Bitácora de futuro Minicuentos La Corona y otros

Autor Bayardo Quinto Núñez

Escritor Nicaragüense

LA CORONA

A mi hija Zayda Quinto Calderón

Zayda Guadalupe sostenía una conversación con su papá Bayardo: En la Danza, Folklor, Música, Pintura o cualquier otra Arte ¿quién tiene la Corona? Por supuesto que nadie, cada artista picha su propio juego, así de sencillo. Su papá estuvo en total acuerdo

REFULGENTE

A mi profesora de Arte Repujado Katherine del Carmen López López

Bajo una intensa lluvia, Bayardo expresaba a Katherine: La cultura de las artes ilumina la vida. Claro que así es, respondió Katherine. Y continuaron disfrutando de la hermosa lluvia, con taza de café en mano.

LAS ARTES

A mi esposa Zaida Calderón Medina

La vida es Arte (s) dentro del Arte. La cultura de las Artes es un estallido atómico. Es un ejército armado que jamás ha sido vencido, ni lo vencerán.

OLVIDO Y RECUERDO

A mi hermana Yolanda Quinto Núñez

Era un día como todos los días, pero con nuevos afanes que dilucidar. El té estaba a punto de hervir, Yolanda le comentaba a su circulo de amistades: Cuando recuerdo (en) todo se olvidará, pero quedó en los depósitos en la mente, en el recuerdo. Las amistades con un meneo de cabeza dieron su aprobación. El té ya está servido en la mesa. Y la conversación prosiguió.

NO EXISTE LA SOLEDAD

A mi hermana Yolanda Quinto Núñez

Era una noche de refugio y de muchísima lluvia, Yolanda a su circulo familiar les comentaba: Afortunadamente nos volvemos adictos a la soledad, que no es soledad, porque siempre estamos acompañados con la mente, imaginación, y realidad (es) observadas que son otros entes. No existe tal soledad.

LA CORONA FLORIDA

A mi madre Amanda Núñez Cerda QEPD

Fue a la hora del crepúsculo, me mamá me platicaba que en cierta ocasión cavilaba: ¿Qué lloras? gesticulaba el Arte Bello al Grotesco, si los dos gustamos, no hay diferencias, solamente nuestro amor de hacer, mostrar para que este o aquel le guste o no. Tienes razón mamá, le respondí. Tú sigues en lo tuyo, no pares, pues si te detienes es como que no hayas hecho nada, me aconsejó mi madre.

ANTES Y POSTERIOR

A mi papá Amando Quinto Jirón QEPD (Músico violinista)

Mi mamá me comentó que, en una ocasión que dialogaba con mi papá éste le adujo: Gracias vida, los errores que se cometen son útiles como una lección para aprender. Sino te equivocas nunca aprendes y por excelencia nunca has creído ni en vos mismo, pues ahora créelo. Si hace épocas atrás hubieras tenido la mentalidad de ahora, no hubieras cometido esos errores. No es justificación, es una mera realidad. Mi madre, Le aceptó su (s) comentarios de núcleo. ( QEPD) Ambos.

TODO LO COMPRENDO

A mi hermano Amando Quinto Núñez (QEPD)

Amando un día como los muchísimos que conversábamos de todo tipo de temática, desde su banco de artesano del calzado, me dijo: Que inocente Satanás, llora de vergüenza de tanta maldad que a hecho. Satanás está arrepentido. Ojala así sea, porque ya no se aguanta, le respondí.

TÚ MENTE

A mi hermano Amando Quinto Núñez QEPD

Amando dos días antes de fallecer en una conversación en el patio de su casa nos comentaba: ¿Por qué pedir perdón? sino has infringido, pero si lo has hecho si. Y no dejes manejen tu mente, y no confíes en nadie, por supuesto con reserva todo. Tú maneja tu mente.

VEN VAMOS

A mi hermana Aminta Quinto Núñez

La noble realidad se dirigió a Aminta y le dijo: Si tú me dices, ven, vamos, yo voy, pero depende para dónde me llevas.

HAY QUE CUMPLIR

A mi hermana Aminta Quinto Núñez

Aminta cierta ocasión expresó a sus hermanos: No hay que presumir de nada, ni pensar en ningún orgullo, solamente hay que cumplir con el o los deberes, y no hacer lo que está por encima de las facultades… Es correcto, respondieron los hermanos con un meneo de cabeza.

