“No habrá carpetazo”, reitera AMLO sobre el Caso Ayotzinapa tras reunirse con familiares de normalistas

EL UNIVERSAL

A 88 días de que concluya su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá carpetazo ni se cerrará la investigación sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa Guerrero.

En su conferencia mañanera de este jueves 4 de julio en Palacio Nacional, López Obrador recordó que el próximo 29 de julio los familiares de los normalistas tendrán una reunión con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

Tras reunirse ayer con familiares de los estudiantes desaparecidos en 2014 en Iguala, Guerrero, el presidente López Obrador dijo que el caso es un expediente abierto y se trabaja todos los días para dar con el paradero de los jóvenes.

“Ellos saben que no se va a cerrar el caso, no habrá carpetazo, es un expediente abierto. Si no alcanzamos a encontrar a los jóvenes, trabajamos todos los días haciendo entrevistas con los detenidos, con los que dejaron en libertad porque se argumentó que fueron torturados, se habla con todos y se están ofreciendo ventajas, se aprobó una ley de amnistía.

“Fue una buena reunión con los padres, con los representantes de ellos, y les informamos de lo que se ha venido haciendo, de los avances (…) Se habló de los avances en general, pero se puso el énfasis en la búsqueda de los jóvenes, hay más de 100 detenidos, procesados, se sigue con la investigación, pero lo más importante es que podamos encontrar a los jóvenes antes de que terminemos nuestro mandato”, indicó.

El Presidente explicó que por “recolección de información”, ayer no se entregó a los familiares el informe al que se comprometió, pero les será proporcionado el próximo lunes con todo y anexos.