo que se ha venido haciendo, porque significa también basificaciones, significa federalizar el sistema de salud”, apuntó.

“Son 23 estados que han entregado sus sistemas de salud estatal a la federación y todo esto ha significado convenios, modificaciones a las leyes, es todo un proceso que ya llevamos tiempo para mejorar sustancialmente la atención médica”, señaló.

El titular del Ejecutivo Federal explicó que se están terminando las rehabilitaciones en 11 mil centros de salud, además de que se entregaron ya todos los apoyos para que ellos se hagan cargo del mantenimiento.

“También ya se tiene la contratación de médicos generales, de médicos especialistas, se está avanzando para tener cubierto todo el país con atención de primer nivel y también con atención hospitalaria. Se está avanzando en la adquisición de medicamentos para que no falte el abasto, que no tengamos problemas de escasez, de falta de ningún medicamento en centros de salud, en hospitales”, remarcó.

Reiteró que se tendrá el mejor sistema de salud pública del mundo porque se tiene capacidad para atender a más de 50 millones de personas que no tienen seguridad social.

“Incluso se va a poder atender también a quienes pertenecen al Issste, al Seguro, pero que no tienen un centro de salud cercano que van a ser atendidos en urgencias, porque se va a establecer un convenio de colaboración para que todas las instituciones de salud del gobierno puedan atender infartos, enfermedades que tengan que ver con la diabetes, urgencias de enfermedades de cáncer, en ello no va a haber ninguna limitación, es para todos, es universal y gratuito todo el servicio, toda la atención, consultas, estudios, medicamentos, no sólo el llamado cuadro básico, sino todos los medicamentos”, añadió.