¿TE VENCIÓ?

Al amigo de antaño y escritor, poheta Danilo Urtecho

Era una noche penetrando con sus sombras lunares, y en el porche de la casa de Danilo le gesticulaba a su amigo Bayardo: El que se vence asimismo es una enajenación de la hazaña. Ve hombre, tienes toda la razón, respondió Bayardo.

POR FIN

La realidad se preguntaba: La raíz del dolor es cuando se lástima a otro (as) Entonces, la vida cotidiana le inquirió desafortunadamente así es.

SIEMPRE EN FUTURO

Juana siempre discurría para si: Pichen si propio juego; el mañana viene cargado de nuevas cosas. Pensar en futuro es lo mejor, el pasado ya se esfumó y jamás volverá.

EN EL TIEMPO

El tiempo le respondía al pasado: Fue pasado, presente, pero el futuro los acumula en un mismo tiempo. Aunque se dice vivimos en tres tiempos, pues siempre vivimos en futuro, el pasado no existe sólo el presente que es el mismo futuro. Tienes razón, respondió la madre realidad.

NO HAY VARIANTE

Camila le argumentaba a su amigo Guadalupe: ¿Cuál es el odio de esos? el mañana será de ustedes, que somos nosotros mismos. No existe variante. Ve me dejas asombrado, con tu manifestación, le expresó Guadalupe

IR Y BUSCAR PARA ENCONTRAR

Felicia en momentos que degustaba un suculento almuerzo casero, expresaba a Martina: Que vergüenza la verborrea (s) que se tienen, sean más tic, tac, tic, tac… De verdad, según escucho tiene sentido lo que argumentas, le exterioriza Martina.

NO CORRAN MUCHO

Los amigos esperaban les llevara la mesera del restaurante la JIRA el refresco, mientras tanto dialogaban: La carrera es de aguante, el premio está al final (o) (si)

ASÍ SE DESCARGÓ

No creo le decía Fernando a Octavio: Taciturno murmuren. Pero, antes, se escondían sin brillo.

EXISTE

Natalia acababa de despertar, eran las cinco de la mañana, y pensando discurría: De todas maneras. Hay un extraño designio, se verá la existencia en el redondel de estos y aquellos…

VIENEN

¡Ah¡ Eran tiempos de escases, pero no de morir. Desesperanzado, goteaba por los pasillos de la mente, como que habita. Así, le exteriorizaba Ernesto a los recovecos de su mente.

TIEMPO Y ESPACIO

Un día Norberto cavilaba así: ¿El tiempo tiene tiempo? Pues no, sólo espacio, le respondió el espacio, ya que el tiempo explota mi espacio, yo a él jamás.

¿POR QUÉ LA GUERRA?

El cañón a la bala le repetía: No hagas la guerra, mejor practicar el sentimiento de amor.

INMUNE JAMÁS

Don José en una conversación que sostenía con su esposa le expresó: Hay que creer en el noble sentimiento, aunque no somos inmune y somos imperfecto, pero eso no justifica hacer lo contrario. En verdad, así es replicó la esposa.

EL VALOR DE VERDAD

Yo no pierdo nada gesticuló Norberta a su hermana: Quizá tenga (s) razón lo que buscas, pero que tenga valor de verdad, y perdiendo valga más…

SENSIBILIDAD DE LA BUENA

Fernanda pensaba: No importa, no se cree, porque siempre la honorabilidad dirigida por la sensibilidad de la buena, acaricia, y por antonomasia cuasi todo nos importa e interesa.

DÍA BONITO

Nohemy iba caminando sobre la carretera con su amigo vaqueano, bajo un inclemente sol del filo del medio día y le argumentaba: El día más bonito es cuando se asume, era lo que se debe hacer, así se puede desprender la mente, pues, trae muchísima paz, tranquilidad no saber, omitir a muchas personas. Así se logra lo propio. No es odio es bienestar unipersonal. Los que odian son otros. Nohemy, esta muy bueno tu pensar, respondió el amigo.

LA UTOPÍA EN LA LITERATURA

Un grupo de escritores de la ciudad en sus conversaciones a veces expresaban: Los libros de literatura tienen su don maestro, iluminan pero para quienes lo consideran una necesidad. En todos los libros de literatura está plasmada una (s) utopías preciosas, quizá algún día sean aplicadas.

